Товары от Куфар Маркета
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Отделочные материалы в Партизанском районе Минска
15.90 р.
ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ
Минск, Партизанский
12 р.
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Минск, Партизанский
7.50 р.
Малярный скотч
Минск, Партизанский
7 р.
Обои
Минск, Партизанский
100 р.
Краска фасадная силикатно-акриловая
Минск, Партизанский
150 р.
Керамогранит Italon Metropolis Imperial Black 60*1
Минск, Партизанский
50 р.
Ламинат Unilin (1 пачка)
Минск, Партизанский
40 р.
Обои потолочные
Минск, Партизанский
10 р.
Плинтус напольный
Минск, Партизанский
30 р.
Линолеум 163/132 б.у целый без повреждений
Минск, Партизанский
10 р.
Линолеум отличного качества в небольших остатках
Минск, Партизанский
12 р.
Декоративный камень из гипса
Минск, Партизанский
22.10 р.
Шпатлевка гипсовая старт-финиш CERESIT CT 126 бела
Минск, Партизанский
30 р.
Паркетная доска из массива сосны
Минск, Партизанский
80 р.
Ламинат Kronospan 4,4 квадрата в закрытой упаковке
Минск, Партизанский
100 р.
Краска белая
Минск, Партизанский
1 р.
материалы для ремонта
Минск, Партизанский
39.50 р.
Краска акриловая для внутренней отделки
Минск, Партизанский
15 р.
Линолеум особой прочности в остатке. защита-0,4-05
Минск, Партизанский
5 р.
Плитка 40*40
Минск, Партизанский
36 р.
Шпатлевка ACRYL-PUTZ ST10. Старт-финиш. Польша. 20
Минск, Партизанский
23.50 р.
Клей Ceresit СМ 16
Минск, Партизанский
Договорная
Ламинат 2 вида
Минск, Партизанский
80 р.
плитка керамическая.
Минск, Партизанский
10 р.
Зеркала прямоугольные интерьерные-545×285×5мм,3шт.
Минск, Партизанский
30 р.
Остатки ламината
Минск, Партизанский
22 р.
Потолочный багет
Минск, Партизанский
180 р.
Краска Dulux bindo 7 цвет 35YY88/050
Минск, Партизанский
15 р.
Перчатки резиновые технические
Минск, Партизанский
45 р.
Натуральные обои CoscaDecor .
Минск, Партизанский
100 р.
Плинтус из дюрополимера
Минск, Партизанский
350 р.
Ламинат 34кв.м+подложка и плинтуса,уголки
Минск, Партизанский
280 р.
Caparol samtex 10. Латексная краска белая
Минск, Партизанский
24.50 р.
OSB-3 Kronospan влагастойкая 1250*2500*12 мм
Минск, Партизанский
80 р.
Клей для стеклообев готовый Bostik 70, 15 л.
Минск, Партизанский
35 р.
Обои
Минск, Партизанский
60 р.
Слив воды с натяжного потолка. Демонтаж.
Минск, Партизанский
190 р.
Дюбель для теплоизоляции
Минск, Партизанский
45 р.
Плитка керамическая
Минск, Партизанский
49.90 р.
Шпатлевка полимерная Тайфун LUX GO. РБ. 18 кг.
Минск, Партизанский
50 р.
Паркетная доска JUNCKERS (Дания)
Минск, Партизанский
7 р.
Краска по металлу
Минск, Партизанский
15.99 р.
Краска влагостойкая Текс Профи база А белая,1,8л
Минск, Партизанский
Товары с доставкой от магазинов
8.50 р.
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка
Минск, Октябрьский
Договорная
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68
Минск, Октябрьский
10.80 р.
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш
Минск, Октябрьский
21 р.
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг
Минск, Октябрьский
Договорная
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная
Минск, Октябрьский
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский