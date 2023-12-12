Товары от Куфар Маркета
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Напольные покрытия в Ленинском районе Минска
10 р.
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков
Минск, Ленинский
80 р.
Линолеум разные отрезы
Минск, Ленинский
12.50 р.
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф
Минск, Ленинский
18 р.
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм
Минск, Ленинский
17 р.
Линолеум утеплённый TEXTURA.Фортуна толщ.3.2,защита 0,2мм
Минск, Ленинский
15 р.
Паркетная доска Поларвуд и Барлинек уцен. в остатке
Минск, Ленинский
11 р.
Линолеум самый толстый 4,8мм .защита 0,4мм. утеплён.остат
Минск, Ленинский
12 р.
Линолеум коммерческий с защитой до 0,7мм.Скидка.Остатки
Минск, Ленинский
2 р.
Ламинат Эггер-одиночные доски с дефектами и без
Минск, Ленинский
16 р.
Ламинат Эггер 7 и 8мм без фаски и с фаской по отличной цене
Минск, Ленинский
10 р.
ВОДОСТОЙКИЙ ЛАМИНАТ EGGER PRO Design GreenTec-ОСТАТКИ
Минск, Ленинский
Договорная
Ламинат
Минск, Ленинский
17.45 р.
Бюджетный утеплённый линолеум толщиной 3,3мм
Минск, Ленинский
9 р.
Линолеум Таркетт усиленный с защитой-0,4-0,7мм-остатки
Минск, Ленинский
25 р.
Линолеум Идеал Консул.Ультра Толщ 4,8, защита-0,4мм
Минск, Ленинский
17.60 р.
Линолеум прочный Гладиатор и Актива 2мм.0,4мм
Минск, Ленинский
30 р.
Остаток паркетной доски-5,54 кв.м-2 упаковки
Минск, Ленинский
Договорная
Виниловый пол Grabo PlankIT Stone
Минск, Ленинский
16.20 р.
Линолеум вспененный Tarkett LUX,Драйв/толщ. 3.4,защита 0,2мм
Минск, Ленинский
10 р.
Линолеум Juteks Петергоф и Аванта.Распродажа остатков
Минск, Ленинский
12 р.
Ламинат EGGER распродажа остатков дёшево.СМ.ОПИСАНИЕ
Минск, Ленинский
12 р.
Линолеум Таркетт Стимул-бюджетная цена-12,2руб/кв. м
Минск, Ленинский
22.70 р.
Линолеум ИДЕАЛ ГЛОРИ-защита-0,4,толщ3,1мм.подешевел
Минск, Ленинский
20 р.
Ламинат(обрезки)новый, остался после ремонта 4кв.м
Минск, Ленинский
7 р.
Линолеум небольших размеров шириной 1,5-4 длиной 60-80см
Минск, Ленинский
100 р.
Пробковая подложка, новая
Минск, Ленинский
30 р.
Подложка
Минск, Ленинский
Договорная
Паркетная доска Дуб Boen Vivo Live Natural Brushed
Минск, Ленинский
20 р.
Подложка хвойная 3 и 5 мм
Минск, Ленинский
5 р.
Нежно голубые обои
Минск, Ленинский
3 000 р.
паркет дуб 1990 г 110 квадратов размер 453*63*15мм
Минск, Ленинский
5 р.
Плинтус для пола
Минск, Ленинский
175 р.
Подложка под ламинат 3мм Хвоя
Минск, Ленинский
20 р.
Ламинат FLOORPAN ORANGE (5шт.)
Минск, Ленинский
15 р.
Подложка хвойная
Минск, Ленинский
30 р.
Хвойная подложка для ламината izopanel 5mm
Минск, Ленинский
20 р.
Паркет
Минск, Ленинский
13 р.
Подкладка под ламинат и паркет
Минск, Ленинский
250 р.
Лак паркетный Coswick F21 Hall
Минск, Ленинский
7 р.
Плинтус напольный.
Минск, Ленинский
400 р.
Паркетная доска дуб робуст Woodpecker
Минск, Ленинский
1 р.
Комплектующие для плинтусов
Минск, Ленинский
60 р.
Средство для защиты швов ламината
Минск, Ленинский
Товары с доставкой от магазинов
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский
10 р.
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков
Минск, Ленинский
12.50 р.
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф
Минск, Ленинский
18 р.
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм
Минск, Ленинский
11.50 р.
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой
Минск, Первомайский
31.75 р.
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской
Минск, Первомайский
13.20 р.
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой
Минск, Первомайский