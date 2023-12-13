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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Партизанском районе Минска

Шеврон

35 р.

Шеврон

Минск, Партизанский

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Хронология марок СССР 1962-1991. 24 альбома.

Договорная

Хронология марок СССР 1962-1991. 24 альбома.

Минск, Партизанский

Швейная машина бытовая Scpel 30

120 р.

Швейная машина бытовая Scpel 30

Минск, Партизанский

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Псалтырь старинный

100 р.

Псалтырь старинный

Минск, Партизанский

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Чайный сервиз на 12 персон. Клеймо Франция 1950-60

850 р.

Чайный сервиз на 12 персон. Клеймо Франция 1950-60

Минск, Партизанский

Антиквариат

25 р.

Антиквариат

Минск, Партизанский

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СССР Игрушки ёлочные космонавт

25 р.

СССР Игрушки ёлочные космонавт

Минск, Партизанский

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Картина-репродукция

50 р.

Картина-репродукция

Минск, Партизанский

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Пепельницы

Договорная

Пепельницы

Минск, Партизанский

Статуэтки(3) в коллекцию

5 р.

Статуэтки(3) в коллекцию

Минск, Партизанский

Модели Norev 1/43

60 р.

Модели Norev 1/43

Минск, Партизанский

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Некрасов Н. А. в 3 томах. 1959г.

20 р.

Некрасов Н. А. в 3 томах. 1959г.

Минск, Партизанский

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Флакон/духов ретро Футболист Таллин

7 р.

Флакон/духов ретро Футболист Таллин

Минск, Партизанский

Новогодний подарок. Подставка для книг «Ласка».

60 р.

Новогодний подарок. Подставка для книг «Ласка».

Минск, Партизанский

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аниме фигурка эрен атака титанов нендороид

40 р.

аниме фигурка эрен атака титанов нендороид

Минск, Партизанский

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Буфет

350 р.

Буфет

Минск, Партизанский

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Елочные игрушки СССР

25 р.

Елочные игрушки СССР

Минск, Партизанский

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Чемодан

37 р.

Чемодан

Минск, Партизанский

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Антиквариат

20 р.

Антиквариат

Минск, Партизанский

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Часы

60 р.

Часы

Минск, Партизанский

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Футбол

10 р.

Футбол

Минск, Партизанский

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Петух-графин

15 р.

Петух-графин

Минск, Партизанский

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Значек

5 р.

Значек

Минск, Партизанский

Старый Китай.

Договорная

Старый Китай.

Минск, Партизанский

Марки разные

1 р.

Марки разные

Минск, Партизанский

Зажигалка

Договорная

Зажигалка

Минск, Партизанский

Бычки

6 р.

Бычки

Минск, Партизанский

Лебеди-3 шт

15 р.

Лебеди-3 шт

Минск, Партизанский

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Часы

20 р.

Часы

Минск, Партизанский

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Краски для авиамоделей

30 р.

Краски для авиамоделей

Минск, Партизанский

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Сборные модели самолётов

10 р.

Сборные модели самолётов

Минск, Партизанский

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Сборные модели самолётов

15 р.

Сборные модели самолётов

Минск, Партизанский

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Старинные ножницы

35 р.

Старинные ножницы

Минск, Партизанский

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Значок пионерский

2 р.

Значок пионерский

Минск, Партизанский

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Плафон сталинский ампир.

Договорная

Плафон сталинский ампир.

Минск, Партизанский

Часы

25 р.

Часы

Минск, Партизанский

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Шкатулка (продано)

5 р.

Шкатулка (продано)

Минск, Партизанский

Антиквариат. Игрушки пластиковые СССР. (1,3р/1шт).

1 р.

Антиквариат. Игрушки пластиковые СССР. (1,3р/1шт).

Минск, Партизанский

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Открытки ссср подписаны ПРОДАНЫ

0.50 р.

Открытки ссср подписаны ПРОДАНЫ

Минск, Партизанский

Открытки ссср чистые ПРОДАНЫ

1 р.

Открытки ссср чистые ПРОДАНЫ

Минск, Партизанский

Открытки ссср чистые ПРОДАНЫ

0.50 р.

Открытки ссср чистые ПРОДАНЫ

Минск, Партизанский

Этикетки и крышки-пробки комплектами (3090)

30 р.

Этикетки и крышки-пробки комплектами (3090)

Минск, Партизанский

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Значек.

Договорная

Значек.

Минск, Партизанский

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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