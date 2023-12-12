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Услуги переводчиков в Фрунзенском районе Минска

Устный переводчик английского языка

70 р.

Устный переводчик английского языка

Минск, Фрунзенский

Личный помощник

Договорная

Личный помощник

Минск, Фрунзенский

Устный переводчик английского

70 р.

Устный переводчик английского

Минск, Фрунзенский

оформление работ

Договорная

оформление работ

Минск, Фрунзенский

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Договорная

перевод письменный/ устный

Минск, Фрунзенский

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Переводы с/на английский, русский, белорусский

10 р.

Переводы с/на английский, русский, белорусский

Минск, Фрунзенский

2 р.

Набор текста

Минск, Фрунзенский

15 р.

Перевод на английский или французский

Минск, Фрунзенский

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Перепечатка текста, набор текста

Договорная

Перепечатка текста, набор текста

Минск, Фрунзенский

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