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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Ленинском районе Минска

Обои плотные, дуплекс

5.90 р.

Обои плотные, дуплекс

Минск, Ленинский

Натяжной потолок. Отличное качество и хорошая цена

330 р.

Натяжной потолок. Отличное качество и хорошая цена

Минск, Ленинский

Плитка пола, 45х45 Польша

100 р.

Плитка пола, 45х45 Польша

Минск, Ленинский

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Грунт-эмаль по ржавчине Euroclass 3 в 1

16.99 р.

Грунт-эмаль по ржавчине Euroclass 3 в 1

Минск, Ленинский

Эмаль ПФ-115 Dekor Gold по дереву и металлу

8.90 р.

Эмаль ПФ-115 Dekor Gold по дереву и металлу

Минск, Ленинский

Краска фасадная Dekor интерьерная моющаяся акриловая

14.99 р.

Краска фасадная Dekor интерьерная моющаяся акриловая

Минск, Ленинский

Лак паркетный быстросохнущий Profiwood алкидно-уретановый

14.30 р.

Лак паркетный быстросохнущий Profiwood алкидно-уретановый

Минск, Ленинский

Краска Снежка Sniezka

45.20 р.

Краска Снежка Sniezka

Минск, Ленинский

Краска для окон и дверей Техникс

22.99 р.

Краска для окон и дверей Техникс

Минск, Ленинский

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Хвойная подложка И ПРОБКОВАЯ 3 4 ММ остатки с браком

5 р.

Хвойная подложка И ПРОБКОВАЯ 3 4 ММ остатки с браком

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум разные отрезы

80 р.

Линолеум разные отрезы

Минск, Ленинский

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Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Минск, Ленинский

Доставка
Декоративный камень из гипса. Кирпич декоративный

11 р.

Декоративный камень из гипса. Кирпич декоративный

Минск, Ленинский

Плинтус потолочный

10 р.

Плинтус потолочный

Минск, Ленинский

Наклейка ПВХ 1×1.5метра

70 р.

Наклейка ПВХ 1×1.5метра

Минск, Ленинский

Краска белая

30 р.

Краска белая

Минск, Ленинский

Линолеум утеплённый TEXTURA.Фортуна толщ.3.2,защита 0,2мм

17 р.

Линолеум утеплённый TEXTURA.Фортуна толщ.3.2,защита 0,2мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Плинтус ПВХ с кабель-каналом,деревяный,МДФ-распродажа

2.50 р.

Плинтус ПВХ с кабель-каналом,деревяный,МДФ-распродажа

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Паркетная доска Поларвуд и Барлинек уцен. в остатке

15 р.

Паркетная доска Поларвуд и Барлинек уцен. в остатке

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Подложка хвойная -Steico-Польша, полистирол,пробка

6.17 р.

Подложка хвойная -Steico-Польша, полистирол,пробка

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум самый толстый 4,8мм .защита 0,4мм. утеплён.остат

11 р.

Линолеум самый толстый 4,8мм .защита 0,4мм. утеплён.остат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум коммерческий с защитой до 0,7мм.Скидка.Остатки

12 р.

Линолеум коммерческий с защитой до 0,7мм.Скидка.Остатки

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Эггер-одиночные доски с дефектами и без

2 р.

Ламинат Эггер-одиночные доски с дефектами и без

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Эггер 7 и 8мм без фаски и с фаской по отличной цене

16 р.

Ламинат Эггер 7 и 8мм без фаски и с фаской по отличной цене

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Продам Краску Alpina интерьерная белая 10л/16,4 кг

50 р.

Продам Краску Alpina интерьерная белая 10л/16,4 кг

Минск, Ленинский

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Минск, Ленинский

Доставка
ВОДОСТОЙКИЙ ЛАМИНАТ EGGER PRO Design GreenTec-ОСТАТКИ

10 р.

ВОДОСТОЙКИЙ ЛАМИНАТ EGGER PRO Design GreenTec-ОСТАТКИ

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Плитка. Керамин. Остатки. 1.5 кв.м

Договорная

Плитка. Керамин. Остатки. 1.5 кв.м

Минск, Ленинский

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Лак паркетный Alpina Parkettlack 5L (шелковисто-ма

80 р.

Лак паркетный Alpina Parkettlack 5L (шелковисто-ма

Минск, Ленинский

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Обои

12.50 р.

Обои

Минск, Ленинский

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Столешницы кусок КВАДРАТ НОВЫЙ 50*55

30 р.

Столешницы кусок КВАДРАТ НОВЫЙ 50*55

Минск, Ленинский

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Столешница ОВАЛ новая сосна косцина 55*45

30 р.

Столешница ОВАЛ новая сосна косцина 55*45

Минск, Ленинский

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Пропитка для деревянных покрытий

50 р.

Пропитка для деревянных покрытий

Минск, Ленинский

Ламинат

Договорная

Ламинат

Минск, Ленинский

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Бюджетный утеплённый линолеум толщиной 3,3мм

17.45 р.

Бюджетный утеплённый линолеум толщиной 3,3мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Таркетт усиленный с защитой-0,4-0,7мм-остатки

9 р.

Линолеум Таркетт усиленный с защитой-0,4-0,7мм-остатки

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Идеал Консул.Ультра Толщ 4,8, защита-0,4мм

25 р.

Линолеум Идеал Консул.Ультра Толщ 4,8, защита-0,4мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум прочный Гладиатор и Актива 2мм.0,4мм

17.60 р.

Линолеум прочный Гладиатор и Актива 2мм.0,4мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Водно-дисперсионная краска ВД-Ак 201

50 р.

Водно-дисперсионная краска ВД-Ак 201

Минск, Ленинский

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Бетоноконтакт

50 р.

Бетоноконтакт

Минск, Ленинский

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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