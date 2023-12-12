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Ремонт и стройка

Окна, двери в Партизанском районе Минска

350 р.

Дверь балконная новая

Минск, Партизанский

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Двери входные металлические Гарда Муар 8мм

640 р.

Двери входные металлические Гарда Муар 8мм

Минск, Партизанский

Доставка
Окна Двери Пвх Алюминий Балконные рамы

Договорная

Окна Двери Пвх Алюминий Балконные рамы

Минск, Партизанский

100 р.

Оконный блок ПВХ 123×150 мм с однокам. стеклопак.

Минск, Партизанский

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БЮДЖЕТНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ (ЭКОНОМ) НЕДОРОГО

370 р.

БЮДЖЕТНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ (ЭКОНОМ) НЕДОРОГО

Минск, Партизанский

Двери. Массив ольхи

100 р.

Двери. Массив ольхи

Минск, Партизанский

Рама балконная из ПВХ.

Договорная

Рама балконная из ПВХ.

Минск, Партизанский

Доставка
Рассрочка
Алюминиевая рама со стеклопакетом

200 р.

Алюминиевая рама со стеклопакетом

Минск, Партизанский

Алюминиевая рама со стеклопакетом

200 р.

Алюминиевая рама со стеклопакетом

Минск, Партизанский

Окна

250 р.

Окна

Минск, Партизанский

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Входная дверь Тайга 9 см Царга

930 р.

Входная дверь Тайга 9 см Царга

Минск, Партизанский

Доставка
Окна ПВХ. Рассрочка. Гарантия

Договорная

Окна ПВХ. Рассрочка. Гарантия

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Стекла

50 р.

Стекла

Минск, Партизанский

Дверной доводчик GEZE TS 2000 VBC

65 р.

Дверной доводчик GEZE TS 2000 VBC

Минск, Партизанский

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Дверь

50 р.

Дверь

Минск, Партизанский

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Двери

70 р.

Двери

Минск, Партизанский

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Дверь входная в Отл сост массив с коробкой

99 р.

Дверь входная в Отл сост массив с коробкой

Минск, Партизанский

Ручка деревянная дверная

25 р.

Ручка деревянная дверная

Минск, Партизанский

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Ручка деревянная дверная

20 р.

Ручка деревянная дверная

Минск, Партизанский

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Установка окон пвх и рам

Договорная

Установка окон пвх и рам

Минск, Партизанский

двустворчатое деревянное окно с оконным блоком

65 р.

двустворчатое деревянное окно с оконным блоком

Минск, Партизанский

Дверь. 200*70.

160 р.

Дверь. 200*70.

Минск, Партизанский

дверные вставки ( штапики)

Договорная

дверные вставки ( штапики)

Минск, Партизанский

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Продам дверь 0.8

20 р.

Продам дверь 0.8

Минск, Партизанский

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Окно теплосберегающее 90*120.В наличии.Откидное

230 р.

Окно теплосберегающее 90*120.В наличии.Откидное

Минск, Партизанский

Окно 2300х1700 готовое из профиля ПВХ

672 р.

Окно 2300х1700 готовое из профиля ПВХ

Минск, Партизанский

Двери ПВХ

300 р.

Двери ПВХ

Минск, Партизанский

Окно ПВХ 1320*1460 для панельного дома

528 р.

Окно ПВХ 1320*1460 для панельного дома

Минск, Партизанский

Замок навесной (разные), защелка, цилиндр механиз

Договорная

Замок навесной (разные), защелка, цилиндр механиз

Минск, Партизанский

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Входная дверь МЕТАЛЮКС РБ серия СТАТУС

1 500 р.

Входная дверь МЕТАЛЮКС РБ серия СТАТУС

Минск, Партизанский

Входные двери недорого

640 р.

Входные двери недорого

Минск, Партизанский

Доставка
Двери комнатные

80 р.

Двери комнатные

Минск, Партизанский

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Двери массив

80 р.

Двери массив

Минск, Партизанский

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Продам балконную раму

500 р.

Продам балконную раму

Минск, Партизанский

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Ручки оконные с детским замком

13 р.

Ручки оконные с детским замком

Минск, Партизанский

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Дверная ручка Handles Lion

20 р.

Дверная ручка Handles Lion

Минск, Партизанский

ПВХ окна сложной формы в рассрочку до 12мес

Договорная

ПВХ окна сложной формы в рассрочку до 12мес

Минск, Партизанский

Доставка
Рассрочка
Дверь

40 р.

Дверь

Минск, Партизанский

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Межкомнатные двери экошпон Stark

178.15 р.

Межкомнатные двери экошпон Stark

Минск, Партизанский

Доставка
Рассрочка
Двери межкомнатные

30 р.

Двери межкомнатные

Минск, Партизанский

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металлическая дверь 215х85см внутри двери

350 р.

металлическая дверь 215х85см внутри двери

Минск, Партизанский

входная ДВЕРЬ

250 р.

входная ДВЕРЬ

Минск, Партизанский

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Окно ПВХ готовое 1460х1440 с двумя створками

676 р.

Окно ПВХ готовое 1460х1440 с двумя створками

Минск, Партизанский

Товары с доставкой от магазинов

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Входные металлические двери

Договорная

Входные металлические двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Межкомнатные двери

Договорная

Межкомнатные двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
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