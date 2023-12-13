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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамКоляски

Аксессуары для колясок в Ленинском районе Минска

Муфты варежки на коляску овечья шерстьМуфты варежки на коляску овечья шерсть

18 р.

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Муфты варежки на коляску овечья шерсть

Тёплая накидка на ножки для прогулочной коляскиТёплая накидка на ножки для прогулочной коляски

25 р.

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Тёплая накидка на ножки для прогулочной коляски

Доставка по Беларуси
МуфтаМуфта

20 р.

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Муфта

Конверт утепленный Конверт утепленный

30 р.

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Конверт утепленный

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Москитная сетка на коляску chiccoМоскитная сетка на коляску chicco

18 р.

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Москитная сетка на коляску chicco

Муфты для колясок/санокМуфты для колясок/санок

15 р.

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Муфты для колясок/санок

Муфта конверт чехол в коляскуМуфта конверт чехол в коляску

60 р.

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Муфта конверт чехол в коляску

Конверт детский Конверт детский

100 р.

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Конверт детский

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Крепление стакана на каляску Крепление стакана на каляску

10 р.

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Крепление стакана на каляску

Адаптеры Espiro only к автолюльке Maxi Cosi Адаптеры Espiro only к автолюльке Maxi Cosi

45 р.

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Адаптеры Espiro only к автолюльке Maxi Cosi

Конверт Конверт

20 р.

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Конверт

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Чехол, футмуф, конверт, кокон в коляскуЧехол, футмуф, конверт, кокон в коляску

39 р.

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Чехол, футмуф, конверт, кокон в коляску

Муфта для ножек Stokke Муфта для ножек Stokke

100 р.

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Муфта для ножек Stokke

Дождевик для коляски универсальный силиконовый Lorelli Дождевик для коляски универсальный силиконовый Lorelli

25 р.

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Дождевик для коляски универсальный силиконовый Lorelli

Доставка по Беларуси
Варежки тёплые для коляски, санок на липучках Варежки тёплые для коляски, санок на липучках

20 р.

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Варежки тёплые для коляски, санок на липучках

Доставка по Беларуси
Зимний конверт в коляску/санки на синтепоне. В отоЗимний конверт в коляску/санки на синтепоне. В ото

60 р.

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Зимний конверт в коляску/санки на синтепоне. В ото

Valco baby подстаканник держатель бутылочки Valco baby подстаканник держатель бутылочки

25 р.

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Valco baby подстаканник держатель бутылочки

Доставка по Беларуси
Муфты Муфты

30 р.

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Муфты

Подстаканник на коляскуПодстаканник на коляску

30 р.

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Подстаканник на коляску

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Подножка для второго ребенкаПодножка для второго ребенка

90 р.

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Подножка для второго ребенка

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Муфты на коляску, непродуваемые, непромокаемыеМуфты на коляску, непродуваемые, непромокаемые

20 р.

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Муфты на коляску, непродуваемые, непромокаемые

Конверт- муфта в коляску BugabooКонверт- муфта в коляску Bugaboo

200 р.

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Конверт- муфта в коляску Bugaboo

Сумка-органайзер BugabooСумка-органайзер Bugaboo

90 р.

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Сумка-органайзер Bugaboo

Сумка на коляскуСумка на коляску

35 р.

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Сумка на коляску

Люлька с рождения Valco baby Snap 4 матрасик + накидка на ножки в комплектеЛюлька с рождения Valco baby Snap 4 матрасик + накидка на ножки в комплекте

40 р.

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Люлька с рождения Valco baby Snap 4 матрасик + накидка на ножки в комплекте

Доставка по Беларуси
Дождевик на коляску + вкладыш в автокреслоДождевик на коляску + вкладыш в автокресло

20 р.

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Дождевик на коляску + вкладыш в автокресло

Сумка для коляскиСумка для коляски

20 р.

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Сумка для коляски

Вкладыши, матрасики в прогулочную коляску Вкладыши, матрасики в прогулочную коляску

10 р.

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Вкладыши, матрасики в прогулочную коляску

Доставка по Беларуси
Дождевик на коляску. Новый Дождевик на коляску. Новый

20 р.

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Дождевик на коляску. Новый

Конверт в коляскуКонверт в коляску

40 р.

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Конверт в коляску

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Зимний конверт mima xariЗимний конверт mima xari

70 р.

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Зимний конверт mima xari

Муфты на ручку коляски или санок Муфты на ручку коляски или санок

18 р.

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Муфты на ручку коляски или санок

Доставка по Беларуси
Valco Baby накидка на ножки Boot Cover Snap и Snap 4Valco Baby накидка на ножки Boot Cover Snap и Snap 4

83 р.

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Valco Baby накидка на ножки Boot Cover Snap и Snap 4

Доставка по Беларуси
Универсальный подстаканник для коляски (2 вида)Универсальный подстаканник для коляски (2 вида)

10 р.

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Универсальный подстаканник для коляски (2 вида)

Доставка по Беларуси
Муфта для ног,конверт, чехол в коляску Mobile momsМуфта для ног,конверт, чехол в коляску Mobile moms

180 р.

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Муфта для ног,конверт, чехол в коляску Mobile moms

Ручка, крепление от коляски Chicco, 3в1Ручка, крепление от коляски Chicco, 3в1

Договорная

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Ручка, крепление от коляски Chicco, 3в1

Карман на кроватку, корзинка на люлькуКарман на кроватку, корзинка на люльку

18 р.

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Карман на кроватку, корзинка на люльку

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Сумка для транспортировки BugabooСумка для транспортировки Bugaboo

150 р.

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Сумка для транспортировки Bugaboo

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Меховой конверт Меховой конверт

20 р.

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Меховой конверт

Меховой конверт KaizerМеховой конверт Kaizer

400 р.

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Меховой конверт Kaizer

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Дождевик Valco baby Raincover для Snap 4 оригинал, буДождевик Valco baby Raincover для Snap 4 оригинал, бу

50 р.

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Дождевик Valco baby Raincover для Snap 4 оригинал, бу

Доставка по Беларуси
Чехол меховой в коляску/санкиЧехол меховой в коляску/санки

24 р.

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Чехол меховой в коляску/санки

Козырек от солнца на коляскуКозырек от солнца на коляску

40 р.

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Козырек от солнца на коляску

Товары с доставкой от магазинов

Тёплая накидка на ножки для прогулочной коляски

25 р.

Тёплая накидка на ножки для прогулочной коляски

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, морской, арт.84163

Онлайн-заказ

71.60 р.

Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, морской, арт.84163

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
REER Защита от дождя PEVA на коляску Classic+, универсальная, с замком, арт.84069

Онлайн-заказ

64.49 р.

REER Защита от дождя PEVA на коляску Classic+, универсальная, с замком, арт.84069

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, черный, арт.84151

Онлайн-заказ

71.60 р.

Reer Зонт защитный от солнца ShineSafe SPF 50+, черный, арт.84151

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальная москитная сетка для кроватки BabyOno

Онлайн-заказ

43.49 р.

Универсальная москитная сетка для кроватки BabyOno

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
REER Защита от дождя PEVA на коляску, универсальная, арт.72049

Онлайн-заказ

31.79 р.

REER Защита от дождя PEVA на коляску, универсальная, арт.72049

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Reer Москитная сетка 3 в 1, универсальная, белая, 60х120 см, арт.71545

Онлайн-заказ

19.19 р.

Reer Москитная сетка 3 в 1, универсальная, белая, 60х120 см, арт.71545

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ROXY Сетка москитная универсальная на коляску ROXY-KIDS

Онлайн-заказ

5.18 р.

ROXY Сетка москитная универсальная на коляску ROXY-KIDS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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