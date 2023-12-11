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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Ленинском районе Минска

Лампа настольная

15 р.

Лампа настольная

Минск, Ленинский

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Белорусский рушник.

15 р.

Белорусский рушник.

Минск, Ленинский

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Пано - тарелка

50 р.

Пано - тарелка

Минск, Ленинский

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Грузинская чеканка ''Любовь'' 1971 год

25 р.

Грузинская чеканка ''Любовь'' 1971 год

Минск, Ленинский

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Колье Янтарное старинное СССР Новое Редкое

450 р.

Колье Янтарное старинное СССР Новое Редкое

Минск, Ленинский

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ковер гдр

200 р.

ковер гдр

Минск, Ленинский

Ночник фарфор

335 р.

Ночник фарфор

Минск, Ленинский

Свеча старая

110 р.

Свеча старая

Минск, Ленинский

Картина ''Олень''

870 р.

Картина ''Олень''

Минск, Ленинский

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Значок ручная работа

35 р.

Значок ручная работа

Минск, Ленинский

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Чеканка СССР 28×19 см.

8 р.

Чеканка СССР 28×19 см.

Минск, Ленинский

Китовая кость

330 р.

Китовая кость

Минск, Ленинский

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Анатомическая модель черепа

100 р.

Анатомическая модель черепа

Минск, Ленинский

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Картина маслом, подпись, большая 70×73 см.

350 р.

Картина маслом, подпись, большая 70×73 см.

Минск, Ленинский

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Блюдце

25 р.

Блюдце

Минск, Ленинский

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Поздравления, в Серебрянке

1 р.

Поздравления, в Серебрянке

Минск, Ленинский

Интерьерная картина

400 р.

Интерьерная картина

Минск, Ленинский

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Дымковская игрушка. Коллекция

Договорная

Дымковская игрушка. Коллекция

Минск, Ленинский

Продам антиквариат все старинное це

Договорная

Продам антиквариат все старинное це

Минск, Ленинский

Панно из янтаря

20 р.

Панно из янтаря

Минск, Ленинский

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Акварель 30*40, акварельная бумага. Без рамы

80 р.

Акварель 30*40, акварельная бумага. Без рамы

Минск, Ленинский

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Акварель

80 р.

Акварель

Минск, Ленинский

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Картина в овальном обрамлении и с петелькой

2.50 р.

Картина в овальном обрамлении и с петелькой

Минск, Ленинский

Старинная картина на дереве

2.50 р.

Старинная картина на дереве

Минск, Ленинский

Шкатулка СССР соломка

10 р.

Шкатулка СССР соломка

Минск, Ленинский

Картина

300 р.

Картина

Минск, Ленинский

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Картина

650 р.

Картина

Минск, Ленинский

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Автографы игроков ХК Динамо Минск

25 р.

Автографы игроков ХК Динамо Минск

Минск, Ленинский

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Брошь винтаж Чехия арбузное стекло Старинная

55 р.

Брошь винтаж Чехия арбузное стекло Старинная

Минск, Ленинский

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Фото Винтаж СССР

30 р.

Фото Винтаж СССР

Минск, Ленинский

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Фото Винтаж СССР

20 р.

Фото Винтаж СССР

Минск, Ленинский

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Фото Винтаж

20 р.

Фото Винтаж

Минск, Ленинский

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Фото Винтаж

20 р.

Фото Винтаж

Минск, Ленинский

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Зубр стеклянный

35 р.

Зубр стеклянный

Минск, Ленинский

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Панно на дереве ''Воспоминания''

7.50 р.

Панно на дереве ''Воспоминания''

Минск, Ленинский

Набор пластинок

30 р.

Набор пластинок

Минск, Ленинский

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Пластинка ссср

Договорная

Пластинка ссср

Минск, Ленинский

Пластинка

Договорная

Пластинка

Минск, Ленинский

Гжель. Советский фарфор

Договорная

Гжель. Советский фарфор

Минск, Ленинский

Высокая ваза для цветов, Антиквар автор Зинченко П

225 р.

Высокая ваза для цветов, Антиквар автор Зинченко П

Минск, Ленинский

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Картина

80 р.

Картина

Минск, Ленинский

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Картина на дереве ''Есенин''

6.50 р.

Картина на дереве ''Есенин''

Минск, Ленинский

Дымковская игрушка советских времён. Водоноска.

60 р.

Дымковская игрушка советских времён. Водоноска.

Минск, Ленинский

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