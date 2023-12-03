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Сад и огородБани, хозблоки, санузлы

Бани в Ленинском районе Минска

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани

Договорная

Бани-бочки и квадро бани

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки собственного производства

Договорная

Бани-бочки собственного производства

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Мочалка

7 р.

Мочалка

Минск, Ленинский

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Инфракрасная сауна

1 700 р.

Инфракрасная сауна

Минск, Ленинский

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Баня Квадро-Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление.

7 190 р.

Баня Квадро-Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 5 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

9 190 р.

Баня Квадро-Бочка 5 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.

4 190 р.

Баня Квадро-Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ. Быстрое изготовление.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Овал РАСПРОДАЖА

5 523 р.

Баня Овал РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

3 200 р.

Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро-Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

6 190 р.

Баня Квадро-Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня-квадро/ Мини баня
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6 950 р.

Баня-квадро/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

7 490 р.

Баня Квадро-Бочка 4 метра с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка

Договорная

Веники для бани

Минск, Центральный

Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.

5 990 р.

Баня Бочка 3,5 метра с предбанником и козырьком (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо

6 590 р.

Баня Квадро-Бочка 3,5 метра с предбанником и крыльцом (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымохо

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани бочки, квадро

2 900 р.

Бани бочки, квадро

Минск, Центральный

баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

6 750 р.

баня-квадро 3,5м. +50 см козырек

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-квадро 4,0 м.

7 600 р.

баня-квадро 4,0 м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Банная печь Пегас 16 стекло сетка

975 р.

Банная печь Пегас 16 стекло сетка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

9 940 р.

Баня Квадро-Бочка 6 метров с боковым входом. ПОД КЛЮЧ. С печью, баком, камнями, дымоходом.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани бочки

Договорная

Бани бочки

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

5 790 р.

Баня Бочка 3 метра с предбанником (2 помещения). С печью, баком, камнями, дымоходом. ПОД КЛЮЧ

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление

9 090 р.

Баня Квадро-Бочка 5,5 метров с печью, баком, камнями, дымоходом (3 помещения). Быстрое изготовление

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление. Рассрочка

6 890 р.

Баня Бочка 4 метра с печью, баком, камнями, дымоходом (2 помещения). Быстрое изготовление. Рассрочка

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Баня Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. В НАЛИЧИИ. Доставка. Рассрочка. Кредит.

3 890 р.

Баня Бочка 2 метра с печью, баком, камнями, дымоходом. В НАЛИЧИИ. Доставка. Рассрочка. Кредит.

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня (закрытая беседка, дачный домик, гриль-домик)

Договорная

баня (закрытая беседка, дачный домик, гриль-домик)

Минск, Первомайский

печь для сауны

370 р.

печь для сауны

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
баня-квадро 2,0м с террасой 50см.

4 950 р.

баня-квадро 2,0м с террасой 50см.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня

10 000 р.

Баня

Минск, Центральный

баня-бочка 3,5м.

6 300 р.

баня-бочка 3,5м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня из бревна оцилиндрованного (сруб)

8 980 р.

Баня из бревна оцилиндрованного (сруб)

Минск, Фрунзенский

Доставка
Баня готовая из бруса

12 000 р.

Баня готовая из бруса

Минск, Октябрьский

Финская мини сауна

Договорная

Финская мини сауна

Минск, Фрунзенский

Печка для любых целей

1 300 р.

Печка для любых целей

Минск, Октябрьский

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-квадро 3,0м.

6 100 р.

баня-квадро 3,0м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Парогенератор для хамама 3 квт

950 р.

Парогенератор для хамама 3 квт

Минск, Первомайский

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Баня-бочка/ Мини баня

8 300 р.

Баня-бочка/ Мини баня

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня-квадро 3.5м. + 50см козырек

6 750 р.

Баня-квадро 3.5м. + 50см козырек

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Печка для бани с резервуаром для воды на 120 л.

1 111 р.

Печка для бани с резервуаром для воды на 120 л.

Минск, Советский

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Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня

13 800 р.

Баня

Минск, Центральный

Эксклюзив Полок ольха 27х120х3000 сорт А

14.39 р.

Эксклюзив Полок ольха 27х120х3000 сорт А

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
баня-квадро 4,0м. +50 см козырек

7 800 р.

баня-квадро 4,0м. +50 см козырек

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
баня-квадро 5,0 м.

8 550 р.

баня-квадро 5,0 м.

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Веник для бани

7 р.

Веник для бани

Минск, Московский

Электропечь для сауны yello

2 300 р.

Электропечь для сауны yello

Минск, Советский

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Продам дубовые веники

4.50 р.

Продам дубовые веники

Минск, Фрунзенский

Акция Полок ольха 27х90х3000 сорт B

3.98 р.

Акция Полок ольха 27х90х3000 сорт B

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Овал РАСПРОДАЖА

5 523 р.

Баня Овал РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

3 200 р.

Баня Бочка 2.0*2.0м в наличии ИЗ ТЕРМОДРЕВЕСИНЫ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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