Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Напольные покрытия в Партизанском районе Минска
50 р.
Ламинат Unilin (1 пачка)
Минск, Партизанский
30 р.
Линолеум 163/132 б.у целый без повреждений
Минск, Партизанский
10 р.
Линолеум отличного качества в небольших остатках
Минск, Партизанский
30 р.
Паркетная доска из массива сосны
Минск, Партизанский
80 р.
Ламинат Kronospan 4,4 квадрата в закрытой упаковке
Минск, Партизанский
15 р.
Линолеум особой прочности в остатке. защита-0,4-05
Минск, Партизанский
Договорная
Ламинат 2 вида
Минск, Партизанский
30 р.
Остатки ламината
Минск, Партизанский
350 р.
Ламинат 34кв.м+подложка и плинтуса,уголки
Минск, Партизанский
50 р.
Паркетная доска JUNCKERS (Дания)
Минск, Партизанский
50 р.
Линолеум синтерос б.у 2года 6кусков на утеплителе
Минск, Партизанский
14 р.
Ламинат Эггер остаток около 10 и 20 кв. м, 32 и 33
Минск, Партизанский
Договорная
Пробковая подложка 2мм и 3мм.
Минск, Партизанский
60 р.
Ламинат
Минск, Партизанский
45 р.
Декоротивный щит, материал ясень.
Минск, Партизанский
350 р.
Ламинат пробковый
Минск, Партизанский
90 р.
Ламинат Egger EHL103 2 пачки
Минск, Партизанский
Бесплатно
Паркет БУспрос
Минск, Партизанский
30 р.
Продам подложку под ламинат
Минск, Партизанский
10 р.
Линолеум отрез
Минск, Партизанский
100 р.
Продам ленолеум
Минск, Партизанский
Договорная
Линолеум разный и обои остатки
Минск, Партизанский
Договорная
Соединители плинтуса
Минск, Партизанский
20 р.
Древесноволокнистая подложка 3 мм, 7 листов
Минск, Партизанский
Товары с доставкой от магазинов
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский
10 р.
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков
Минск, Ленинский
12.50 р.
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф
Минск, Ленинский
18 р.
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм
Минск, Ленинский
11.50 р.
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой
Минск, Первомайский
31.75 р.
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской
Минск, Первомайский
13.20 р.
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой
Минск, Первомайский