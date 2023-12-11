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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Прочее в Ленинском районе Минска

Сетевое зарядное (ЗУ пальчиковое) AA, AAA Philips

28 р.

Сетевое зарядное (ЗУ пальчиковое) AA, AAA Philips

Минск, Ленинский

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Домашний кинотеатр

Договорная

Домашний кинотеатр

Минск, Ленинский

Высокоскоростной HDMI кабель. 2 м.

20 р.

Высокоскоростной HDMI кабель. 2 м.

Минск, Ленинский

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Телевизор Samsung б/у 54 см по диагонали

50 р.

Телевизор Samsung б/у 54 см по диагонали

Минск, Ленинский

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Платы телевизора samsung

Договорная

Платы телевизора samsung

Минск, Ленинский

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Передатчик ATEN VE812T

Договорная

Передатчик ATEN VE812T

Минск, Ленинский

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Экран

150 р.

Экран

Минск, Ленинский

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Видеомагнитофон Sony

Договорная

Видеомагнитофон Sony

Минск, Ленинский

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Защита от перенапряжения

20 р.

Защита от перенапряжения

Минск, Ленинский

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Плата main ue40mu6100 samsung

Договорная

Плата main ue40mu6100 samsung

Минск, Ленинский

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Саундбар LG NB3740

600 р.

Саундбар LG NB3740

Минск, Ленинский

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Договорная

Приставка MiBox

Минск, Ленинский

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Кабель тв, 15 метров, новый

15 р.

Кабель тв, 15 метров, новый

Минск, Ленинский

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Пульт универсальный ClickPDU G10S Air Mouse

20 р.

Пульт универсальный ClickPDU G10S Air Mouse

Минск, Ленинский

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ТВ

25 р.

ТВ

Минск, Ленинский

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Кассеты для видеокамеры

15 р.

Кассеты для видеокамеры

Минск, Ленинский

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Андроид приставка

50 р.

Андроид приставка

Минск, Ленинский

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Подставка под телевизор Samsung

50 р.

Подставка под телевизор Samsung

Минск, Ленинский

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Очки 3Д для телевизора

7 р.

Очки 3Д для телевизора

Минск, Ленинский

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Батарейный отсек под размер элементов питания 1

1 р.

Батарейный отсек под размер элементов питания 1

Минск, Ленинский

Плата от телевизора со Smart TV

Договорная

Плата от телевизора со Smart TV

Минск, Ленинский

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Штекер (переходник) для ТВ антенны

2 р.

Штекер (переходник) для ТВ антенны

Минск, Ленинский

Экран для проектора 120*105

70 р.

Экран для проектора 120*105

Минск, Ленинский

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Видеомикшер blaupunkt

50 р.

Видеомикшер blaupunkt

Минск, Ленинский

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Спутниковая антенна

50 р.

Спутниковая антенна

Минск, Ленинский

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Кронштейн для микроволновки

10 р.

Кронштейн для микроволновки

Минск, Ленинский

Лампа КГМ 220-750

20 р.

Лампа КГМ 220-750

Минск, Ленинский

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Лампы для кинопроектора

10 р.

Лампы для кинопроектора

Минск, Ленинский

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Продаем

Договорная

Продаем

Минск, Ленинский

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Очки 3d

15 р.

Очки 3d

Минск, Ленинский

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Фильмы на DVD

3 р.

Фильмы на DVD

Минск, Ленинский

Виртуальные очки miru vmr600e

70 р.

Виртуальные очки miru vmr600e

Минск, Ленинский

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Мультиметр времён СССР

50 р.

Мультиметр времён СССР

Минск, Ленинский

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Трансформатор ТВК

10 р.

Трансформатор ТВК

Минск, Ленинский

Камера беспроводная

100 р.

Камера беспроводная

Минск, Ленинский

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Проекционный экран Digis Electra 180x180 DSEM-1103

Онлайн-заказ

777.73 р.
649 р.-17%

Проекционный экран Digis Electra 180x180 DSEM-1103

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Батарейка АА Kodak,Alkaline, Китай, упаковка 4 шт.

6 р.

Батарейка АА Kodak,Alkaline, Китай, упаковка 4 шт.

Минск, Ленинский

Приставка маг 250

Договорная

Приставка маг 250

Минск, Ленинский

Wi Fi кабель, 9 метров

28 р.

Wi Fi кабель, 9 метров

Минск, Ленинский

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Подставка под телевизор

10 р.

Подставка под телевизор

Минск, Ленинский

Проекционный экран Lumien Master Picture 180x180 (LMP-100103)

Онлайн-заказ

213.65 р.
189 р.-12%

Проекционный экран Lumien Master Picture 180x180 (LMP-100103)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Домашний кинотеатр BBK

150 р.

Домашний кинотеатр BBK

Минск, Ленинский

IP видиорегистратор 16 каналов

400 р.

IP видиорегистратор 16 каналов

Минск, Ленинский

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Товары с доставкой от магазинов

Андроид ТВ приставка-стик xs97

130 р.

Андроид ТВ приставка-стик xs97

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Онлайн-заказ

56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Онлайн-заказ

18.70 р.
17.55 р.-6%

Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XS97 Mini S905W2 Android TV Box

110 р.

XS97 Mini S905W2 Android TV Box

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

150 р.

Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

Гомель

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Онлайн-заказ

170 р.
146.59 р.-14%

Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Онлайн-заказ

5 939 р.
5 540.46 р.-7%

Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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