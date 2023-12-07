logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Отделочные материалы
Напольные покрытия
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Тип материалов
Вид
Бренд
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Советском районе Минска

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ORAC DECOR SX183

29.90 р.

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ORAC DECOR SX183

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Обрезь линолеума

Бесплатно

Обрезь линолеума

Минск, Советский

Ламинат

100 р.

Ламинат

Минск, Советский

badge-icon
Продам Ламинат

300 р.

Продам Ламинат

Минск, Советский

Линолиум

90 р.

Линолиум

Минск, Советский

Пороги

12 р.

Пороги

Минск, Советский

Линолеум кусок 2.06х0.62

15 р.

Линолеум кусок 2.06х0.62

Минск, Советский

badge-icon
Паркетная доска BOEN

129 р.

Паркетная доска BOEN

Минск, Советский

Инженерная доска BOEN

119 р.

Инженерная доска BOEN

Минск, Советский

Паркетная доска Karelia

99 р.

Паркетная доска Karelia

Минск, Советский

Подложка б/у 5 кв м

10 р.

Подложка б/у 5 кв м

Минск, Советский

Ламинат

120 р.

Ламинат

Минск, Советский

badge-icon

Договорная

Паркет б/у. Около 200 кв. м.

Минск, Советский

badge-icon
Подложка для ламината

10 р.

Подложка для ламината

Минск, Советский

badge-icon
Отделочные материалы

18 р.

Отделочные материалы

Минск, Советский

badge-icon
Подложка для ламината листовая

40 р.

Подложка для ламината листовая

Минск, Советский

Ковровое покрытие тканное

4 876 р.

Ковровое покрытие тканное

Минск, Советский

Плитка керамическая.

250 р.

Плитка керамическая.

Минск, Советский

badge-icon
Порог для ламината, покрытия 90 см дуб (2 шт)

5 р.

Порог для ламината, покрытия 90 см дуб (2 шт)

Минск, Советский

Доска половая остатки, дуб

140 р.

Доска половая остатки, дуб

Минск, Советский

badge-icon
Напольная плитка (керамогранит)

2 250 р.

Напольная плитка (керамогранит)

Минск, Советский

Заглушки для плинтуса ''ИДЕАЛ''

20 р.

Заглушки для плинтуса ''ИДЕАЛ''

Минск, Советский

Плинтус напольный Arbiton LM55 дуб деревенский

8 р.

Плинтус напольный Arbiton LM55 дуб деревенский

Минск, Советский

Плинтус пластиковый 1 шт

3 р.

Плинтус пластиковый 1 шт

Минск, Советский

badge-icon
Стекло триплекс 50х50х2 см 90 шт. 13 руб./шт.

13 р.

Стекло триплекс 50х50х2 см 90 шт. 13 руб./шт.

Минск, Советский

Паркетная доска Coswick

170 р.

Паркетная доска Coswick

Минск, Советский

Порог алюминиевый Т образный

35 р.

Порог алюминиевый Т образный

Минск, Советский

Паркет

Договорная

Паркет

Минск, Советский

16 р.

Плинтус OracDecor SX162 дюрополимер

Минск, Советский

Плинтус Гибкий напольный профиль

30 р.

Плинтус Гибкий напольный профиль

Минск, Советский

Ламинат Kronospan Forte Дуб Монако 8235 33 класс

17 р.

Ламинат Kronospan Forte Дуб Монако 8235 33 класс

Минск, Советский

badge-icon
Уголки для плинтуса новые по 1 рублю

1 р.

Уголки для плинтуса новые по 1 рублю

Минск, Советский

Линолеум

Договорная

Линолеум

Минск, Советский

Алюминиевый порог 2 шт. Дуб светлый код 082 НОВЫЕ

10 р.

Алюминиевый порог 2 шт. Дуб светлый код 082 НОВЫЕ

Минск, Советский

Профессиональный Линолеум

15 р.

Профессиональный Линолеум

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки