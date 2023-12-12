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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Советском районе Минска

ПВХ панели

20 р.

ПВХ панели

Минск, Советский

Обои новые виниловые

11 р.

Обои новые виниловые

Минск, Советский

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Плитка

5 р.

Плитка

Минск, Советский

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Воск мебельный

10 р.

Воск мебельный

Минск, Советский

3D панели (3д панели) ''волны''

11 р.

3D панели (3д панели) ''волны''

Минск, Советский

Штукатурка ilmax 6800

6 р.

Штукатурка ilmax 6800

Минск, Советский

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ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Минск, Советский

Доставка
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

15 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Декоративный кирпич Сепия

29.90 р.

Декоративный кирпич Сепия

Минск, Советский

Доставка
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

20 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Пропитка для стен, потолка.

190 р.

Пропитка для стен, потолка.

Минск, Советский

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ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ДОСКА ДЕКОРАТИВНАЯ(ПЕНОПОЛИУРЕТАН)Д20

38.13 р.

ДОСКА ДЕКОРАТИВНАЯ(ПЕНОПОЛИУРЕТАН)Д20

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Обои РАСПРОДАЖА

14.81 р.

Обои РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

19.70 р.

ОБОИ ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Обои РАСПРОДАЖА

19.74 р.

Обои РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Обои РАСПРОДАЖА

19.74 р.

Обои РАСПРОДАЖА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
60:60 оникс грей полер 54шт альпина карара полер 1

24 р.

60:60 оникс грей полер 54шт альпина карара полер 1

Минск, Советский

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Керамоганит Керамин

120 р.

Керамоганит Керамин

Минск, Советский

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ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

14.80 р.

ОБОИ РУЛОННЫЕ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Плитка италия

50 р.

Плитка италия

Минск, Советский

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Световые линии. Парящие потолки. Встроенные Карнизы. Ниши для штор. Тканевые потолки. Матовые.

25 р.

Световые линии. Парящие потолки. Встроенные Карнизы. Ниши для штор. Тканевые потолки. Матовые.

Минск, Советский

2 трубки светлых виниловых обоев, ширина 1,06 м

52 р.

2 трубки светлых виниловых обоев, ширина 1,06 м

Минск, Советский

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Минск, Советский

Доставка
МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ FDP500 DECOFIX PRO

14 р.

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ FDP500 DECOFIX PRO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Плинтус ПВХ

35 р.

Плинтус ПВХ

Минск, Советский

Плинтус скрытого монтажа

30 р.

Плинтус скрытого монтажа

Минск, Советский

Плитка для пола

1.50 р.

Плитка для пола

Минск, Советский

Плитка

11 р.

Плитка

Минск, Советский

Плитка

4 р.

Плитка

Минск, Советский

Мозаика, плитка

12 р.

Мозаика, плитка

Минск, Советский

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ORAC DECOR SX183

29.90 р.

ПЛИНТУС НАПОЛЬНЫЙ ORAC DECOR SX183

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
ЖИДКИЕ ОБОИ БИОПЛАСТ 865

13.67 р.

ЖИДКИЕ ОБОИ БИОПЛАСТ 865

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Обрезь линолеума

Бесплатно

Обрезь линолеума

Минск, Советский

Плитка Керамин керамическая 3,8 метра

57 р.

Плитка Керамин керамическая 3,8 метра

Минск, Советский

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Краска белая моющаяся с санирующим эффектом целая

45 р.

Краска белая моющаяся с санирующим эффектом целая

Минск, Советский

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Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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