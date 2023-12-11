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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Детские носки, колготки, леггинсы в Ленинском районе Минска

НоскиНоски

Бесплатно

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Носки

Носки шерстяныеНоски шерстяные

1 р.

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Носки шерстяные

Колготки детские р-р 68-74 Колготки детские р-р 68-74

10 р.

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Колготки детские р-р 68-74

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Штаны на р 74 много - листайтеШтаны на р 74 много - листайте

Договорная

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Штаны на р 74 много - листайте

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Термобелье детское Термобелье детское

10 р.

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Термобелье детское

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Носки 0-6 месяцевНоски 0-6 месяцев

5 р.

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Носки 0-6 месяцев

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Носки носочки ЛОТ Носки носочки ЛОТ

2 р.

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Носки носочки ЛОТ

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

КолготыКолготы

1 р.

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Колготы

74 - 80 (8-12 месяцев)

Лот леггинсов для маленькой модницы Лот леггинсов для маленькой модницы

11 р.

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Лот леггинсов для маленькой модницы

74 - 80 (8-12 месяцев)

Легинсы 6/9 Легинсы 6/9

9 р.

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Легинсы 6/9

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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НосочкиНосочки

1 р.

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Носочки

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Носочки, пинетки, царапки, колготки лотом Носочки, пинетки, царапки, колготки лотом

Бесплатно

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Носочки, пинетки, царапки, колготки лотом

50 - 56 (1-2 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Носки шерстяныеНоски шерстяные

5 р.

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Носки шерстяные

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Пинетки-ботиночки, разные цвета. Пинетки-ботиночки, разные цвета.

10 р.

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Пинетки-ботиночки, разные цвета.

56 - 62 (2-3 месяца)

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Пинетки.Скидка. Любые из наличия за 5 рПинетки.Скидка. Любые из наличия за 5 р

5 р.

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Пинетки.Скидка. Любые из наличия за 5 р

50 - 56 (1-2 месяца)

ПинеткиПинетки

10 р.

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Пинетки

50 - 56 (1-2 месяца)

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Легги Mothercare 6-9 месЛегги Mothercare 6-9 мес

10 р.

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Легги Mothercare 6-9 мес

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Пинетки носочки Next 11 см стелька Пинетки носочки Next 11 см стелька

15 р.

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Пинетки носочки Next 11 см стелька

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Леггинсы для маленькой модницы Леггинсы для маленькой модницы

9 р.

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Леггинсы для маленькой модницы

68 - 74 (6-8 месяцев)

Леггинсы coccodrillo на рост 68Леггинсы coccodrillo на рост 68

Договорная

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Леггинсы coccodrillo на рост 68

62 - 68 (4-5 месяцев)

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Леггинсы 80 Леггинсы 80

7 р.

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Леггинсы 80

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Пинетки Пинетки

5 р.

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Пинетки

50 - 56 (1-2 месяца)

Колготки 74-80. Носки 27-29. 11-12Колготки 74-80. Носки 27-29. 11-12

3 р.

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Колготки 74-80. Носки 27-29. 11-12

50 - 56 (1-2 месяца), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Колготки детские (74/80р)Колготки детские (74/80р)

10 р.

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Колготки детские (74/80р)

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Леггинсы на девочкуЛеггинсы на девочку

5 р.

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Леггинсы на девочку

74 - 80 (8-12 месяцев)

Штанишки с юбочкойШтанишки с юбочкой

5 р.

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Штанишки с юбочкой

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Колготки штаны ЛОТ Колготки штаны ЛОТ

7 р.

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Колготки штаны ЛОТ

74 - 80 (8-12 месяцев)

Лот одежды для маленькой модницы Лот одежды для маленькой модницы

15.50 р.

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Лот одежды для маленькой модницы

62 - 68 (4-5 месяцев)

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НосочкиНосочки

Договорная

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Носочки

74 - 80 (8-12 месяцев)

Носки детские вязанные вязание на заказНоски детские вязанные вязание на заказ

Договорная

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Носки детские вязанные вязание на заказ

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Носки новые Носки новые

2 р.

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Носки новые

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Шапочка и носочки для малышей Шапочка и носочки для малышей

Бесплатно

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Шапочка и носочки для малышей

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Носки детские вязанные вязание на заказНоски детские вязанные вязание на заказ

Договорная

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Носки детские вязанные вязание на заказ

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Отдам для мальчика колготки Отдам для мальчика колготки

Бесплатно

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Отдам для мальчика колготки

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Леггинсы Cocodrillo 80см НОВЫЕЛеггинсы Cocodrillo 80см НОВЫЕ

10 р.

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Леггинсы Cocodrillo 80см НОВЫЕ

74 - 80 (8-12 месяцев)

Леггинсы и штаны Леггинсы и штаны

15 р.

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Леггинсы и штаны

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Колготки новогодние Колготки новогодние

7 р.

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Колготки новогодние

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Тёплые пинетки Мишки (6-12 мес)Тёплые пинетки Мишки (6-12 мес)

23 р.

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Тёплые пинетки Мишки (6-12 мес)

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Тёплые пинетки Мишки (на ножку 10-12 см)Тёплые пинетки Мишки (на ножку 10-12 см)

23 р.

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Тёплые пинетки Мишки (на ножку 10-12 см)

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Лот одежды для маленькой модницы Лот одежды для маленькой модницы

23.50 р.

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Лот одежды для маленькой модницы

62 - 68 (4-5 месяцев)

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Пинетки-кроссовки для новорожденной малышки Пинетки-кроссовки для новорожденной малышки

15 р.

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Пинетки-кроссовки для новорожденной малышки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Тёплые пинетки ручной работыТёплые пинетки ручной работы

15 р.

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Тёплые пинетки ручной работы

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Комплект повязочка + пинеткиКомплект повязочка + пинетки

25 р.

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Комплект повязочка + пинетки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Товары с доставкой от магазинов

Леггинсы Tom Tailor

4 р.

Леггинсы Tom Tailor

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Леггинсы lupilu , штанишки

12 р.

Леггинсы lupilu , штанишки

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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