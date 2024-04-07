Услуги в сфере красоты и здоровья в Фрунзенском районе МинскаВсе объявления
25 р.
Маникюр
Маникюр + покрытием гель-лаком — 25 p.
Минск, Московский
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120 р.
КЕРАТИН-БОТОКС-ТОТАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ-НАНОПЛАСТИКА-ХОЛОДНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
40 р.
Массаж лица. Михайлова
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Татуировка в Бобруйске
Могилевская, Бобруйск
Услуга с выездом в регионы
50 р.
Тату в Минске
Минск, Центральный
Услуга с выездом в регионы
50 р.
Татуировки в Бобруйске
Могилевская, Бобруйск
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19 р.
Эспандер GCsport для пальцев Fingers Trainer
Минск, Центральный
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33 р.
Палетка теней Catrice Cosmetics Chocolate NUDES HD Matte Shine Eyeshadows Pallete 32 оттенка ESCT-
Минск, Центральный
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29 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
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29 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile / Съемные универсальные виниры для ослепительной улыбки 2 ш
Минск, Центральный
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21 р.
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Бежевый
Минск, Центральный
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29 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт. (верх+низ)
Минск, Центральный
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21 р.
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Розовый
Минск, Центральный
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21 р.
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Сиреневы
Минск, Центральный
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21 р.
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Оранжевы
Минск, Центральный
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21 р.
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Синий
Минск, Центральный
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29 р.
Накладные виниры для зубов Snap-On Smile/Съемные универсальные виниры 2 шт.(верх и низ)
Минск, Центральный
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21 р.
Шарф - труба на лицо Neck Gaiter / Универсальный бафф 16 вариантов ношения / Снуд / Бандана Зеленый
Минск, Центральный
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85 р.
63 р.-26%
Двухсторонний плед - халат - толстовка с капюшоном Huggle Hoodie Нежно розовый (светло розовый)
Минск, Центральный
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30 р.
Аренда/заправка мобильного кислородного балона INVACARE
Минск, Партизанский
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8 р.
Прокат кислородных концентраторов
Минск, Партизанский
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25 р.
Аренда инфузомата SP02 (шприцевой насос для инфузий)25р в сутки
Минск, Партизанский
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