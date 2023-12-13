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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Прочая сантехника в Партизанском районе Минска

Крышка для биде Roca Debba A8069D2004

20 р.

Крышка для биде Roca Debba A8069D2004

Минск, Партизанский

Пьедестал Nexo А337641000 /ИСПАНИЯ/

25 р.

Пьедестал Nexo А337641000 /ИСПАНИЯ/

Минск, Партизанский

Поддон полук. Malaga Rondo Flat90*90*4 A276259000

65 р.

Поддон полук. Malaga Rondo Flat90*90*4 A276259000

Минск, Партизанский

Полупьедестал Dama-N A337781000

30 р.

Полупьедестал Dama-N A337781000

Минск, Партизанский

Шторка д/ванны DTR-c-W120

100 р.

Шторка д/ванны DTR-c-W120

Минск, Партизанский

Обустройство скважины

Договорная

Обустройство скважины

Минск, Партизанский

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Люк

20 р.

Люк

Минск, Партизанский

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Новые манометры с фото с подарком

10 р.

Новые манометры с фото с подарком

Минск, Партизанский

поддон душевой квадратный 90*90

110 р.

поддон душевой квадратный 90*90

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Печь на отработке

150 р.

Печь на отработке

Минск, Партизанский

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Вантуз

60 р.

Вантуз

Минск, Партизанский

Раковина нержавейка

25 р.

Раковина нержавейка

Минск, Партизанский

Угловой адаптер Oventrop 30 х 1,5 белого цвета

29 р.

Угловой адаптер Oventrop 30 х 1,5 белого цвета

Минск, Партизанский

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Кран шаровый ДУ-80

250 р.

Кран шаровый ДУ-80

Минск, Партизанский

Шланги для стиральной машины

15 р.

Шланги для стиральной машины

Минск, Партизанский

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Поплавковый клапан

10 р.

Поплавковый клапан

Минск, Партизанский

Кнопка для инсталляций Berges

30 р.

Кнопка для инсталляций Berges

Минск, Партизанский

Шестигранник сантехнический М 8Х 90

Договорная

Шестигранник сантехнический М 8Х 90

Минск, Партизанский

Штуцеры алюминиевые.

1 р.

Штуцеры алюминиевые.

Минск, Партизанский

Отвод

25 р.

Отвод

Минск, Партизанский

TDS метр.

25 р.

TDS метр.

Минск, Партизанский

Муфта полипропиленовая

2 р.

Муфта полипропиленовая

Минск, Партизанский

Кран шаровый

8 р.

Кран шаровый

Минск, Партизанский

Электротены

25 р.

Электротены

Минск, Партизанский

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Коаксиальный дымоход

80 р.

Коаксиальный дымоход

Минск, Партизанский

Заглушки

60 р.

Заглушки

Минск, Партизанский

Бак Везувий нерж. 125 литров ( прямоугольник.)

240 р.

Бак Везувий нерж. 125 литров ( прямоугольник.)

Минск, Партизанский

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Теплоизоляция из полиэтилена 35 -9

12 р.

Теплоизоляция из полиэтилена 35 -9

Минск, Партизанский

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Клапан обратный ZETKAMA dn80

Договорная

Клапан обратный ZETKAMA dn80

Минск, Партизанский

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Декоративная чашка для сантехники

3 р.

Декоративная чашка для сантехники

Минск, Партизанский

Шнур пакля лён сантехнический СССР

10 р.

Шнур пакля лён сантехнический СССР

Минск, Партизанский

Терморегулятор РТУ-10П

47 р.

Терморегулятор РТУ-10П

Минск, Партизанский

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Люк в туалет ванну неведимка

50 р.

Люк в туалет ванну неведимка

Минск, Партизанский

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Сиденье на унитаз Roca Victoria, Испания

120 р.

Сиденье на унитаз Roca Victoria, Испания

Минск, Партизанский

Товары с доставкой от магазинов

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Онлайн-заказ

553 р.

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Онлайн-заказ

1 043.20 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Онлайн-заказ

1 043.19 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Онлайн-заказ

230.88 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Онлайн-заказ

235.62 р.

Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портал камина 120*100
vip

400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Онлайн-заказ

977.10 р.

Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Онлайн-заказ

395.82 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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