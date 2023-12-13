Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Ленинском районе Минска
12 р.
Продам две старинные ёлочные игрушки
Минск, Ленинский
80 р.
Продам Деда Мороза из ваты (высота 37 см)
Минск, Ленинский
20 р.
Конструктор ссср, советский полёт
Минск, Ленинский
15 р.
Штанглас СССР.
Минск, Ленинский
38 р.
Винтажный набор для туалетного столика.
Минск, Ленинский
8 р.
Футляр (чехол) ''Аптечка универсальная''
Минск, Ленинский
10 р.
Часы Электроника 51
Минск, Ленинский
1 р.
Книги СССР
Минск, Ленинский
5 р.
Фотоглянцевател.Валик,Бачок.
Минск, Ленинский
10 р.
ретро винтаж Ломо из 60-70хх
Минск, Ленинский
25 р.
Ваза с крышкой стекло и металл. СССР.
Минск, Ленинский
35 р.
Часы будильник СССР. 60-е годы.
Минск, Ленинский
0.20 р.
Копирка( из СССР) 21*15 см
Минск, Ленинский
1 000 р.
Альбом шелковых марок Цзилинь
Минск, Ленинский
120 р.
Винтажная ручка (Италия)
Минск, Ленинский
150 р.
Мельхиор столовые приборы нож ложка вилка СССР
Минск, Ленинский
5 р.
Антенна ДМВ
Минск, Ленинский
20 р.
''Хочу всё знать'', 1966г.
Минск, Ленинский
120 р.
Старинное стекло для часов
Минск, Ленинский
53 р.
Часы будильник Слава. Для слабовидящих. СССР.
Минск, Ленинский
0.40 р.
Открытки 1984 г.в.
Минск, Ленинский
25 р.
В. Короткевич. Повесть и роман
Минск, Ленинский
20 р.
Изборник:Повести Древней Руси
Минск, Ленинский
25 р.
Рюмка хрустальная 10шт.
Минск, Ленинский
8 р.
Тарелки 17см, 8шт.
Минск, Ленинский
100 р.
Динамо Минск матчевый вымпел
Минск, Ленинский
10 р.
Ваза для цветов хрусталь
Минск, Ленинский
18 р.
Вазы хрусталь 2 шт.
Минск, Ленинский
10 р.
Ваза, конфетница, хрусталь
Минск, Ленинский
10 р.
Радиодетали из СССР
Минск, Ленинский
3 р.
Билет профсоюзный.
Минск, Ленинский
1 200 р.
Прибор РМ 3-33
Минск, Ленинский
25 р.
Часы
Минск, Ленинский
20 р.
Ремень (портупея)
Минск, Ленинский
10 р.
Ремень из СССР
Минск, Ленинский
Договорная
Бижутерия времен СССР
Минск, Ленинский
Договорная
Лот часов
Минск, Ленинский
Договорная
Оригинальный кошелек
Минск, Ленинский
30 р.
Панно - чеканка 2 - шт.
Минск, Ленинский
49 р.
Часы ''Электроника-77А''. Ограниченная серия. Рари
Минск, Ленинский
150 р.
Рога оленя, лося, козла
Минск, Ленинский
90 р.
Вышиванки дорожки, салфетки 50х времён СССР
Минск, Ленинский
91 р.
Кукла ГДР времён СССР 70х 60см высота
Минск, Ленинский