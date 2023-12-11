logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииУслуги
Образовательные услуги
Прочие образовательные услуги
Цена
Продавец
УслугиОбразовательные услуги

Прочие образовательные услуги в Фрунзенском районе Минска

Дипломная Курсовая Реферат Маркетинг Экономика

30 р.

Дипломная Курсовая Реферат Маркетинг Экономика

Минск, Фрунзенский

Контрольные, курсовые и дипломные работы

15 р.

Контрольные, курсовые и дипломные работы

Минск, Фрунзенский

Контрольные работы: Высшая математика, ТВ, АХД

15 р.

Контрольные работы: Высшая математика, ТВ, АХД

Минск, Фрунзенский

Напишу курсовую по ОАиП/ООП(подготовлю к экзамену)

Договорная

Напишу курсовую по ОАиП/ООП(подготовлю к экзамену)

Минск, Фрунзенский

Курсовые дипломы.Правовы дисциплины

50 р.

Курсовые дипломы.Правовы дисциплины

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Консультации, контрольные, курсовые и др.

Договорная

Консультации, контрольные, курсовые и др.

Минск, Фрунзенский

Решение задач

Договорная

Решение задач

Минск, Фрунзенский

badge-icon

Договорная

Помощь в написании студенческих работ

Минск, Фрунзенский

Репетитор Начальные классы.ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. Ск

15 р.

Репетитор Начальные классы.ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. Ск

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Чертежи на заказ от 10 руб.

10 р.

Чертежи на заказ от 10 руб.

Минск, Фрунзенский

Договорная

Курсовая работа и реферат

Минск, Фрунзенский

Договорная

Написание сочинений и контрольных работ

Минск, Фрунзенский

Английский язык онлайн для детей в мини-группах

120 р.

Английский язык онлайн для детей в мини-группах

Минск, Фрунзенский

Переписка и перепечатка конспектов

Договорная

Переписка и перепечатка конспектов

Минск, Фрунзенский

Решение задач на PascalABC

Договорная

Решение задач на PascalABC

Минск, Фрунзенский

Чертежи для заочников

Договорная

Чертежи для заочников

Минск, Фрунзенский

badge-icon

Договорная

пишу текста, сочинения и выполняю задания по фото

Минск, Фрунзенский

Бесплатно

Психолог

Минск, Фрунзенский

Договорная

Сделаю ДЗ по любому предмету индивидуальное

Минск, Фрунзенский

Ученические, студенческие и учительские работы

Договорная

Ученические, студенческие и учительские работы

Минск, Фрунзенский

Договорная

Автор студенческих работ

Минск, Фрунзенский

Сделаем эссе, сочинения, стихи

Договорная

Сделаем эссе, сочинения, стихи

Минск, Фрунзенский

Договорная

Дипломная по психологии

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Английский для взрослых. 18 руб/час

18 р.

Английский для взрослых. 18 руб/час

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Занятия с молчунами.

15 р.

Занятия с молчунами.

Минск, Фрунзенский

Контрольные работы англ.язык

Договорная

Контрольные работы англ.язык

Минск, Фрунзенский

Работы по черчению на заказ

10 р.

Работы по черчению на заказ

Минск, Фрунзенский

badge-icon

16 р.

Проверка курсовых работ, дипломных на антиплагиате

Минск, Фрунзенский

Лэпбук Беларусь

15 р.

Лэпбук Беларусь

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
напишу сочинение/решу контрольную работу

Договорная

напишу сочинение/решу контрольную работу

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Экономическая часть диплома для строительных специ

Договорная

Экономическая часть диплома для строительных специ

Минск, Фрунзенский

Изготовление презентаций

20 р.

Изготовление презентаций

Минск, Фрунзенский

Английский язык. Контрольные. Переводы.

Договорная

Английский язык. Контрольные. Переводы.

Минск, Фрунзенский

Чертежи школьникам и студентам всех ВУЗов

1.60 р.

Чертежи школьникам и студентам всех ВУЗов

Минск, Фрунзенский

Услуги из других регионов

Курсовые контрольные дипломы ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

10 р.

Курсовые контрольные дипломы ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Напишу Реферат на любую тему

20 р.

Напишу Реферат на любую тему

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Решение задач по всем дисциплинам

10 р.

Решение задач по всем дисциплинам

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Обучение танцам услуги

10 р.

Обучение танцам услуги

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Напишу отчёт по практике

10 р.

Напишу отчёт по практике

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
ДКР (Домашняя контрольная работа) любой предмет

10 р.

ДКР (Домашняя контрольная работа) любой предмет

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы

10 р.

Анализ текста,поиск ошибок, рекомендации

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Помощь ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ

10 р.

Помощь ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Услуги для автоАвтосвет, ремонт фарРемонт электрикиРемонт кондиционераРемонт двигателяТюнинг и допоборудованиеРемонт тормозной системыАвтостеклаРемонт выхлопной системыРемонт топливной системыРемонт трансмиссииДиагностикаМойка и уход за автоРемонт ходовой частиКузовной ремонт и покраскаШиномонтаж
Бытовые услуги
Компьютерные услуги, интернет
Ремонт техники и электроникиРемонт планшетов, мобильных телефоновРемонт бытовой техникиРемонт компьютерной техникиРемонт аудио, видео, фототехникиРемонт электробензоинструментаРемонт другой техники
Красота и здоровьеКосметологияМакияжМаникюр, педикюрПарикмахер, прическиУход за ресницами, бровямиТату, пирсингЭпиляцияСПА-услуги, здоровьеУслуги тренера, спортПрочее
Няни и сиделки
Образовательные услугиКурсы, семинарыУслуги логопедаУслуги репетитораПрочие образовательные услуги
Услуги переводчика, секретаря
Перевозки пассажиров и грузовГрузоперевозкиПассажирские перевозкиУслуги грузчиковУслуги эвакуатораВывоз мусораПрочее
Реклама, полиграфия
Строительные работыБуровые, земляные работыГидроизоляцияКладочные работыКровельные работыЛандшафтные работыМонтаж вентиляцииПромышленный альпинизмРазнорабочиеСварочные работыСтроительство бань, саун под ключСтроительство домов под ключТокарные работыФундаментные работыДругие строительные работы
Ремонт квартиры, домаДемонтажные работыЗвукоизоляцияМалярные работыМонтаж гипсокартона, перегородокНапольные работыПоклейка обоевПотолкиРемонт "под ключ"Установка и ремонт дверейУстановка и ремонт оконФасадные работыШтукатурные работы и шпатлевкаСантехнические работыЭлектромонтаж, электрикаУкладка плиткиДомашний мастерДругой ремонт квартир, домов
Ремонт мебелиМягкая мебельСпальниКухниКорпусная мебельОфисная мебельПрочая мебель на заказ
Ремонт и пошив одежды
Сад, благоустройство
Услуги для животных
Услуги для торжеств
Фото и видеосъемка
Юридические услуги
Туристические услуги
Аренда бань и беседокБаня, cаунаБеседка
Прочие услуги