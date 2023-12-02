logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииТелефоны и планшеты
Аксессуары для телефонов
Автомобильные держатели
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Совместимые устройства
Состояние
Продавец
new
Телефоны и планшетыАксессуары для телефонов

Автомобильные держатели для телефонов в Ленинском районе Минска

MageSafe Qi держатель с беспроводной зарядкой

50 р.

MageSafe Qi держатель с беспроводной зарядкой

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Держатель автомобильный для телефона Hoco

10 р.

Держатель автомобильный для телефона Hoco

Минск, Ленинский

Держатель для смартфона

7 р.

Держатель для смартфона

Минск, Ленинский

Держатель для телефона и планшета

35 р.

Держатель для телефона и планшета

Минск, Ленинский

badge-icon
Держатель для телефона

Договорная

Держатель для телефона

Минск, Ленинский

badge-icon
Держатель для телефона, планшета

20 р.

Держатель для телефона, планшета

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Держатель для телефона

15 р.

Держатель для телефона

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Автомобильный держатель

12 р.

Автомобильный держатель

Минск, Ленинский

Автомобильный держатель

13 р.

Автомобильный держатель

Минск, Ленинский

badge-icon
Автомобильный держатель ACCURA

10 р.

Автомобильный держатель ACCURA

Минск, Ленинский

badge-icon
Держатель для телефона

13 р.

Держатель для телефона

Минск, Ленинский

Держатель для телефона в авто

10 р.

Держатель для телефона в авто

Минск, Ленинский

Магнитный держатель телефона

11 р.

Магнитный держатель телефона

Минск, Ленинский

Держатель телефона

12 р.

Держатель телефона

Минск, Ленинский

Держатель телефона

12 р.

Держатель телефона

Минск, Ленинский

Держатель телефона смартфона в автомобиле

5 р.

Держатель телефона смартфона в автомобиле

Минск, Ленинский

Держатель для телефона

0.80 р.

Держатель для телефона

Минск, Ленинский

Держатель

10 р.

Держатель

Минск, Ленинский

badge-icon
Автомобильный держатель зарядное

8 р.

Автомобильный держатель зарядное

Минск, Ленинский

no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
держатель для телефона

35 р.

держатель для телефона

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Подставка новая для iPad, E-Reader, iPhone Минск/П

5 р.

Подставка новая для iPad, E-Reader, iPhone Минск/П

Минск, Советский

Держатель для телефона с беспроводной зарядкой

20 р.

Держатель для телефона с беспроводной зарядкой

Минск, Октябрьский

badge-icon
Автомобильные держатели

60 р.

Автомобильные держатели

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Автомобильное беспроводное зарядное устройство

54 р.

Автомобильное беспроводное зарядное устройство

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Держатель автомобильный для телефона

7 р.

Держатель автомобильный для телефона

Минск, Первомайский

badge-icon
Держатель для телефона

25 р.

Держатель для телефона

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Держатель для телефона

8 р.

Держатель для телефона

Минск, Центральный

badge-icon
Держатель телефона

5 р.

Держатель телефона

Минск, Заводской

badge-icon
Автомобильный держатель Nokia CR-115

25 р.

Автомобильный держатель Nokia CR-115

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Держатель автомобильный с беспроводной зарядкой Ma

45 р.

Держатель автомобильный с беспроводной зарядкой Ma

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Держатель для телефона в машину. Поворот на 360

20 р.

Держатель для телефона в машину. Поворот на 360

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Автомобильный держатель

5 р.

Автомобильный держатель

Минск, Фрунзенский

Держатель для телефона

15 р.

Держатель для телефона

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Автомобильный держатель для телефона

10 р.

Автомобильный держатель для телефона

Минск, Московский

badge-icon
Держатель для телефона новый

20 р.

Держатель для телефона новый

Минск, Советский

badge-icon
Держатель для телефона Hoko

15 р.

Держатель для телефона Hoko

Минск, Первомайский

Держатель для телефона

12 р.

Держатель для телефона

Минск, Московский

badge-icon
Подставка серп и молот почтой

15 р.

Подставка серп и молот почтой

Минск, Первомайский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Магнитный держатель для телефона

7.95 р.

Магнитный держатель для телефона

Минск, Центральный

Автомобильный держатель SZ-104 (SZ-106)

9 р.

Автомобильный держатель SZ-104 (SZ-106)

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Держатель для телефона

10 р.

Держатель для телефона

Минск, Центральный

Магнитный держатель телефона Hoco

10 р.

Магнитный держатель телефона Hoco

Минск, Фрунзенский

Магнитный держатель телефона Baseus

10 р.

Магнитный держатель телефона Baseus

Минск, Фрунзенский

держатель телефона

15 р.

держатель телефона

Минск, Октябрьский

Автомобильный держатель Nokia

10 р.

Автомобильный держатель Nokia

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Магнитный держатель телефона Cafele.

7 р.

Магнитный держатель телефона Cafele.

Минск, Фрунзенский

Держатель Pitaka

60 р.

Держатель Pitaka

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Автомобильное зарядное устройство

12 р.

Автомобильное зарядное устройство

Минск, Первомайский

badge-icon
Держатель для телефона(Автодержатель)

18 р.

Держатель для телефона(Автодержатель)

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Держатели телефона, навигатора автомобильные

5 р.

Держатели телефона, навигатора автомобильные

Минск, Заводской

Автомобильный держатель для телефона

5 р.

Автомобильный держатель для телефона

Минск, Московский

Велодержатель мотодержатель для телефона

10 р.

Велодержатель мотодержатель для телефона

Минск, Первомайский

UGREEN LP120 Mini Car Air Vent Phone Mount

10 р.

UGREEN LP120 Mini Car Air Vent Phone Mount

Минск, Фрунзенский

Подставка OLMIO 039280

Онлайн-заказ

19.10 р.
15.40 р.-19%

Подставка OLMIO 039280

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
держатель для телефона в авто

35 р.

держатель для телефона в авто

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Держатель автомобильный

10 р.

Держатель автомобильный

Минск, Заводской

Товары с доставкой от магазинов

Подставка OLMIO 039280

Онлайн-заказ

19.10 р.
15.40 р.-19%

Подставка OLMIO 039280

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для смартфона ''Baseus'' B10551500411-00 Pink

Онлайн-заказ

34 р.
27.78 р.-18%

Подставка для смартфона ''Baseus'' B10551500411-00 Pink

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка Ugreen LP373

Онлайн-заказ

39.10 р.
31.98 р.-18%

Подставка Ugreen LP373

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для смартфона ''Baseus'' B10551500111-00 Black

Онлайн-заказ

34 р.
27.78 р.-18%

Подставка для смартфона ''Baseus'' B10551500111-00 Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для смартфона ''Baseus'' B10551500511-00 Purple

Онлайн-заказ

34 р.
27.78 р.-18%

Подставка для смартфона ''Baseus'' B10551500511-00 Purple

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для смартфона ''Baseus'' B10551501411-00 Pink

Онлайн-заказ

34 р.
27.78 р.-18%

Подставка для смартфона ''Baseus'' B10551501411-00 Pink

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для смартфона ''Baseus'' LUKP000013 Grey

Онлайн-заказ

61 р.
49.66 р.-19%

Подставка для смартфона ''Baseus'' LUKP000013 Grey

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для смартфона ''Baseus'' LUSZ000013 Grey

Онлайн-заказ

83.50 р.
68.09 р.-18%

Подставка для смартфона ''Baseus'' LUSZ000013 Grey

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

Совместимые устройства

Универсальные
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Мобильные телефоны
Комплектующие для телефоновАккумуляторыДинамикиКамерыКлавиатурыКорпусные частиПлатыТелефоны на запчастиШлейфыЭкраны, дисплеиДругой
Аксессуары для телефоновBluetooth-гарнитураАвтомобильные держателиДок-станцииЗарядные устройстваКабели и переходникиКарты памятиПалки для селфиПленки, стеклаПортативные зарядные устройстваЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Телефония и связьПроводные телефоныРадиотелефоныРации
Планшеты
Графические планшеты
Электронные книги
Умные часы и фитнес-браслетыУмные часыДетские умные часыФитнес-браслеты
Аксессуары для планшетов, книг, часовЗарядные устройстваПленки, стеклаРемешки для часовЧехлы, кейсыПрочие аксессуары
Наушники