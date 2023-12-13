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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Ленинском районе Минска

Продам две старинные ёлочные игрушки

12 р.

Продам две старинные ёлочные игрушки

Минск, Ленинский

Продам Деда Мороза из ваты (высота 37 см)

80 р.

Продам Деда Мороза из ваты (высота 37 см)

Минск, Ленинский

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Конструктор ссср, советский полёт

20 р.

Конструктор ссср, советский полёт

Минск, Ленинский

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Штанглас СССР.

15 р.

Штанглас СССР.

Минск, Ленинский

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Винтажный набор для туалетного столика.

38 р.

Винтажный набор для туалетного столика.

Минск, Ленинский

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Футляр (чехол) ''Аптечка универсальная''

8 р.

Футляр (чехол) ''Аптечка универсальная''

Минск, Ленинский

Часы Электроника 51

10 р.

Часы Электроника 51

Минск, Ленинский

Книги СССР

1 р.

Книги СССР

Минск, Ленинский

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Фотоглянцевател.Валик,Бачок.

5 р.

Фотоглянцевател.Валик,Бачок.

Минск, Ленинский

ретро винтаж Ломо из 60-70хх

10 р.

ретро винтаж Ломо из 60-70хх

Минск, Ленинский

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Ваза с крышкой стекло и металл. СССР.

25 р.

Ваза с крышкой стекло и металл. СССР.

Минск, Ленинский

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Часы будильник СССР. 60-е годы.

35 р.

Часы будильник СССР. 60-е годы.

Минск, Ленинский

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Копирка( из СССР) 21*15 см

0.20 р.

Копирка( из СССР) 21*15 см

Минск, Ленинский

Альбом шелковых марок Цзилинь

1 000 р.

Альбом шелковых марок Цзилинь

Минск, Ленинский

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Винтажная ручка (Италия)

120 р.

Винтажная ручка (Италия)

Минск, Ленинский

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Мельхиор столовые приборы нож ложка вилка СССР

150 р.

Мельхиор столовые приборы нож ложка вилка СССР

Минск, Ленинский

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Антенна ДМВ

5 р.

Антенна ДМВ

Минск, Ленинский

''Хочу всё знать'', 1966г.

20 р.

''Хочу всё знать'', 1966г.

Минск, Ленинский

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Старинное стекло для часов

120 р.

Старинное стекло для часов

Минск, Ленинский

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Часы будильник Слава. Для слабовидящих. СССР.

53 р.

Часы будильник Слава. Для слабовидящих. СССР.

Минск, Ленинский

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Открытки 1984 г.в.

0.40 р.

Открытки 1984 г.в.

Минск, Ленинский

В. Короткевич. Повесть и роман

25 р.

В. Короткевич. Повесть и роман

Минск, Ленинский

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Изборник:Повести Древней Руси

20 р.

Изборник:Повести Древней Руси

Минск, Ленинский

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Рюмка хрустальная 10шт.

25 р.

Рюмка хрустальная 10шт.

Минск, Ленинский

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Тарелки 17см, 8шт.

8 р.

Тарелки 17см, 8шт.

Минск, Ленинский

Динамо Минск матчевый вымпел

100 р.

Динамо Минск матчевый вымпел

Минск, Ленинский

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Ваза для цветов хрусталь

10 р.

Ваза для цветов хрусталь

Минск, Ленинский

Вазы хрусталь 2 шт.

18 р.

Вазы хрусталь 2 шт.

Минск, Ленинский

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Ваза, конфетница, хрусталь

10 р.

Ваза, конфетница, хрусталь

Минск, Ленинский

Радиодетали из СССР

10 р.

Радиодетали из СССР

Минск, Ленинский

Билет профсоюзный.

3 р.

Билет профсоюзный.

Минск, Ленинский

Прибор РМ 3-33

1 200 р.

Прибор РМ 3-33

Минск, Ленинский

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Часы

25 р.

Часы

Минск, Ленинский

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Ремень (портупея)

20 р.

Ремень (портупея)

Минск, Ленинский

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Ремень из СССР

10 р.

Ремень из СССР

Минск, Ленинский

Бижутерия времен СССР

Договорная

Бижутерия времен СССР

Минск, Ленинский

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Лот часов

Договорная

Лот часов

Минск, Ленинский

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Оригинальный кошелек

Договорная

Оригинальный кошелек

Минск, Ленинский

Панно - чеканка 2 - шт.

30 р.

Панно - чеканка 2 - шт.

Минск, Ленинский

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Часы ''Электроника-77А''. Ограниченная серия. Рари

49 р.

Часы ''Электроника-77А''. Ограниченная серия. Рари

Минск, Ленинский

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Рога оленя, лося, козла

150 р.

Рога оленя, лося, козла

Минск, Ленинский

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Вышиванки дорожки, салфетки 50х времён СССР

90 р.

Вышиванки дорожки, салфетки 50х времён СССР

Минск, Ленинский

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Кукла ГДР времён СССР 70х 60см высота

91 р.

Кукла ГДР времён СССР 70х 60см высота

Минск, Ленинский

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