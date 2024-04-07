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Услуги

Услуги в сфере красоты и здоровья в Фрунзенском районе Минска

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Маникюр

25 р.

Маникюр

Маникюр + покрытием гель-лаком — 25 p.

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
КЕРАТИН-БОТОКС-ТОТАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ-НАНОПЛАСТИКА-ХОЛОДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

120 р.

КЕРАТИН-БОТОКС-ТОТАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ-НАНОПЛАСТИКА-ХОЛОДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Массаж лица. Михайлова

40 р.

Массаж лица. Михайлова

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Татуировка в Бобруйске

Договорная

Татуировка в Бобруйске

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Тату в Минске

50 р.

Тату в Минске

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Татуировки в Бобруйске

50 р.

Татуировки в Бобруйске

Могилевская, Бобруйск

Услуга с выездом в регионы
Эспандер GCsport для пальцев Fingers Trainer

19 р.

Эспандер GCsport для пальцев Fingers Trainer

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Онлайн-заказ

33 р.

Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

29 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Онлайн-заказ

29 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Бежевый

Онлайн-заказ

21 р.

Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Бежевый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Онлайн-заказ

29 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Розовый

Онлайн-заказ

21 р.

Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Розовый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Сиреневы

Онлайн-заказ

21 р.

Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Сиреневы

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Оранжевы

Онлайн-заказ

21 р.

Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Оранжевы

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Синий

Онлайн-заказ

21 р.

Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Синий

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Онлайн-заказ

29 р.

Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Зеленый

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21 р.

Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Зеленый

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

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85 р.
63 р.-26%

Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Аренда/заправка мобильного кислородного балона INVACARE

30 р.

Аренда/заправка мобильного кислородного балона INVACARE

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Прокат кислородных концентраторов

8 р.

Прокат кислородных концентраторов

Минск, Партизанский

Услуга с выездом в регионы
Аренда инфузомата SP02 (шприцевой насос для инфузий)25р в сутки

25 р.

Аренда инфузомата SP02 (шприцевой насос для инфузий)25р в сутки

Минск, Партизанский

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