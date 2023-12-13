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Бытовая техникаТехника для кухни

Блендеры в Ленинском районе Минска

Блендер, измельчитель

90 р.

Блендер, измельчитель

Минск, Ленинский

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Блендер

10 р.

Блендер

Минск, Ленинский

Блендер

10 р.

Блендер

Минск, Ленинский

Погружной блендер Braun MultiQuick 5 Vario MQ 5237 WH

Онлайн-заказ

254.61 р.

Погружной блендер Braun MultiQuick 5 Vario MQ 5237 WH

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Bosch MSM66150RU (а.60-011466)

139 р.

Погружной блендер Bosch MSM66150RU (а.60-011466)

Минск, Ленинский

Доставка
блендер Philips HR-2102

145 р.

блендер Philips HR-2102

Минск, Ленинский

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Блендер Kitfort KT 1340-1

80 р.

Блендер Kitfort KT 1340-1

Минск, Ленинский

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Блендер Esperanza Nutri Bomb

250 р.

Блендер Esperanza Nutri Bomb

Минск, Ленинский

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Моторчик для блендера Redmond

25 р.

Моторчик для блендера Redmond

Минск, Ленинский

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Стационарный блендер NutriBullet NB607DG

99 р.

Стационарный блендер NutriBullet NB607DG

Минск, Ленинский

Блендер Hamilton Beach

300 р.

Блендер Hamilton Beach

Минск, Ленинский

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Блендер новый

60 р.

Блендер новый

Минск, Ленинский

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Крышка для кухонного комбайна блендера

10 р.

Крышка для кухонного комбайна блендера

Минск, Ленинский

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Чаша и ножи для блендера миксеракухонного комбайна

20 р.

Чаша и ножи для блендера миксеракухонного комбайна

Минск, Ленинский

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Блендер

35 р.

Блендер

Минск, Ленинский

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Блендер новый

60 р.

Блендер новый

Минск, Ленинский

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Блендер

35 р.

Блендер

Минск, Ленинский

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Блендер

50 р.

Блендер

Минск, Ленинский

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Блендер ARESA AR-1114

65 р.

Блендер ARESA AR-1114

Минск, Ленинский

Стационарный блендер Philips HR2604/80

Онлайн-заказ

275.43 р.
229 р.-17%

Стационарный блендер Philips HR2604/80

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Bamix Gastro Pro-3 G350 (черный)

Онлайн-заказ

1 137.19 р.
999 р.-12%

Погружной блендер Bamix Gastro Pro-3 G350 (черный)

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стационарный блендер Bosch MMBM7G2M

Онлайн-заказ

373.75 р.
299 р.-20%

Стационарный блендер Bosch MMBM7G2M

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Блендер Kitfort

80 р.

Блендер Kitfort

Минск, Ленинский

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Погружной блендер Redmond RHB-2942 (а.60-012866)

99 р.

Погружной блендер Redmond RHB-2942 (а.60-012866)

Минск, Ленинский

Доставка
Блендер Kitfort

80 р.

Блендер Kitfort

Минск, Ленинский

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Блендер Moulinex DD12A110

55 р.

Блендер Moulinex DD12A110

Минск, Ленинский

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Блендер-пароварка AGU FP7 Octopy

130 р.

Блендер-пароварка AGU FP7 Octopy

Минск, Ленинский

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Блендер Alaska

35 р.

Блендер Alaska

Минск, Ленинский

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Погружной блендер Kitfort KT-3084-3

Онлайн-заказ

79 р.

Погружной блендер Kitfort KT-3084-3

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Braun

80 р.

Погружной блендер Braun

Минск, Ленинский

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Блендер погружной

30 р.

Блендер погружной

Минск, Ленинский

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Блендер

50 р.

Блендер

Минск, Ленинский

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блендер 400 Wt.

70 р.

блендер 400 Wt.

Минск, Ленинский

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Погружной блендер Braun MultiQuick 5 Vario MQ 5235 WH

Онлайн-заказ

207.83 р.

Погружной блендер Braun MultiQuick 5 Vario MQ 5235 WH

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Supra HBS-714 (новый)

50 р.

Погружной блендер Supra HBS-714 (новый)

Минск, Ленинский

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Насадки к блендору Redmond

Договорная

Насадки к блендору Redmond

Минск, Ленинский

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Стационарный блендер

150 р.

Стационарный блендер

Минск, Ленинский

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Погружнои блендер Normann AHB-533 РЕМОНТ/ЗАПЧАСТИ

30 р.

Погружнои блендер Normann AHB-533 РЕМОНТ/ЗАПЧАСТИ

Минск, Ленинский

БЛЕНДЕР

320 р.

БЛЕНДЕР

Минск, Ленинский

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Товары с доставкой от магазинов

Блендер погружной Матрена МА-053 (007266)

Онлайн-заказ

57.58 р.

Блендер погружной Матрена МА-053 (007266)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер CENTEK CT-1348 (черный)

Онлайн-заказ

70.61 р.

Блендер CENTEK CT-1348 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер Матрена МА-174 (008219)

Онлайн-заказ

69.36 р.

Блендер Матрена МА-174 (008219)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендеры Braun MultiQuick 5 Vario MQ 5237 BK

Онлайн-заказ

266.28 р.

Блендеры Braun MultiQuick 5 Vario MQ 5237 BK

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендеры Braun Multiquick 7 MQ7035X

Онлайн-заказ

281.69 р.

Блендеры Braun Multiquick 7 MQ7035X

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендеры Panasonic MX-SS1BTQ

Онлайн-заказ

257.24 р.

Блендеры Panasonic MX-SS1BTQ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Погружной блендер Delta DL-7049B (белый)

Онлайн-заказ

67 р.

Погружной блендер Delta DL-7049B (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блендер LEBEN 269-016

Онлайн-заказ

90.42 р.

Блендер LEBEN 269-016

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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