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Бытовая техникаТехника для кухни

Прочая техника для кухни в Ленинском районе Минска

Скороварка, много вещей дёшево

Договорная

Скороварка, много вещей дёшево

Минск, Ленинский

Фондюшница, темпер, аппарат для шоколада

100 р.

Фондюшница, темпер, аппарат для шоколада

Минск, Ленинский

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мельница электрическая для специй и соли

35 р.

мельница электрическая для специй и соли

Минск, Ленинский

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Картофелечистка БРОНЬ до 14.12

70 р.

Картофелечистка БРОНЬ до 14.12

Минск, Ленинский

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Кулер для воды

Договорная

Кулер для воды

Минск, Ленинский

Самовар электрический СССР

35 р.

Самовар электрический СССР

Минск, Ленинский

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кулер холодильник jagermeister

800 р.

кулер холодильник jagermeister

Минск, Ленинский

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Электроштопор XIAOMI

50 р.

Электроштопор XIAOMI

Минск, Ленинский

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Безконтактное зарядное для зубной щётки

Бесплатно

Безконтактное зарядное для зубной щётки

Минск, Ленинский

Пиццамейкер Princess 1150000 сковорода

110 р.

Пиццамейкер Princess 1150000 сковорода

Минск, Ленинский

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Кипятильник рабочий хороший

6 р.

Кипятильник рабочий хороший

Минск, Ленинский

Ножницы кухонные. Новые.

8 р.

Ножницы кухонные. Новые.

Минск, Ленинский

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Печь конвекционная

1 850 р.

Печь конвекционная

Минск, Ленинский

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Стол кухонный

1 750 р.

Стол кухонный

Минск, Ленинский

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Тестораскатка

1 500 р.

Тестораскатка

Минск, Ленинский

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Система очистки воды Zepter

500 р.

Система очистки воды Zepter

Минск, Ленинский

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кулинарный термометр

10 р.

кулинарный термометр

Минск, Ленинский

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Форма для выпечки ссср

45 р.

Форма для выпечки ссср

Минск, Ленинский

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Измельчитель

30 р.

Измельчитель

Минск, Ленинский

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Термометр кухонный Profi Cook 1039

10 р.

Термометр кухонный Profi Cook 1039

Минск, Ленинский

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Кексница новая

50 р.

Кексница новая

Минск, Ленинский

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Мини печь maunfeld 36 л ростер

250 р.

Мини печь maunfeld 36 л ростер

Минск, Ленинский

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Льдогенератор Kitfort KT-1807

450 р.

Льдогенератор Kitfort KT-1807

Минск, Ленинский

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Chopper овощерезка

15 р.

Chopper овощерезка

Минск, Ленинский

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Газовый аппарат для шаурмы

600 р.

Газовый аппарат для шаурмы

Минск, Ленинский

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Контейнер с подогревом Leomax

20 р.

Контейнер с подогревом Leomax

Минск, Ленинский

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Капучинатор ITALCO

25 р.

Капучинатор ITALCO

Минск, Ленинский

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Кофейник бесплатно

Бесплатно

Кофейник бесплатно

Минск, Ленинский

Форма для выпечки Tefal OptiGrill XL XA727810

Онлайн-заказ

299 р.

Форма для выпечки Tefal OptiGrill XL XA727810

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Охладитель молока JURA Cool Control Basis (черный)

Онлайн-заказ

623.75 р.
499 р.-20%

Охладитель молока JURA Cool Control Basis (черный)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Средство от накипи DeLonghi Ecodecalk DLSC500

Онлайн-заказ

30 р.

Средство от накипи DeLonghi Ecodecalk DLSC500

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мантыварка

25 р.

Мантыварка

Минск, Ленинский

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Электропароварка

50 р.

Электропароварка

Минск, Ленинский

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Насадка-овощерезка Аксион AM 11.02

Онлайн-заказ

79 р.

Насадка-овощерезка Аксион AM 11.02

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мини-печь Brayer BR2601

Онлайн-заказ

299 р.

Мини-печь Brayer BR2601

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Льдогенератор Kitfort KT-1826

430 р.

Льдогенератор Kitfort KT-1826

Минск, Ленинский

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Попкорница

55 р.

Попкорница

Минск, Ленинский

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вспениватель молока

120 р.

вспениватель молока

Минск, Ленинский

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Овощерезка

25 р.

Овощерезка

Минск, Ленинский

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Электрошашлычница Energy Нева-1 [152452] (а.60-011114)

59 р.

Электрошашлычница Energy Нева-1 [152452] (а.60-011114)

Минск, Ленинский

Доставка
Измельчитель пищевых отходов BORT TITAN

250 р.

Измельчитель пищевых отходов BORT TITAN

Минск, Ленинский

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Ручной вспениватель молока Miru KA044 (черный)

Онлайн-заказ

11 р.

Ручной вспениватель молока Miru KA044 (черный)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
KeoSan - родник в Вашем доме

440 р.

KeoSan - родник в Вашем доме

Минск, Ленинский

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Товары с доставкой от магазинов

Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige

Онлайн-заказ

312 р.

Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Онлайн-заказ

266.55 р.

Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Онлайн-заказ

269.72 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

320 р.

СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Онлайн-заказ

140.19 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ломтерезка CENTEK CT-1381

Онлайн-заказ

277.09 р.

Ломтерезка CENTEK CT-1381

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Онлайн-заказ

87 р.

Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Онлайн-заказ

125 р.

Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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