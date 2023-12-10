Товары от Куфар Маркета
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Бани в Советском районе Минска
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Советский
1 111 р.
Печка для бани с резервуаром для воды на 120 л.
Минск, Советский
2 300 р.
Электропечь для сауны yello
Минск, Советский
Договорная
Бак под трубу
Минск, Советский
Договорная
Бак баня нержавейка
Минск, Советский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Советский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Советский
Договорная
Бак под трубу
Минск, Советский
Договорная
Бак вода баня нержавейка
Минск, Советский
10 500 р.
Баня из бруса. Бесплатная доставка по РБ. Звоните
Минск, Советский
7 000 р.
Сауна финская (на демонтаж)
Минск, Советский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Советский
Договорная
Бани-бочки собственного производства
Минск, Советский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Советский
3.50 р.
Ищу банные веники
Минск, Советский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Советский
400 р.
Бак для бани 100л
Минск, Советский
7 р.
Жадеит обвалованный для банной печи.
Минск, Советский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Советский
7 190 р.
Баня Квадро-Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление.
Минск, Центральный
9 190 р.
Баня Квадро-Бочка 5 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
4 190 р.
Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.
Минск, Центральный
Договорная
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 968 р.
Баня Квадро РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 318 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
2 200 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 568 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 523 р.
Баня Овал РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 200 р.
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
Минск, Партизанский
6 190 р.
Баня Квадро-Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ
Минск, Центральный
6 950 р.
Баня-квадро/ Мини баня
Минск, Центральный
7 490 р.
Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
Договорная
Веники для бани
Минск, Центральный
5 990 р.
Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
6 590 р.
Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо
Минск, Центральный
2 900 р.
Бани бочки, квадро
Минск, Центральный
6 750 р.
баня-квадро 3,5м. +50 см козырек
Минск, Партизанский
7 600 р.
баня-квадро 4,0 м.
Минск, Партизанский
975 р.
Банная печь Пегас 16 стекло сетка
Минск, Фрунзенский
9 940 р.
Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.
Минск, Центральный
Договорная
Бани бочки
Минск, Центральный
5 790 р.
Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ
Минск, Центральный
9 090 р.
Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление
Минск, Центральный
6 890 р.
Баня Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление. Рассрочка
Минск, Центральный
3 890 р.
Баня Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. В НАЛИЧИИ. Доставка. Рассрочка. Кредит.
Минск, Центральный
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Московский
Договорная
баня (закрытая беседка, дачный домик, гриль-домик)
Минск, Первомайский
370 р.
печь для сауны
Минск, Первомайский
4 950 р.
баня-квадро 2,0м с террасой 50см.
Минск, Партизанский
10 000 р.
Баня
Минск, Центральный
6 300 р.
баня-бочка 3,5м.
Минск, Партизанский
8 980 р.
Баня из бревна оцилиндрованного (сруб)
Минск, Фрунзенский
12 000 р.
Баня готовая из бруса
Минск, Октябрьский
Договорная
Финская мини сауна
Минск, Фрунзенский
1 300 р.
Печка для любых целей
Минск, Октябрьский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Первомайский
Договорная
Бани-бочки и квадро бани Беларусь
Минск, Центральный
6 100 р.
баня-квадро 3,0м.
Минск, Партизанский
950 р.
Парогенератор для хамама 3 квт
Минск, Первомайский
Товары с доставкой от магазинов
6 400 р.
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня
Минская, Дзержинск
Договорная
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 968 р.
Баня Квадро РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 318 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
2 200 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 568 р.
Баня Бочка РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
5 523 р.
Баня Овал РАСПРОДАЖА
Минск, Партизанский
3 200 р.
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ
Минск, Партизанский