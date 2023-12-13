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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Ленинском районе Минска

Браслет винтажный.

35 р.

Браслет винтажный.

Минск, Ленинский

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Фарфоровая статуэтка

70 р.

Фарфоровая статуэтка

Минск, Ленинский

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Фарфоровая статуэтка

50 р.

Фарфоровая статуэтка

Минск, Ленинский

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Пепельница карманная Davidoff.

19 р.

Пепельница карманная Davidoff.

Минск, Ленинский

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Фарфоровая статуэтка

150 р.

Фарфоровая статуэтка

Минск, Ленинский

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Диафильмы СССР. Непутёвый (сказка) и Гайдар Р.В.С.

5 р.

Диафильмы СССР. Непутёвый (сказка) и Гайдар Р.В.С.

Минск, Ленинский

'Пруд в Обрамцево'' Мурадян Рубен

200 р.

'Пруд в Обрамцево'' Мурадян Рубен

Минск, Ленинский

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БРОНЬ. Монетница. Кожа. СССР.

27 р.

БРОНЬ. Монетница. Кожа. СССР.

Минск, Ленинский

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Фарфоровая статуэтка

150 р.

Фарфоровая статуэтка

Минск, Ленинский

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Фарфоровая статуэтка

100 р.

Фарфоровая статуэтка

Минск, Ленинский

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Безмен

20 р.

Безмен

Минск, Ленинский

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Подстаканник скань

36 р.

Подстаканник скань

Минск, Ленинский

Картина 50 х 50 холст лён на подрамнике

1 350 р.

Картина 50 х 50 холст лён на подрамнике

Минск, Ленинский

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Trussardi винтаж

275 р.

Trussardi винтаж

Минск, Ленинский

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Киндер отдельные фигурки из серии Луни тюнз синема

7 р.

Киндер отдельные фигурки из серии Луни тюнз синема

Минск, Ленинский

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Чайный сервиз Винтаж

100 р.

Чайный сервиз Винтаж

Минск, Ленинский

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Фишки а4

1 р.

Фишки а4

Минск, Ленинский

Штоф

40 р.

Штоф

Минск, Ленинский

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Ваза конфетница сахарница

30 р.

Ваза конфетница сахарница

Минск, Ленинский

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Старинное приспособления для глажки белья

5 р.

Старинное приспособления для глажки белья

Минск, Ленинский

Утюг Винтаж

15 р.

Утюг Винтаж

Минск, Ленинский

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Фигурка стеклянная

8 р.

Фигурка стеклянная

Минск, Ленинский

Магнит сувенирный

10 р.

Магнит сувенирный

Минск, Ленинский

Графин хрустальный ГДР

60 р.

Графин хрустальный ГДР

Минск, Ленинский

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Сервиз чайно-кофейный Мадонна ГДР

650 р.

Сервиз чайно-кофейный Мадонна ГДР

Минск, Ленинский

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Брелоки СССР

10 р.

Брелоки СССР

Минск, Ленинский

Антикварные коралловые бусы /намисто

350 р.

Антикварные коралловые бусы /намисто

Минск, Ленинский

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Графин ГДР 43 см бюст Ленин МЗХЛ чайные пары Лфз

25 р.

Графин ГДР 43 см бюст Ленин МЗХЛ чайные пары Лфз

Минск, Ленинский

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Коллекционные модели авто в масштабе 1:43.

Договорная

Коллекционные модели авто в масштабе 1:43.

Минск, Ленинский

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Ложка столовая, серебро 84 пробы нач. 19 века

200 р.

Ложка столовая, серебро 84 пробы нач. 19 века

Минск, Ленинский

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Сервиз чайно-кофейный Пастушка

80 р.

Сервиз чайно-кофейный Пастушка

Минск, Ленинский

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Набор кофейных ложек, серебро, эмаль, Дания

450 р.

Набор кофейных ложек, серебро, эмаль, Дания

Минск, Ленинский

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Ваза ручной работы

800 р.

Ваза ручной работы

Минск, Ленинский

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Винтажный набор для специй

35 р.

Винтажный набор для специй

Минск, Ленинский

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Лампа

8 р.

Лампа

Минск, Ленинский

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Часы

8 р.

Часы

Минск, Ленинский

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Аниме фигурки Ore no Imouto оригинал

160 р.

Аниме фигурки Ore no Imouto оригинал

Минск, Ленинский

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Марки

Договорная

Марки

Минск, Ленинский

Игрушка ёлочная 70-е годы СССР

15 р.

Игрушка ёлочная 70-е годы СССР

Минск, Ленинский

Коллекционная фарфоровая барби

250 р.

Коллекционная фарфоровая барби

Минск, Ленинский

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Коллекционная Барби Мэрилин Монро

300 р.

Коллекционная Барби Мэрилин Монро

Минск, Ленинский

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Марки

Договорная

Марки

Минск, Ленинский

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Декор Ящерица Гауди

10 р.

Декор Ящерица Гауди

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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