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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Партизанском районе Минска

50 р.

Ламинат Unilin (1 пачка)

Минск, Партизанский

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Линолеум 163/132 б.у целый без повреждений

30 р.

Линолеум 163/132 б.у целый без повреждений

Минск, Партизанский

Линолеум отличного качества в небольших остатках

10 р.

Линолеум отличного качества в небольших остатках

Минск, Партизанский

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Паркетная доска из массива сосны

30 р.

Паркетная доска из массива сосны

Минск, Партизанский

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Ламинат Kronospan 4,4 квадрата в закрытой упаковке

80 р.

Ламинат Kronospan 4,4 квадрата в закрытой упаковке

Минск, Партизанский

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Линолеум особой прочности в остатке. защита-0,4-05

15 р.

Линолеум особой прочности в остатке. защита-0,4-05

Минск, Партизанский

Ламинат 2 вида

Договорная

Ламинат 2 вида

Минск, Партизанский

Остатки ламината

30 р.

Остатки ламината

Минск, Партизанский

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Ламинат 34кв.м+подложка и плинтуса,уголки

350 р.

Ламинат 34кв.м+подложка и плинтуса,уголки

Минск, Партизанский

Паркетная доска JUNCKERS (Дания)

50 р.

Паркетная доска JUNCKERS (Дания)

Минск, Партизанский

Линолеум синтерос б.у 2года 6кусков на утеплителе

50 р.

Линолеум синтерос б.у 2года 6кусков на утеплителе

Минск, Партизанский

Ламинат Эггер остаток около 10 и 20 кв. м, 32 и 33

14 р.

Ламинат Эггер остаток около 10 и 20 кв. м, 32 и 33

Минск, Партизанский

Пробковая подложка 2мм и 3мм.

Договорная

Пробковая подложка 2мм и 3мм.

Минск, Партизанский

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Ламинат

60 р.

Ламинат

Минск, Партизанский

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Декоротивный щит, материал ясень.

45 р.

Декоротивный щит, материал ясень.

Минск, Партизанский

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Ламинат пробковый

350 р.

Ламинат пробковый

Минск, Партизанский

Ламинат Egger EHL103 2 пачки

90 р.

Ламинат Egger EHL103 2 пачки

Минск, Партизанский

Бесплатно

Паркет БУспрос

Минск, Партизанский

Продам подложку под ламинат

30 р.

Продам подложку под ламинат

Минск, Партизанский

Линолеум отрез

10 р.

Линолеум отрез

Минск, Партизанский

Продам ленолеум

100 р.

Продам ленолеум

Минск, Партизанский

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Линолеум разный и обои остатки

Договорная

Линолеум разный и обои остатки

Минск, Партизанский

Соединители плинтуса

Договорная

Соединители плинтуса

Минск, Партизанский

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Древесноволокнистая подложка 3 мм, 7 листов

20 р.

Древесноволокнистая подложка 3 мм, 7 листов

Минск, Партизанский

Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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