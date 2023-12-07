logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
Предметы искусства
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Партизанском районе Минска

Картина

120 р.

Картина

Минск, Партизанский

badge-icon
Крест католический

120 р.

Крест католический

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Альбом для фотографий в коже Макей

150 р.

Альбом для фотографий в коже Макей

Минск, Партизанский

Зубр сувенир из дерева с логотипом

210 р.

Зубр сувенир из дерева с логотипом

Минск, Партизанский

Зубр сувенир из дерева

230 р.

Зубр сувенир из дерева

Минск, Партизанский

Ваза старинная

18 р.

Ваза старинная

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Фигурка мишки коллекционная

Договорная

Фигурка мишки коллекционная

Минск, Партизанский

Разбитая бутылка

50 р.

Разбитая бутылка

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Декоративная фарфоровая тарелка Сан-Марино

27 р.

Декоративная фарфоровая тарелка Сан-Марино

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
Картина раритет

70 р.

Картина раритет

Минск, Партизанский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Заяц на лыжах

Договорная

Заяц на лыжах

Минск, Партизанский

Чайник фарфоровый

70 р.

Чайник фарфоровый

Минск, Партизанский

badge-icon
no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Статуэтка

300 р.

Статуэтка

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Зайчик фарфор

15 р.

Зайчик фарфор

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Медведь фарфор ссср

21 р.

Медведь фарфор ссср

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Натуральный обработанный Янтарь

28 р.

Натуральный обработанный Янтарь

Минск, Первомайский

badge-icon
Булава сувенирная, деревянная 45 см

25 р.

Булава сувенирная, деревянная 45 см

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Microtech Ultratech. Копия.

70 р.

Microtech Ultratech. Копия.

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Светильник фарфор, винтаж. Балерина. Италия

200 р.

Светильник фарфор, винтаж. Балерина. Италия

Минск, Первомайский

badge-icon
Лампа настольная

15 р.

Лампа настольная

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Икона XII век. Копия.

200 р.

Икона XII век. Копия.

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Статуэтка '' Лебедушка в жёлтой душегрейке''

200 р.

Статуэтка '' Лебедушка в жёлтой душегрейке''

Минск, Центральный

badge-icon
Статуэтки, бисквит, Западная Европа.

45 р.

Статуэтки, бисквит, Западная Европа.

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Скатерть СССР хлопок ручная работа 240х226 см

90 р.

Скатерть СССР хлопок ручная работа 240х226 см

Минск, Советский

badge-icon
Подсвечник фарфоровый

25 р.

Подсвечник фарфоровый

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
модель вертолета ми-24

4 000 р.

модель вертолета ми-24

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Белорусский рушник.

15 р.

Белорусский рушник.

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Декоративная тарелка DEGER KATAN HEDIYELER

100 р.

Декоративная тарелка DEGER KATAN HEDIYELER

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Пано - тарелка

50 р.

Пано - тарелка

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Чеканка Картина СССР Ручная работа Грузия

500 р.

Чеканка Картина СССР Ручная работа Грузия

Минск, Первомайский

badge-icon
''Обнаженная на голубом фоне'' а4 зарисовка

10 р.

''Обнаженная на голубом фоне'' а4 зарисовка

Минск, Первомайский

badge-icon
Предметы интерьера светильник, конфетницы и.т д

Договорная

Предметы интерьера светильник, конфетницы и.т д

Минск, Заводской

Грузинская чеканка ''Любовь'' 1971 год

25 р.

Грузинская чеканка ''Любовь'' 1971 год

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
''Обнаженная лежащая с косами'' набросок а4

7 р.

''Обнаженная лежащая с косами'' набросок а4

Минск, Первомайский

badge-icon
Художественно -графическое панно.

550 р.

Художественно -графическое панно.

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Лампа настольная

150 р.

Лампа настольная

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Люстра латунь

250 р.

Люстра латунь

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Соломенные куколки

30 р.

Соломенные куколки

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Старинная ''икона'' (народное творчество)

Договорная

Старинная ''икона'' (народное творчество)

Минск, Центральный

Картина -вышивка

45 р.

Картина -вышивка

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Вилка и ложка ручной работы из дерева

50 р.

Вилка и ложка ручной работы из дерева

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Бюст Пушкина из гипса

30 р.

Бюст Пушкина из гипса

Минск, Центральный

badge-icon
Колье Янтарное старинное СССР Новое Редкое

450 р.

Колье Янтарное старинное СССР Новое Редкое

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Cтатуэтка

20 р.

Cтатуэтка

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Пепельница (Индия)

100 р.

Пепельница (Индия)

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Венчальная пара 290х260 мм

100 р.

Венчальная пара 290х260 мм

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Сувенир свисток, Божья коровка.

45 р.

Сувенир свисток, Божья коровка.

Минск, Октябрьский

badge-icon
Подставка ТОП Символ СССР

15 р.

Подставка ТОП Символ СССР

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon

Договорная

Книга произведений Достоевского, 1940 год

Минск, Советский

Вазочки СССР

30 р.

Вазочки СССР

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Картина

Договорная

Картина

Минск, Советский

ковер гдр

200 р.

ковер гдр

Минск, Ленинский

Ночник фарфор

335 р.

Ночник фарфор

Минск, Ленинский

Свеча старая

110 р.

Свеча старая

Минск, Ленинский

Чашка Вербилки 1950

12 р.

Чашка Вербилки 1950

Минск, Центральный

Статуэтка,фарфор,60,70,годы,белочка

45 р.

Статуэтка,фарфор,60,70,годы,белочка

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
вещи в стиле Стимпанк

Договорная

вещи в стиле Стимпанк

Минск, Первомайский

Картина ''Олень''

870 р.

Картина ''Олень''

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Топор

Договорная

Топор

Минск, Московский

badge-icon
Рыба Фугу из Японии скульптура

Договорная

Рыба Фугу из Японии скульптура

Минск, Московский

badge-icon
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм