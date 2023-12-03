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Компьютерные услуги, интернет в Советском районе Минска

Установка Windows. Ремонт ноутбуков, компьютеров

19 р.

Установка Windows. Ремонт ноутбуков, компьютеров

Минск, Советский

Заправка и ремонт, картриджей и принтеров, лазерных и струйных, Быстро

28 р.

Заправка и ремонт, картриджей и принтеров, лазерных и струйных, Быстро

Минск, Советский

Прошить PlayStation 3 прошивка ps3 XBOX игры smart

Договорная

Прошить PlayStation 3 прошивка ps3 XBOX игры smart

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Борьба с вирусами, установка приложений

Договорная

Борьба с вирусами, установка приложений

Минск, Советский

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Презентации

5 р.

Презентации

Минск, Советский

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Тренер по standoff 2

Договорная

Тренер по standoff 2

Минск, Советский

Установка Windows Ремонт компьютеров и ноутбуков

17 р.

Установка Windows Ремонт компьютеров и ноутбуков

Минск, Советский

400 р.

Разработка сайта

Минск, Советский

Разработка сайтов и лендингов с рекламой

400 р.

Разработка сайтов и лендингов с рекламой

Минск, Советский

превью, обложки на канал

Договорная

превью, обложки на канал

Минск, Советский

Прошить PlayStation 3 прошивка ps3 XBOX игры smart

Договорная

Прошить PlayStation 3 прошивка ps3 XBOX игры smart

Минск, Советский

Услуга с выездом в регионы
Разработка логотипа

30 р.

Разработка логотипа

Минск, Советский

3 р.

Объявления и аватарки на заказ

Минск, Советский

Разработка сайтов/дизайн презентаций

Договорная

Разработка сайтов/дизайн презентаций

Минск, Советский

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Аудит контекстной рекламы Google Ads.

50 р.

Аудит контекстной рекламы Google Ads.

Минск, Советский

Установка Hackintosh, Хакинтош, MacOS мак ос,сборк

150 р.

Установка Hackintosh, Хакинтош, MacOS мак ос,сборк

Минск, Советский

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Договорная

Контент-менеджер/SMM-специалист

Минск, Советский

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Разблокировка iCloud в iPad, Watch , Macbook

55 р.

Разблокировка iCloud в iPad, Watch , Macbook

Минск, Советский

Разблокировка SAMSUNG S21 S22 S23 LDU, KG Locked

20 р.

Разблокировка SAMSUNG S21 S22 S23 LDU, KG Locked

Минск, Советский

Интеллект-карты

Договорная

Интеллект-карты

Минск, Советский

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Трекер привычек, чек-лист, планировщик, гайд

Договорная

Трекер привычек, чек-лист, планировщик, гайд

Минск, Советский

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Сделаю игру или приложение на Unity

Договорная

Сделаю игру или приложение на Unity

Минск, Советский

Компьютерный мастер

Договорная

Компьютерный мастер

Минск, Советский

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Чистка от пыли PS4

35 р.

Чистка от пыли PS4

Минск, Советский

UX/UI дизайнер / Создание дизайна сайта

Договорная

UX/UI дизайнер / Создание дизайна сайта

Минск, Советский

Установка Windows лицензия

40 р.

Установка Windows лицензия

Минск, Советский

Системный администратор, компьютерная помощь

Договорная

Системный администратор, компьютерная помощь

Минск, Советский

Услуги из других регионов

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

10 р.

Установка Windows, Компьютерный мастер с выездом

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

10 р.

Установка Windows Ремонт компьютера Выезд Гарантия

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Договорная

Мастер По Ремонту Компьютеров Ремонт Ноутбуков

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Договорная

Ремонт Ноутбуков Компьютерная Помощь Выезд.

Минск, Октябрьский

Услуга с выездом в регионы
Компьютерный мастер

Договорная

Компьютерный мастер

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Договорная

Установка Виндовс Компьютерная помощь Ремонт пк

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Договорная

Установка Виндовс, Mac Настройка Ремонт пк на дом

Минск, Заводской

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Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

Договорная

Ремонт компьютеров, ноутбуков Компьютерный мастер

Гомель

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