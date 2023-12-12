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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Партизанском районе Минска

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Минск, Партизанский

Доставка
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Минск, Партизанский

Доставка
Малярный скотч

7.50 р.

Малярный скотч

Минск, Партизанский

Обои

7 р.

Обои

Минск, Партизанский

Краска фасадная силикатно-акриловая

100 р.

Краска фасадная силикатно-акриловая

Минск, Партизанский

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Керамогранит Italon Metropolis Imperial Black 60*1

150 р.

Керамогранит Italon Metropolis Imperial Black 60*1

Минск, Партизанский

50 р.

Ламинат Unilin (1 пачка)

Минск, Партизанский

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Обои потолочные

40 р.

Обои потолочные

Минск, Партизанский

Плинтус напольный

10 р.

Плинтус напольный

Минск, Партизанский

Линолеум 163/132 б.у целый без повреждений

30 р.

Линолеум 163/132 б.у целый без повреждений

Минск, Партизанский

Линолеум отличного качества в небольших остатках

10 р.

Линолеум отличного качества в небольших остатках

Минск, Партизанский

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Декоративный камень из гипса

12 р.

Декоративный камень из гипса

Минск, Партизанский

Шпатлевка гипсовая старт-финиш CERESIT CT 126 бела

22.10 р.

Шпатлевка гипсовая старт-финиш CERESIT CT 126 бела

Минск, Партизанский

Доставка
Паркетная доска из массива сосны

30 р.

Паркетная доска из массива сосны

Минск, Партизанский

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Ламинат Kronospan 4,4 квадрата в закрытой упаковке

80 р.

Ламинат Kronospan 4,4 квадрата в закрытой упаковке

Минск, Партизанский

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Краска белая

100 р.

Краска белая

Минск, Партизанский

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материалы для ремонта

1 р.

материалы для ремонта

Минск, Партизанский

Краска акриловая для внутренней отделки

39.50 р.

Краска акриловая для внутренней отделки

Минск, Партизанский

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Линолеум особой прочности в остатке. защита-0,4-05

15 р.

Линолеум особой прочности в остатке. защита-0,4-05

Минск, Партизанский

Плитка 40*40

5 р.

Плитка 40*40

Минск, Партизанский

Шпатлевка ACRYL-PUTZ ST10. Старт-финиш. Польша. 20

36 р.

Шпатлевка ACRYL-PUTZ ST10. Старт-финиш. Польша. 20

Минск, Партизанский

Доставка
Клей Ceresit СМ 16

23.50 р.

Клей Ceresit СМ 16

Минск, Партизанский

Доставка
Ламинат 2 вида

Договорная

Ламинат 2 вида

Минск, Партизанский

плитка керамическая.

80 р.

плитка керамическая.

Минск, Партизанский

Зеркала прямоугольные интерьерные-545×285×5мм,3шт.

10 р.

Зеркала прямоугольные интерьерные-545×285×5мм,3шт.

Минск, Партизанский

Остатки ламината

30 р.

Остатки ламината

Минск, Партизанский

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Потолочный багет

22 р.

Потолочный багет

Минск, Партизанский

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Краска Dulux bindo 7 цвет 35YY88/050

180 р.

Краска Dulux bindo 7 цвет 35YY88/050

Минск, Партизанский

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Перчатки резиновые технические

15 р.

Перчатки резиновые технические

Минск, Партизанский

Натуральные обои CoscaDecor .

45 р.

Натуральные обои CoscaDecor .

Минск, Партизанский

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Плинтус из дюрополимера

100 р.

Плинтус из дюрополимера

Минск, Партизанский

Ламинат 34кв.м+подложка и плинтуса,уголки

350 р.

Ламинат 34кв.м+подложка и плинтуса,уголки

Минск, Партизанский

Caparol samtex 10. Латексная краска белая

280 р.

Caparol samtex 10. Латексная краска белая

Минск, Партизанский

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OSB-3 Kronospan влагастойкая 1250*2500*12 мм

24.50 р.

OSB-3 Kronospan влагастойкая 1250*2500*12 мм

Минск, Партизанский

Доставка
Клей для стеклообев готовый Bostik 70, 15 л.

80 р.

Клей для стеклообев готовый Bostik 70, 15 л.

Минск, Партизанский

Доставка
Обои

35 р.

Обои

Минск, Партизанский

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Слив воды с натяжного потолка. Демонтаж.

60 р.

Слив воды с натяжного потолка. Демонтаж.

Минск, Партизанский

Дюбель для теплоизоляции

190 р.

Дюбель для теплоизоляции

Минск, Партизанский

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Плитка керамическая

45 р.

Плитка керамическая

Минск, Партизанский

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Шпатлевка полимерная Тайфун LUX GO. РБ. 18 кг.

49.90 р.

Шпатлевка полимерная Тайфун LUX GO. РБ. 18 кг.

Минск, Партизанский

Доставка
Паркетная доска JUNCKERS (Дания)

50 р.

Паркетная доска JUNCKERS (Дания)

Минск, Партизанский

7 р.

Краска по металлу

Минск, Партизанский

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Краска влагостойкая Текс Профи база А белая,1,8л

15.99 р.

Краска влагостойкая Текс Профи база А белая,1,8л

Минск, Партизанский

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Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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