Товары от Куфар Маркета
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Отделочные материалы в Ленинском районе Минска
5.90 р.
Обои плотные, дуплекс
Минск, Ленинский
330 р.
Натяжной потолок. Отличное качество и хорошая цена
Минск, Ленинский
100 р.
Плитка пола, 45х45 Польша
Минск, Ленинский
16.99 р.
Грунт-эмаль по ржавчине Euroclass 3 в 1
Минск, Ленинский
8.90 р.
Эмаль ПФ-115 Dekor Gold по дереву и металлу
Минск, Ленинский
14.99 р.
Краска фасадная Dekor интерьерная моющаяся акриловая
Минск, Ленинский
14.30 р.
Лак паркетный быстросохнущий Profiwood алкидно-уретановый
Минск, Ленинский
45.20 р.
Краска Снежка Sniezka
Минск, Ленинский
22.99 р.
Краска для окон и дверей Техникс
Минск, Ленинский
10 р.
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков
Минск, Ленинский
5 р.
Хвойная подложка И ПРОБКОВАЯ 3 4 ММ остатки с браком
Минск, Ленинский
80 р.
Линолеум разные отрезы
Минск, Ленинский
12.50 р.
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф
Минск, Ленинский
18 р.
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм
Минск, Ленинский
15.90 р.
ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ
Минск, Ленинский
11 р.
Декоративный камень из гипса. Кирпич декоративный
Минск, Ленинский
10 р.
Плинтус потолочный
Минск, Ленинский
70 р.
Наклейка ПВХ 1×1.5метра
Минск, Ленинский
30 р.
Краска белая
Минск, Ленинский
17 р.
Линолеум утеплённый TEXTURA.Фортуна толщ.3.2,защита 0,2мм
Минск, Ленинский
2.50 р.
Плинтус ПВХ с кабель-каналом,деревяный,МДФ-распродажа
Минск, Ленинский
15 р.
Паркетная доска Поларвуд и Барлинек уцен. в остатке
Минск, Ленинский
6.17 р.
Подложка хвойная -Steico-Польша, полистирол,пробка
Минск, Ленинский
11 р.
Линолеум самый толстый 4,8мм .защита 0,4мм. утеплён.остат
Минск, Ленинский
12 р.
Линолеум коммерческий с защитой до 0,7мм.Скидка.Остатки
Минск, Ленинский
2 р.
Ламинат Эггер-одиночные доски с дефектами и без
Минск, Ленинский
16 р.
Ламинат Эггер 7 и 8мм без фаски и с фаской по отличной цене
Минск, Ленинский
50 р.
Продам Краску Alpina интерьерная белая 10л/16,4 кг
Минск, Ленинский
12 р.
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Минск, Ленинский
10 р.
ВОДОСТОЙКИЙ ЛАМИНАТ EGGER PRO Design GreenTec-ОСТАТКИ
Минск, Ленинский
Договорная
Плитка. Керамин. Остатки. 1.5 кв.м
Минск, Ленинский
80 р.
Лак паркетный Alpina Parkettlack 5L (шелковисто-ма
Минск, Ленинский
12.50 р.
Обои
Минск, Ленинский
30 р.
Столешницы кусок КВАДРАТ НОВЫЙ 50*55
Минск, Ленинский
30 р.
Столешница ОВАЛ новая сосна косцина 55*45
Минск, Ленинский
50 р.
Пропитка для деревянных покрытий
Минск, Ленинский
Договорная
Ламинат
Минск, Ленинский
17.45 р.
Бюджетный утеплённый линолеум толщиной 3,3мм
Минск, Ленинский
9 р.
Линолеум Таркетт усиленный с защитой-0,4-0,7мм-остатки
Минск, Ленинский
25 р.
Линолеум Идеал Консул.Ультра Толщ 4,8, защита-0,4мм
Минск, Ленинский
17.60 р.
Линолеум прочный Гладиатор и Актива 2мм.0,4мм
Минск, Ленинский
50 р.
Водно-дисперсионная краска ВД-Ак 201
Минск, Ленинский
50 р.
Бетоноконтакт
Минск, Ленинский
Товары с доставкой от магазинов
8.50 р.
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка
Минск, Октябрьский
Договорная
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68
Минск, Октябрьский
10.80 р.
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш
Минск, Октябрьский
21 р.
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг
Минск, Октябрьский
Договорная
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная
Минск, Октябрьский
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский