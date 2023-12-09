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Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Ленинском районе Минска

Беседка БС3 5х3м

7 290 р.

Беседка БС3 5х3м

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Туалет Т1 1х1м

650 р.

Туалет Т1 1х1м

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Жилет, натуральная овечья шерсть, винтаж

50 р.

Жилет, натуральная овечья шерсть, винтаж

Минск, Ленинский

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Бак самоварный

250 р.

Бак самоварный

Минск, Ленинский

Биотуалет

190 р.

Биотуалет

Минск, Ленинский

Павильоны б/у, хозблоки, бытовки

1 600 р.

Павильоны б/у, хозблоки, бытовки

Минск, Ленинский

Бани-бочки и квадро бани

Договорная

Бани-бочки и квадро бани

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки собственного производства

Договорная

Бани-бочки собственного производства

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Печь для бани нержавейка

850 р.

Печь для бани нержавейка

Минск, Ленинский

Веники берёза, дуб.

4.50 р.

Веники берёза, дуб.

Минск, Ленинский

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Веник банный.

7 р.

Веник банный.

Минск, Ленинский

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Камни для бани

2 р.

Камни для бани

Минск, Ленинский

Панно из можжевельника для бани 500х800

160 р.

Панно из можжевельника для бани 500х800

Минск, Ленинский

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Панно из можжевельника для бани в форме волка

140 р.

Панно из можжевельника для бани в форме волка

Минск, Ленинский

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Мочалка банная

3 р.

Мочалка банная

Минск, Ленинский

Крепление для мойки/раковины на дачу

10 р.

Крепление для мойки/раковины на дачу

Минск, Ленинский

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Мочалка

7 р.

Мочалка

Минск, Ленинский

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Мочалка для бани, сауны

20 р.

Мочалка для бани, сауны

Минск, Ленинский

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Инфракрасная сауна

1 700 р.

Инфракрасная сауна

Минск, Ленинский

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Товары с доставкой от магазинов

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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