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Ремонт и стройкаОкна и двери

Прочее в Партизанском районе Минска

Уплотнитель резиновый для окон и дверей D-профиль

40 р.

Уплотнитель резиновый для окон и дверей D-профиль

Минск, Партизанский

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Роллеты на окна

1 200 р.

Роллеты на окна

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тёплый подставочный профиль для окон ПВХ

40 р.

Тёплый подставочный профиль для окон ПВХ

Минск, Партизанский

Ручка двери балконной

1.50 р.

Ручка двери балконной

Минск, Партизанский

Замковый камень ЗК.425.800.170мм - Фасадный декор

60.59 р.

Замковый камень ЗК.425.800.170мм - Фасадный декор

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Москитная сетка

20 р.

Москитная сетка

Минск, Партизанский

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Отливы оконные м2 /верхний, нижний, цокольный

45 р.

Отливы оконные м2 /верхний, нижний, цокольный

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Ручка для балкона / балконный и нажимной гарнитур

6 р.

Ручка для балкона / балконный и нажимной гарнитур

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
ДЕШЕВЫЕ НАЛИЧНИКИ ПВХ, м.п.

6 р.

ДЕШЕВЫЕ НАЛИЧНИКИ ПВХ, м.п.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Москитная сетка полотно / в рулоне, м.п.

7 р.

Москитная сетка полотно / в рулоне, м.п.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Москитная сетка Плиссе, м2

220 р.

Москитная сетка Плиссе, м2

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Москитная сетка рамочная

40 р.

Москитная сетка рамочная

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Москитная сетка внутреннего типа

45 р.

Москитная сетка внутреннего типа

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Упаковочные уголки для мебели, дверей в Минске

1.50 р.

Упаковочные уголки для мебели, дверей в Минске

Минск, Партизанский

ПВХ офисная перегородка б/у демонтирована

Договорная

ПВХ офисная перегородка б/у демонтирована

Минск, Партизанский

Извещатель охранный накладной на гаражные ворота

15 р.

Извещатель охранный накладной на гаражные ворота

Минск, Партизанский

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Роллеты, рольставни

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Доставка по Беларуси
Ремонт Металлических и Межкомнатных дверей

Договорная

Ремонт Металлических и Межкомнатных дверей

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Доставка
Рассрочка
Полотно дверное 60х200

10 р.

Полотно дверное 60х200

Минск, Первомайский

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Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

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Доставка по Беларуси
Деревянные балконные окна

Бесплатно

Деревянные балконные окна

Минск, Первомайский

Офисные и сантехнические перегородки от производителя. ПВХ, алюминий.

Договорная

Офисные и сантехнические перегородки от производителя. ПВХ, алюминий.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Дверь балконная. Дерево. 65-200 , двойной стеклопа

100 р.

Дверь балконная. Дерево. 65-200 , двойной стеклопа

Минск, Первомайский

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Москитная сетка MAGIC MESH ( Меджик Меш )

Онлайн-заказ

16 р.
12.48 р.-22%

Москитная сетка MAGIC MESH ( Меджик Меш )

Минск, Центральный

Технический люк 390х655

15 р.

Технический люк 390х655

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Люк технический 400х500

15 р.

Люк технический 400х500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
насос дренажный

230 р.

насос дренажный

Минск, Заводской

Дверь балконная (деревянная) с коробкой

75 р.

Дверь балконная (деревянная) с коробкой

Минск, Фрунзенский

Двери входные и межкомнатные из новостройки 10 шту

10 р.

Двери входные и межкомнатные из новостройки 10 шту

Минск, Ленинский

Порошковая полимерная покраска металлических изделий

Договорная

Порошковая полимерная покраска металлических изделий

Минск, Фрунзенский

Балконная дверь

500 р.

Балконная дверь

Минск, Центральный

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Сердцевина, корпус, ручки, защелки от замка, 20шт

10 р.

Сердцевина, корпус, ручки, защелки от замка, 20шт

Минск, Центральный

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Роллета / рольшторы с электроприводом

360 р.

Роллета / рольшторы с электроприводом

Минск, Фрунзенский

Противомоскитная сетка для окон с самоклеющейся крепежной лентой для окон 1,5 м х 1,5 м

Онлайн-заказ

10 р.

Противомоскитная сетка для окон с самоклеющейся крепежной лентой для окон 1,5 м х 1,5 м

Минск, Центральный

Москитные сетки

35 р.

Москитные сетки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Перегородка офисная

50 р.

Перегородка офисная

Минск, Первомайский

Двери межкомнатные и металлические нестандартные

Договорная

Двери межкомнатные и металлические нестандартные

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Двери ПВХ из новостройки, 2 ед

650 р.

Двери ПВХ из новостройки, 2 ед

Минск, Фрунзенский

Замок врезной

20 р.

Замок врезной

Минск, Советский

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Скобы крепёжные ушки для замка

5 р.

Скобы крепёжные ушки для замка

Минск, Фрунзенский

Пена монтажная

12 р.

Пена монтажная

Минск, Ленинский

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Отделка балкона, лоджии, окна и рамы из ПВХ и алюминия.

Договорная

Отделка балкона, лоджии, окна и рамы из ПВХ и алюминия.

Минск, Фрунзенский

Козырек над входной дверью

100 р.

Козырек над входной дверью

Минск, Октябрьский

Дверь из новостройки

30 р.

Дверь из новостройки

Минск, Ленинский

Двери

70 р.

Двери

Минск, Заводской

замок на окна Winkhaus FSV 2328229. Детский замок

15 р.

замок на окна Winkhaus FSV 2328229. Детский замок

Минск, Первомайский

Металлическая решетка на окно

75 р.

Металлическая решетка на окно

Минск, Заводской

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Стекло, стеклопакеты для теплицы, сарая, бани

Договорная

Стекло, стеклопакеты для теплицы, сарая, бани

Минск, Первомайский

Отливы из оцинкованной стали.

10 р.

Отливы из оцинкованной стали.

Минск, Московский

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Стекло разные много + фурнитура к ним

Договорная

Стекло разные много + фурнитура к ним

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Роллеты

2 000 р.

Роллеты

Минск, Фрунзенский

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Стекло двойное 107 на 100

Договорная

Стекло двойное 107 на 100

Минск, Московский

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Стекло двойное 100 на 100

Договорная

Стекло двойное 100 на 100

Минск, Московский

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Решетка на окна металлическая

Договорная

Решетка на окна металлическая

Минск, Московский

Доставка
Декоративные накладки на петли , SIEGENIA

5 р.

Декоративные накладки на петли , SIEGENIA

Минск, Ленинский

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Дверь

110 р.

Дверь

Минск, Заводской

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Ролеты защитные для дома и беседки

280 р.

Ролеты защитные для дома и беседки

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Откосы , Портал МДФ , Порталы на входную дверь

40 р.

Откосы , Портал МДФ , Порталы на входную дверь

Минск, Московский

Стекло закалённое

Договорная

Стекло закалённое

Минск, Центральный

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Товары с доставкой от магазинов

Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Столин

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Лунинец

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Брестская, Белоозёрск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Молодечно

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Солигорск

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минская, Копыль

Доставка по Беларуси
Роллеты, рольставни

324 р.

Роллеты, рольставни

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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