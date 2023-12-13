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Телефоны и планшеты

Аксессуары для телефонов в Ленинском районе Минска

Защитное стекло на Xiaomi

5 р.

Защитное стекло на Xiaomi

Минск, Ленинский

Быстрая зарядка для iPhone Блок Apple 35W + Type-С

29.99 р.

Быстрая зарядка для iPhone Блок Apple 35W + Type-С

Минск, Ленинский

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Беспроводная гарнитура

10 р.

Беспроводная гарнитура

Минск, Ленинский

Наушники

20 р.

Наушники

Минск, Ленинский

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Светодиоды с usb выходом

5 р.

Светодиоды с usb выходом

Минск, Ленинский

Новый чехол для AirPods

5 р.

Новый чехол для AirPods

Минск, Ленинский

новый чехол кейс на айфон iphone 11

15 р.

новый чехол кейс на айфон iphone 11

Минск, Ленинский

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Защитные стекла iPhone 6 7 8 X XR XS Max 11 Pro SE

4.99 р.

Защитные стекла iPhone 6 7 8 X XR XS Max 11 Pro SE

Минск, Ленинский

Держатель для смартфона

10 р.

Держатель для смартфона

Минск, Ленинский

Стекло для 6 и 6s новое

5 р.

Стекло для 6 и 6s новое

Минск, Ленинский

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Беспроводное зарядное устройство WALKER WH-52

70 р.

Беспроводное зарядное устройство WALKER WH-52

Минск, Ленинский

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Powerbank 20.000 mAh новый

45 р.

Powerbank 20.000 mAh новый

Минск, Ленинский

Hoco EW10(белый)

30 р.

Hoco EW10(белый)

Минск, Ленинский

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Цифровой диктофон Ritmix RR-190 4GB

25 р.

Цифровой диктофон Ritmix RR-190 4GB

Минск, Ленинский

Наушники Apple AirPods 2

89 р.

Наушники Apple AirPods 2

Минск, Ленинский

Штатив/монопод, держатель телефона для селфи

5 р.

Штатив/монопод, держатель телефона для селфи

Минск, Ленинский

Зарядка lightning для айфон

15 р.

Зарядка lightning для айфон

Минск, Ленинский

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Зарядное Устройство BENQ-SIEMENS JSP054070UE

15 р.

Зарядное Устройство BENQ-SIEMENS JSP054070UE

Минск, Ленинский

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25 р.

Пауэрбэнк Canyon

Минск, Ленинский

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Защитная пленка для Huawei Ascend G700

5 р.

Защитная пленка для Huawei Ascend G700

Минск, Ленинский

Автомобильный адаптер Type-C Hoco

20 р.

Автомобильный адаптер Type-C Hoco

Минск, Ленинский

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Чехол на Iphone 13 pro

2 р.

Чехол на Iphone 13 pro

Минск, Ленинский

DJI osmo mobile 2

125 р.

DJI osmo mobile 2

Минск, Ленинский

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Чехол

15 р.

Чехол

Минск, Ленинский

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Чехол на Samsung Galaxy S8 Plus

15 р.

Чехол на Samsung Galaxy S8 Plus

Минск, Ленинский

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iPhone 13 pro

17 р.

iPhone 13 pro

Минск, Ленинский

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Чехлы на телефон

20 р.

Чехлы на телефон

Минск, Ленинский

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Блок питания sam d880

3 р.

Блок питания sam d880

Минск, Ленинский

Кабель usb-c to lightning для быстрой

20 р.

Кабель usb-c to lightning для быстрой

Минск, Ленинский

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Кубик type-c 20W для Айфона

40 р.

Кубик type-c 20W для Айфона

Минск, Ленинский

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Чехол для телефона

15 р.

Чехол для телефона

Минск, Ленинский

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Телефонный удлинитель.

6 р.

Телефонный удлинитель.

Минск, Ленинский

Защитное стекло

Договорная

Защитное стекло

Минск, Ленинский

Сетевое зарядное Apple 20W USB-C Power Adapter

50 р.

Сетевое зарядное Apple 20W USB-C Power Adapter

Минск, Ленинский

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Очки виртуальной реальности

50 р.

Очки виртуальной реальности

Минск, Ленинский

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Чехол с карманом для карты для Poco F5 Pro

7 р.

Чехол с карманом для карты для Poco F5 Pro

Минск, Ленинский

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Беспроводное зарядное устройств BASEUS SMART 3IN1

100 р.

Беспроводное зарядное устройств BASEUS SMART 3IN1

Минск, Ленинский

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Чехлы iPhone 12/13/14 mini Pro Max case чехол

12.99 р.

Чехлы iPhone 12/13/14 mini Pro Max case чехол

Минск, Ленинский

Стабилизатор (стедикам) Gudsen Moza Mini-Mi.

200 р.

Стабилизатор (стедикам) Gudsen Moza Mini-Mi.

Минск, Ленинский

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Power Bank 10000 mAh

18.71 р.

Power Bank 10000 mAh

Минск, Ленинский

Зарядное устройство для Айфона (кубик IPhone)

15 р.

Зарядное устройство для Айфона (кубик IPhone)

Минск, Ленинский

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Кабель Lightning для Айфона

15 р.

Кабель Lightning для Айфона

Минск, Ленинский

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Стабилизатор Feiyutech Vimble 3 Se 3SE

193 р.

Стабилизатор Feiyutech Vimble 3 Se 3SE

Минск, Ленинский

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Товары с доставкой от магазинов

Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

34.99 р.

Беспроводной повербанк Apple MagSafe Bettery Pack 1:1

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

54.99 р.

Наушники AirPods Pro 2 + чехол в подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

10 р.

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

67.52 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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