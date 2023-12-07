Товары от Куфар Маркета
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Напольные покрытия в Советском районе Минска
29.90 р.
ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ORAC DECOR SX183
Минск, Советский
Бесплатно
Обрезь линолеума
Минск, Советский
100 р.
Ламинат
Минск, Советский
300 р.
Продам Ламинат
Минск, Советский
90 р.
Линолиум
Минск, Советский
12 р.
Пороги
Минск, Советский
15 р.
Линолеум кусок 2.06х0.62
Минск, Советский
129 р.
Паркетная доска BOEN
Минск, Советский
119 р.
Инженерная доска BOEN
Минск, Советский
99 р.
Паркетная доска Karelia
Минск, Советский
10 р.
Подложка б/у 5 кв м
Минск, Советский
120 р.
Ламинат
Минск, Советский
Договорная
Паркет б/у. Около 200 кв. м.
Минск, Советский
10 р.
Подложка для ламината
Минск, Советский
18 р.
Отделочные материалы
Минск, Советский
40 р.
Подложка для ламината листовая
Минск, Советский
4 876 р.
Ковровое покрытие тканное
Минск, Советский
250 р.
Плитка керамическая.
Минск, Советский
5 р.
Порог для ламината, покрытия 90 см дуб (2 шт)
Минск, Советский
140 р.
Доска половая остатки, дуб
Минск, Советский
2 250 р.
Напольная плитка (керамогранит)
Минск, Советский
20 р.
Заглушки для плинтуса ''ИДЕАЛ''
Минск, Советский
8 р.
Плинтус напольный Arbiton LM55 дуб деревенский
Минск, Советский
3 р.
Плинтус пластиковый 1 шт
Минск, Советский
13 р.
Стекло триплекс 50х50х2 см 90 шт. 13 руб./шт.
Минск, Советский
170 р.
Паркетная доска Coswick
Минск, Советский
35 р.
Порог алюминиевый Т образный
Минск, Советский
Договорная
Паркет
Минск, Советский
16 р.
Плинтус OracDecor SX162 дюрополимер
Минск, Советский
30 р.
Плинтус Гибкий напольный профиль
Минск, Советский
17 р.
Ламинат Kronospan Forte Дуб Монако 8235 33 класс
Минск, Советский
1 р.
Уголки для плинтуса новые по 1 рублю
Минск, Советский
Договорная
Линолеум
Минск, Советский
10 р.
Алюминиевый порог 2 шт. Дуб светлый код 082 НОВЫЕ
Минск, Советский
15 р.
Профессиональный Линолеум
Минск, Советский
Товары с доставкой от магазинов
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский
10 р.
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков
Минск, Ленинский
12.50 р.
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф
Минск, Ленинский
18 р.
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм
Минск, Ленинский
11.50 р.
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой
Минск, Первомайский
31.75 р.
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской
Минск, Первомайский
13.20 р.
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой
Минск, Первомайский