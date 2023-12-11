logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииСад и огород
Бани, хозблоки, санузлы
БаниТуалеты и санузлыХозблокиАксессуары для баньПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Советском районе Минска

Туалет дачный

400 р.

Туалет дачный

Минск, Советский

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Термометр в баню

10 р.

Термометр в баню

Минск, Советский

Бытовка, склад, хозблок. Оцинкованная внутри.

250 р.

Бытовка, склад, хозблок. Оцинкованная внутри.

Минск, Советский

Печка для бани с резервуаром для воды на 120 л.

1 111 р.

Печка для бани с резервуаром для воды на 120 л.

Минск, Советский

badge-icon
Электропечь для сауны yello

2 300 р.

Электропечь для сауны yello

Минск, Советский

badge-icon
Бак под трубу

Договорная

Бак под трубу

Минск, Советский

Бак баня нержавейка

Договорная

Бак баня нержавейка

Минск, Советский

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ёмкость для летнего душа

100 р.

Ёмкость для летнего душа

Минск, Советский

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бак под трубу

Договорная

Бак под трубу

Минск, Советский

Бак вода баня нержавейка

Договорная

Бак вода баня нержавейка

Минск, Советский

Баня из бруса. Бесплатная доставка по РБ. Звоните

10 500 р.

Баня из бруса. Бесплатная доставка по РБ. Звоните

Минск, Советский

Сауна финская (на демонтаж)

7 000 р.

Сауна финская (на демонтаж)

Минск, Советский

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки собственного производства

Договорная

Бани-бочки собственного производства

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Банное полотенце 165*85см

10 р.

Банное полотенце 165*85см

Минск, Советский

badge-icon
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ищу банные веники

3.50 р.

Ищу банные веники

Минск, Советский

badge-icon
Дровница, каркас для туалета ...

200 р.

Дровница, каркас для туалета ...

Минск, Советский

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Туалетная кабина пластиковая для дачи и стройки

1 170 р.

Туалетная кабина пластиковая для дачи и стройки

Минск, Советский

badge-icon
Бак для бани 100л

400 р.

Бак для бани 100л

Минск, Советский

badge-icon
Мочалки 2шт

5 р.

Мочалки 2шт

Минск, Советский

Жадеит обвалованный для банной печи.

7 р.

Жадеит обвалованный для банной печи.

Минск, Советский

Защелки в туалет

3 р.

Защелки в туалет

Минск, Советский

badge-icon
Веник

7 р.

Веник

Минск, Советский

Навес для участка

600 р.

Навес для участка

Минск, Советский

badge-icon
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Банные веники высокого качества

9 р.

Банные веники высокого качества

Минск, Советский

badge-icon
Надписи для бани и улиц из массива дерева

Договорная

Надписи для бани и улиц из массива дерева

Минск, Советский

Войлочная шапка для бани

5 р.

Войлочная шапка для бани

Минск, Советский

шапки банные

4 р.

шапки банные

Минск, Советский

Штуцер, переходник резьбовой, 33,3 мм G1

5 р.

Штуцер, переходник резьбовой, 33,3 мм G1

Минск, Советский

Ведро пластмассовое со стульчаком новое

20 р.

Ведро пластмассовое со стульчаком новое

Минск, Советский

Вентиляционная установка

500 р.

Вентиляционная установка

Минск, Советский

badge-icon
ВЕНИК для БАНИ (дуб, береза, травы)

3 р.

ВЕНИК для БАНИ (дуб, береза, травы)

Минск, Советский

badge-icon
Аппарат пускорегулирующий СССР

10 р.

Аппарат пускорегулирующий СССР

Минск, Советский

выключатель силовой ручной

10 р.

выключатель силовой ручной

Минск, Советский

Товары с доставкой от магазинов

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Садовая мебель и бассейныБассейныБеседки, шатры, тентыДетские площадкиКачели садовыеМебель для садаСадовый интерьер и аксессуарыУличное освещениеПрочее
Мангалы, аксессуары, топливоМангалыКазаныКоптильниАксессуарыТопливо
Мотоблоки и культиваторыМотоблокиКультиваторыЗапчасти и сопутствующие товары
Садовая техникаЭлектро- и бензопилыГазонокосилкиИзмельчителиНасосыТриммерыЗапчасти и аксессуарыПрочее
Садовый инвентарьЕврокубы, баки и бочкиСадовый инструментТачки и тележкиШланги и поливПрочее
Теплицы и парники
Растения, рассада и семенаСаженцы, рассадаСемена, луковицыПрочее
Удобрения и агрохимияОрганические удобренияМинеральные удобренияКалийные удобренияСредства для защиты растений
Все для пчеловодаИнструменты и аксессуарыОдежда для защитыПчелы, пчелопакетыПродукты пчеловодстваУльиПрочее
Бани, хозблоки, санузлыБаниТуалеты и санузлыХозблокиАксессуары для баньПрочее
Прочее для сада и огорода