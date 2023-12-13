logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсё для детей и мам
Одежда для девочек
Платья, сарафаны, юбки
Цена
Рост
Сезон
Состояние
Продавец

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
new
Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Ленинском районе Минска

Платье Платье

30 р.

heart

Платье

98 - 104 (4 года)

badge-icon
Платье. Платье.

35 р.

heart

Платье.

98 - 104 (4 года)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Нарядное платье для девочкиНарядное платье для девочки

50 р.

heart

Нарядное платье для девочки

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.98 для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.98 для девочки

14.87 р.

heart

Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.98 для девочки

92 - 98 (3 года)

Доставка
Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.122,128,134,146 для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.122,128,134,146 для девочки

21.98 р.

heart

Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.122,128,134,146 для девочки

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 140 - 146 (10 лет)

Доставка
Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.128,134,140 для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.128,134,140 для девочки

21.98 р.

heart

Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.128,134,140 для девочки

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Доставка
Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.110 для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.110 для девочки

12.94 р.

heart

Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.110 для девочки

104 - 110 (5 лет)

Доставка
Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.92,98 для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.92,98 для девочки

12.94 р.

heart

Mandarinka.by АКЦИЯ сарафан р.92,98 для девочки

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года)

Доставка
Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.128 для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.128 для девочки

15 р.

heart

Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.128 для девочки

122 - 128 (7 лет)

Доставка
Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.146 для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.146 для девочки

15 р.

heart

Mandarinka.by АКЦИЯ платье р.146 для девочки

140 - 146 (10 лет)

Доставка
Mandarinka.by Сарафан р.116 для девочки РБMandarinka.by Сарафан р.116 для девочки РБ

17.90 р.

heart

Mandarinka.by Сарафан р.116 для девочки РБ

110 - 116 (5-6 лет)

Доставка
Mandarinka.by АКЦИЯ Сарафан для девочки р.92 Mandarinka.by АКЦИЯ Сарафан для девочки р.92

9 р.

heart

Mandarinka.by АКЦИЯ Сарафан для девочки р.92

86 - 92 (2 года)

Доставка
Платье для королевы Платье для королевы

10 р.

heart

Платье для королевы

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
Нарядное платье Нарядное платье

10 р.

heart

Нарядное платье

86 - 92 (2 года), 92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
платьеплатье

15 р.

heart

платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
юбка и болероюбка и болеро

10 р.

heart

юбка и болеро

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

badge-icon
юбкаюбка

10 р.

heart

юбка

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

badge-icon
юбка резинкаюбка резинка

5 р.

heart

юбка резинка

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

badge-icon
Mandarinka.by АКЦИЯ Юбка гипюровая для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ Юбка гипюровая для девочки

18.75 р.

heart

Mandarinka.by АКЦИЯ Юбка гипюровая для девочки

152 - 158 (12 лет)

Доставка
Mandarinka.by АКЦИЯ комплект р.128,134,140,146Mandarinka.by АКЦИЯ комплект р.128,134,140,146

16.30 р.

heart

Mandarinka.by АКЦИЯ комплект р.128,134,140,146

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 140 - 146 (10 лет)

Доставка
Mandarinka.by АКЦИЯ комбинезон для девочки Mandarinka.by АКЦИЯ комбинезон для девочки

19.82 р.

heart

Mandarinka.by АКЦИЯ комбинезон для девочки

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Доставка
Mandarinka.by Комплект р.98 для девочки Mandarinka.by Комплект р.98 для девочки

28.42 р.

heart

Mandarinka.by Комплект р.98 для девочки

92 - 98 (3 года)

Доставка
Mandarinka.by АКЦИЯ Юбка с карманами, цвет темно-синийMandarinka.by АКЦИЯ Юбка с карманами, цвет темно-синий

19.50 р.

heart

Mandarinka.by АКЦИЯ Юбка с карманами, цвет темно-синий

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Доставка
Mandarinka.by АКЦИЯ юбка для девочки р.110-116Mandarinka.by АКЦИЯ юбка для девочки р.110-116

7.14 р.

heart

Mandarinka.by АКЦИЯ юбка для девочки р.110-116

110 - 116 (5-6 лет)

Доставка
Платье, рост 122-128смПлатье, рост 122-128см

50 р.

heart

Платье, рост 122-128см

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье на утренник Платье на утренник

20 р.

heart

Платье на утренник

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
Рубашка - платье + бантРубашка - платье + бант

25 р.

heart

Рубашка - платье + бант

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Лонгслив вручную приклеенные стразы Лонгслив вручную приклеенные стразы

8 р.

heart

Лонгслив вручную приклеенные стразы

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
Футболка и юбочкаФутболка и юбочка

10 р.

heart

Футболка и юбочка

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

badge-icon
Платье школ. р. 122-134 смПлатье школ. р. 122-134 см

24 р.

heart

Платье школ. р. 122-134 см

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

Новогодний костюм колокольчик (цветок)р.104Новогодний костюм колокольчик (цветок)р.104

25 р.

heart

Новогодний костюм колокольчик (цветок)р.104

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
Платье Платье

25 р.

heart

Платье

122 - 128 (7 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
Нарядное платье 128-134 ростНарядное платье 128-134 рост

30 р.

heart

Нарядное платье 128-134 рост

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

badge-icon
badge-icon
Платье SelaПлатье Sela

40 р.

heart

Платье Sela

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Нарядное платье Нарядное платье

30 р.

heart

Нарядное платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

badge-icon
badge-icon
Сарафан Сарафан

10 р.

heart

Сарафан

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

badge-icon
Платье туника утепленноеПлатье туника утепленное

20 р.

heart

Платье туника утепленное

110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье для девочки Новогоднее ЁлочкаПлатье для девочки Новогоднее Ёлочка

55 р.

heart

Платье для девочки Новогоднее Ёлочка

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

badge-icon
Платье нарядное Платье нарядное

70 р.

heart

Платье нарядное

86 - 92 (2 года)

badge-icon
badge-icon
Платье для девочки Платье для девочки

65 р.

heart

Платье для девочки

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье для девочки Платье для девочки

45 р.

heart

Платье для девочки

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Платье для девочки Платье для девочки

55 р.

heart

Платье для девочки

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Нарядное платье с блёсткамиНарядное платье с блёстками

40 р.

heart

Нарядное платье с блёстками

140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет)

badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
vip

59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Одежда до 1 годаВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмчикиКофточкиДжинсы, брюки, шортыПлатья, юбкиМайки, бодиСлипыПолзункиБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыОдежда для крещенияПрочая одежда до 1 года
Одежда для девочекВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджаки, блузкиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыПлатья, сарафаны, юбкиРубашки, майки, топыСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыКупальникиПрочая одежда для девочек
Одежда для мальчиковВерхняя одеждаКомбинезоныКостюмы, пиджакиКофты, свитеры, жилеткиДжинсы, брюки, шортыРубашки, майки, футболкиСпортивная одеждаБелье, пижамы, халатыНоски, колготки, леггинсыПлавкиПрочая одежда для мальчиков
Аксессуары для детейАксессуары для волосГалстуки и бабочкиГоловные уборыШарфы и платкиРюкзакиСумкиУкрашенияОчкиЧасыПерчатки и варежкиРемни и поясаЗонтикиПрочие аксессуары для детей
Детская обувьБосоножки, сандалииТуфлиБотинкиПолусапожкиСапоги, валенкиТапочки, шлепанцыСпортивная обувьПинеткиПрочая детская обувь
Ходунки, шезлонги, качелиХодункиШезлонгиКачели
КоляскиЛюлькиМодульные (2 в 1, 3 в 1)Джипы, трансформерыПрогулочныеТростиДля двойниАксессуары для колясокЗапчасти для колясокПереноски
Автокресла и бустерыЛюлькаКреслоБустерТрансформер
Кормление и уход
Текстиль для детейБалдахиныБортикиКоконыКонвертыОдеяла, подушкиПеленкиПледыПолотенцаПостельное бельеПрочее
Сумки-кенгуру и слинги
Игрушки и книгиИгрушкиКниги
Детский транспорт
Товары для мам
Одежда для беременныхБельеБлузкиВерхняя одеждаДжинсы, брюкиДомашняя одеждаКолготки, леггинсы, носкиКомбинезоныКостюмы, пиджакиКупальникиМайки и топыПлатья, сарафаныРубашкиСвитеры и толстовкиСпортивная одеждаТуникиШорты, юбки
Прочие товары для детей
Детская мебель