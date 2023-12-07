Товары от Куфар Маркета
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Предметы искусства в Партизанском районе Минска
120 р.
Картина
Минск, Партизанский
120 р.
Крест католический
Минск, Партизанский
150 р.
Альбом для фотографий в коже Макей
Минск, Партизанский
210 р.
Зубр сувенир из дерева с логотипом
Минск, Партизанский
230 р.
Зубр сувенир из дерева
Минск, Партизанский
18 р.
Ваза старинная
Минск, Партизанский
Договорная
Фигурка мишки коллекционная
Минск, Партизанский
50 р.
Разбитая бутылка
Минск, Партизанский
27 р.
Декоративная фарфоровая тарелка Сан-Марино
Минск, Партизанский
70 р.
Картина раритет
Минск, Партизанский
Договорная
Заяц на лыжах
Минск, Партизанский
70 р.
Чайник фарфоровый
Минск, Партизанский
300 р.
Статуэтка
Минск, Советский
15 р.
Зайчик фарфор
Минск, Центральный
21 р.
Медведь фарфор ссср
Минск, Центральный
28 р.
Натуральный обработанный Янтарь
Минск, Первомайский
25 р.
Булава сувенирная, деревянная 45 см
Минск, Заводской
70 р.
Microtech Ultratech. Копия.
Минск, Фрунзенский
200 р.
Светильник фарфор, винтаж. Балерина. Италия
Минск, Первомайский
15 р.
Лампа настольная
Минск, Ленинский
200 р.
Икона XII век. Копия.
Минск, Центральный
200 р.
Статуэтка '' Лебедушка в жёлтой душегрейке''
Минск, Центральный
45 р.
Статуэтки, бисквит, Западная Европа.
Минск, Центральный
90 р.
Скатерть СССР хлопок ручная работа 240х226 см
Минск, Советский
25 р.
Подсвечник фарфоровый
Минск, Московский
4 000 р.
модель вертолета ми-24
Минск, Фрунзенский
15 р.
Белорусский рушник.
Минск, Ленинский
100 р.
Декоративная тарелка DEGER KATAN HEDIYELER
Минск, Советский
50 р.
Пано - тарелка
Минск, Ленинский
500 р.
Чеканка Картина СССР Ручная работа Грузия
Минск, Первомайский
10 р.
''Обнаженная на голубом фоне'' а4 зарисовка
Минск, Первомайский
Договорная
Предметы интерьера светильник, конфетницы и.т д
Минск, Заводской
25 р.
Грузинская чеканка ''Любовь'' 1971 год
Минск, Ленинский
7 р.
''Обнаженная лежащая с косами'' набросок а4
Минск, Первомайский
550 р.
Художественно -графическое панно.
Минск, Центральный
150 р.
Лампа настольная
Минск, Советский
250 р.
Люстра латунь
Минск, Советский
30 р.
Соломенные куколки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Старинная ''икона'' (народное творчество)
Минск, Центральный
45 р.
Картина -вышивка
Минск, Фрунзенский
50 р.
Вилка и ложка ручной работы из дерева
Минск, Заводской
30 р.
Бюст Пушкина из гипса
Минск, Центральный
450 р.
Колье Янтарное старинное СССР Новое Редкое
Минск, Ленинский
20 р.
Cтатуэтка
Минск, Заводской
100 р.
Пепельница (Индия)
Минск, Советский
100 р.
Венчальная пара 290х260 мм
Минск, Советский
45 р.
Сувенир свисток, Божья коровка.
Минск, Октябрьский
15 р.
Подставка ТОП Символ СССР
Минск, Первомайский
Договорная
Книга произведений Достоевского, 1940 год
Минск, Советский
30 р.
Вазочки СССР
Минск, Заводской
Договорная
Картина
Минск, Советский
200 р.
ковер гдр
Минск, Ленинский
335 р.
Ночник фарфор
Минск, Ленинский
110 р.
Свеча старая
Минск, Ленинский
12 р.
Чашка Вербилки 1950
Минск, Центральный
45 р.
Статуэтка,фарфор,60,70,годы,белочка
Минск, Первомайский
Договорная
вещи в стиле Стимпанк
Минск, Первомайский
870 р.
Картина ''Олень''
Минск, Ленинский
Договорная
Топор
Минск, Московский
Договорная
Рыба Фугу из Японии скульптура
Минск, Московский