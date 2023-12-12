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Мебель

Полки, стеллажи, шкафчики в Советском районе Минска

Стеллаж с полками для книг

Бесплатно

Стеллаж с полками для книг

Минск, Советский

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Полка угловая в ванную

10 р.

Полка угловая в ванную

Минск, Советский

Шкафчик с полками ссср

10 р.

Шкафчик с полками ссср

Минск, Советский

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Настенные полки

25 р.

Настенные полки

Минск, Советский

Стеллаж полка напольная металлическая для ванной комнаты (полка для унитаза)

52 р.

Стеллаж полка напольная металлическая для ванной комнаты (полка для унитаза)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Полка для цветов книг деревянная массив

25 р.

Полка для цветов книг деревянная массив

Минск, Советский

Полка угловая

10 р.

Полка угловая

Минск, Советский

Полка навесная Ikea

35 р.

Полка навесная Ikea

Минск, Советский

Стеллаж лофт

350 р.

Стеллаж лофт

Минск, Советский

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Полка для обуви

40 р.

Полка для обуви

Минск, Советский

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Стеллаж металический120*40*200

180 р.

Стеллаж металический120*40*200

Минск, Советский

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стеллаж для хранения

80 р.

стеллаж для хранения

Минск, Советский

Полка настенная, размер 390х150 мм

20 р.

Полка настенная, размер 390х150 мм

Минск, Советский

Полка для компакт-дисков

140 р.

Полка для компакт-дисков

Минск, Советский

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Стеллаж

260 р.

Стеллаж

Минск, Советский

Шкаф для обуви, срочно

10 р.

Шкаф для обуви, срочно

Минск, Советский

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Мебель Польша

450 р.

Мебель Польша

Минск, Советский

Полка 70/27

10 р.

Полка 70/27

Минск, Советский

Стеллаж Матрица Дуб крафт золотой

150 р.

Стеллаж Матрица Дуб крафт золотой

Минск, Советский

Стеллаж Матрица Ателье светлый

150 р.

Стеллаж Матрица Ателье светлый

Минск, Советский

Стеллаж Матрица Венге

150 р.

Стеллаж Матрица Венге

Минск, Советский

Стеллаж (полка) офисная

90 р.

Стеллаж (полка) офисная

Минск, Советский

Полка навесная

65 р.

Полка навесная

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Стеллаж трансформируется в 4 столика

135 р.

Стеллаж трансформируется в 4 столика

Минск, Советский

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гардероб для одежды ( даром)

Бесплатно

гардероб для одежды ( даром)

Минск, Советский

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Шкаф стеллаж

85 р.

Шкаф стеллаж

Минск, Советский

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Набор полок

Договорная

Набор полок

Минск, Советский

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Стеллаж с ящиками арт. 706 Арктика

225 р.

Стеллаж с ящиками арт. 706 Арктика

Минск, Советский

Полка советская

20 р.

Полка советская

Минск, Советский

Полка настенная НОВАЯ

70 р.

Полка настенная НОВАЯ

Минск, Советский

Полка в комнату

40 р.

Полка в комнату

Минск, Советский

Дизайнерские шкафчики из массива

130 р.

Дизайнерские шкафчики из массива

Минск, Советский

Полки-соты (новые)

65 р.

Полки-соты (новые)

Минск, Советский

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Мебельные полки

25 р.

Мебельные полки

Минск, Советский

Полка деревянная

25 р.

Полка деревянная

Минск, Советский

продаю полки беж в ассортименте

40 р.

продаю полки беж в ассортименте

Минск, Советский

Продаю шикарную полку размер 224х24х4 см

80 р.

Продаю шикарную полку размер 224х24х4 см

Минск, Советский

Консольная полка винтаж

330 р.

Консольная полка винтаж

Минск, Советский

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Полка настенная

19 р.

Полка настенная

Минск, Советский

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Полка для ванной

7 р.

Полка для ванной

Минск, Советский

Навесная планка

5 р.

Навесная планка

Минск, Советский

Стеллаж

150 р.

Стеллаж

Минск, Советский

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Полка деревянная

25 р.

Полка деревянная

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
vip

192 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж Рио

190 р.

Стеллаж Рио

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Полка Хит

45 р.

Полка Хит

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеллаж М1

270 р.

Стеллаж М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М2 / полка навесная М2

25 р.

Полка М2 / полка навесная М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М2

120 р.

Стеллаж М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М4

40 р.

Полка/полка навесная М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М1

25 р.

Полка/полка навесная М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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