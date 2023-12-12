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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Ленинском районе Минска

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум разные отрезы

80 р.

Линолеум разные отрезы

Минск, Ленинский

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Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум утеплённый TEXTURA.Фортуна толщ.3.2,защита 0,2мм

17 р.

Линолеум утеплённый TEXTURA.Фортуна толщ.3.2,защита 0,2мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Паркетная доска Поларвуд и Барлинек уцен. в остатке

15 р.

Паркетная доска Поларвуд и Барлинек уцен. в остатке

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум самый толстый 4,8мм .защита 0,4мм. утеплён.остат

11 р.

Линолеум самый толстый 4,8мм .защита 0,4мм. утеплён.остат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум коммерческий с защитой до 0,7мм.Скидка.Остатки

12 р.

Линолеум коммерческий с защитой до 0,7мм.Скидка.Остатки

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Эггер-одиночные доски с дефектами и без

2 р.

Ламинат Эггер-одиночные доски с дефектами и без

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Эггер 7 и 8мм без фаски и с фаской по отличной цене

16 р.

Ламинат Эггер 7 и 8мм без фаски и с фаской по отличной цене

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
ВОДОСТОЙКИЙ ЛАМИНАТ EGGER PRO Design GreenTec-ОСТАТКИ

10 р.

ВОДОСТОЙКИЙ ЛАМИНАТ EGGER PRO Design GreenTec-ОСТАТКИ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат

Договорная

Ламинат

Минск, Ленинский

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Бюджетный утеплённый линолеум толщиной 3,3мм

17.45 р.

Бюджетный утеплённый линолеум толщиной 3,3мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Таркетт усиленный с защитой-0,4-0,7мм-остатки

9 р.

Линолеум Таркетт усиленный с защитой-0,4-0,7мм-остатки

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Идеал Консул.Ультра Толщ 4,8, защита-0,4мм

25 р.

Линолеум Идеал Консул.Ультра Толщ 4,8, защита-0,4мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум прочный Гладиатор и Актива 2мм.0,4мм

17.60 р.

Линолеум прочный Гладиатор и Актива 2мм.0,4мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Остаток паркетной доски-5,54 кв.м-2 упаковки

30 р.

Остаток паркетной доски-5,54 кв.м-2 упаковки

Минск, Ленинский

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Виниловый пол Grabo PlankIT Stone

Договорная

Виниловый пол Grabo PlankIT Stone

Минск, Ленинский

Линолеум вспененный Tarkett LUX,Драйв/толщ. 3.4,защита 0,2мм

16.20 р.

Линолеум вспененный Tarkett LUX,Драйв/толщ. 3.4,защита 0,2мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Juteks Петергоф и Аванта.Распродажа остатков

10 р.

Линолеум Juteks Петергоф и Аванта.Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER распродажа остатков дёшево.СМ.ОПИСАНИЕ

12 р.

Ламинат EGGER распродажа остатков дёшево.СМ.ОПИСАНИЕ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Таркетт Стимул-бюджетная цена-12,2руб/кв. м

12 р.

Линолеум Таркетт Стимул-бюджетная цена-12,2руб/кв. м

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум ИДЕАЛ ГЛОРИ-защита-0,4,толщ3,1мм.подешевел

22.70 р.

Линолеум ИДЕАЛ ГЛОРИ-защита-0,4,толщ3,1мм.подешевел

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат(обрезки)новый, остался после ремонта 4кв.м

20 р.

Ламинат(обрезки)новый, остался после ремонта 4кв.м

Минск, Ленинский

Линолеум небольших размеров шириной 1,5-4 длиной 60-80см

7 р.

Линолеум небольших размеров шириной 1,5-4 длиной 60-80см

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пробковая подложка, новая

100 р.

Пробковая подложка, новая

Минск, Ленинский

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Подложка

30 р.

Подложка

Минск, Ленинский

Паркетная доска Дуб Boen Vivo Live Natural Brushed

Договорная

Паркетная доска Дуб Boen Vivo Live Natural Brushed

Минск, Ленинский

Подложка хвойная 3 и 5 мм

20 р.

Подложка хвойная 3 и 5 мм

Минск, Ленинский

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Нежно голубые обои

5 р.

Нежно голубые обои

Минск, Ленинский

паркет дуб 1990 г 110 квадратов размер 453*63*15мм

3 000 р.

паркет дуб 1990 г 110 квадратов размер 453*63*15мм

Минск, Ленинский

Плинтус для пола

5 р.

Плинтус для пола

Минск, Ленинский

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Подложка под ламинат 3мм Хвоя

175 р.

Подложка под ламинат 3мм Хвоя

Минск, Ленинский

Ламинат FLOORPAN ORANGE (5шт.)

20 р.

Ламинат FLOORPAN ORANGE (5шт.)

Минск, Ленинский

Подложка хвойная

15 р.

Подложка хвойная

Минск, Ленинский

Хвойная подложка для ламината izopanel 5mm

30 р.

Хвойная подложка для ламината izopanel 5mm

Минск, Ленинский

Паркет

20 р.

Паркет

Минск, Ленинский

Подкладка под ламинат и паркет

13 р.

Подкладка под ламинат и паркет

Минск, Ленинский

Лак паркетный Coswick F21 Hall

250 р.

Лак паркетный Coswick F21 Hall

Минск, Ленинский

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Плинтус напольный.

7 р.

Плинтус напольный.

Минск, Ленинский

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Паркетная доска дуб робуст Woodpecker

400 р.

Паркетная доска дуб робуст Woodpecker

Минск, Ленинский

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Комплектующие для плинтусов

1 р.

Комплектующие для плинтусов

Минск, Ленинский

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Средство для защиты швов ламината

60 р.

Средство для защиты швов ламината

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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