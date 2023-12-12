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МебельМебельная фурнитура и составляющие

Прочее в Фрунзенском районе Минска

Мебельный Поролон, клей и ткани с доставкой по РБ

17 р.

Мебельный Поролон, клей и ткани с доставкой по РБ

Минск, Фрунзенский

Поролон мебельный ST32 80мм 50см х 68см

10 р.

Поролон мебельный ST32 80мм 50см х 68см

Минск, Фрунзенский

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Поролон мебельный ST32 80мм 1300х1620

50 р.

Поролон мебельный ST32 80мм 1300х1620

Минск, Фрунзенский

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Поролон мебельный ST28 60мм 1380х2000

50 р.

Поролон мебельный ST28 60мм 1380х2000

Минск, Фрунзенский

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ручка 2 штуки

1.50 р.

ручка 2 штуки

Минск, Фрунзенский

Мебельная ткань, бархат мебельный +молнии 3

160 р.

Мебельная ткань, бархат мебельный +молнии 3

Минск, Фрунзенский

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Ручки мебельные

1.50 р.

Ручки мебельные

Минск, Фрунзенский

Колесики для компьютерного кресла

8 р.

Колесики для компьютерного кресла

Минск, Фрунзенский

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Разделитель для кухонной шуфляды 40 см

40 р.

Разделитель для кухонной шуфляды 40 см

Минск, Фрунзенский

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Для мебели

Договорная

Для мебели

Минск, Фрунзенский

Механизм для раздвижных столов

30 р.

Механизм для раздвижных столов

Минск, Фрунзенский

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Ручка кухонного шкафчика, 6 шт, 5 рублей за все, е

5 р.

Ручка кухонного шкафчика, 6 шт, 5 рублей за все, е

Минск, Фрунзенский

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Колесо мебельное, 4 шт., 5 рублей за все, европочт

5 р.

Колесо мебельное, 4 шт., 5 рублей за все, европочт

Минск, Фрунзенский

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Ножки мебельные с латунными наконечниками времен С

20 р.

Ножки мебельные с латунными наконечниками времен С

Минск, Фрунзенский

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Планка к столешнице

25 р.

Планка к столешнице

Минск, Фрунзенский

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Защитная лента для углов

10 р.

Защитная лента для углов

Минск, Фрунзенский

Стёкла для мебели

3 р.

Стёкла для мебели

Минск, Фрунзенский

Чехлы на диван 3+2+1

Договорная

Чехлы на диван 3+2+1

Минск, Фрунзенский

Замки дверные

Договорная

Замки дверные

Минск, Фрунзенский

Ручки morelli

20 р.

Ручки morelli

Минск, Фрунзенский

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Газ-лифт механизм

35 р.

Газ-лифт механизм

Минск, Фрунзенский

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Синтепон. Обрезки. Наполнитель для игрушек

4.50 р.

Синтепон. Обрезки. Наполнитель для игрушек

Минск, Фрунзенский

Комплектующие для офисных кресел. Ремонт.

5 р.

Комплектующие для офисных кресел. Ремонт.

Минск, Фрунзенский

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Крестовина для компьютерного или офисного кресла +

20 р.

Крестовина для компьютерного или офисного кресла +

Минск, Фрунзенский

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Защитный коврик под кресло (100х100)

50 р.

Защитный коврик под кресло (100х100)

Минск, Фрунзенский

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Мебель, стекла калёные

25 р.

Мебель, стекла калёные

Минск, Фрунзенский

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Стекло для декора

20 р.

Стекло для декора

Минск, Фрунзенский

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Лдсп большой лист

30 р.

Лдсп большой лист

Минск, Фрунзенский

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Винт мебельный М5х30 (упаковка 25 шт.)

3 р.

Винт мебельный М5х30 (упаковка 25 шт.)

Минск, Фрунзенский

Винт полусферическая головка М3х25 (упак. 50 шт.)

3 р.

Винт полусферическая головка М3х25 (упак. 50 шт.)

Минск, Фрунзенский

Труба мебельная

15 р.

Труба мебельная

Минск, Фрунзенский

Ручка дверная

5 р.

Ручка дверная

Минск, Фрунзенский

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Комплектующие - колеса для мебели, опора

2 р.

Комплектующие - колеса для мебели, опора

Минск, Фрунзенский

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Крепеж мебельный - штифт, уголок металлические

8 р.

Крепеж мебельный - штифт, уголок металлические

Минск, Фрунзенский

Колёсики для компьютерного кресла

15 р.

Колёсики для компьютерного кресла

Минск, Фрунзенский

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Мебельная фурнитура СССР

Бесплатно

Мебельная фурнитура СССР

Минск, Фрунзенский

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Чехол для дивана ликселе ikea

100 р.

Чехол для дивана ликселе ikea

Минск, Фрунзенский

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Винтажный ключ от шкафа/тумбы

1 р.

Винтажный ключ от шкафа/тумбы

Минск, Фрунзенский

Блин нержавейка

35 р.

Блин нержавейка

Минск, Фрунзенский

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Кожа искусственная, 80/65 см.

7 р.

Кожа искусственная, 80/65 см.

Минск, Фрунзенский

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Пропуск кабеля GTV

18 р.

Пропуск кабеля GTV

Минск, Фрунзенский

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Ручки мебельные новые

20 р.

Ручки мебельные новые

Минск, Фрунзенский

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Колеса пластик 5 шт, 11 мм

10 р.

Колеса пластик 5 шт, 11 мм

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Онлайн-заказ

15.80 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Онлайн-заказ

15 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

100 р.

Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Онлайн-заказ

72 р.
46.94 р.-35%

Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Онлайн-заказ

39 р.
25.94 р.-33%

Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

100 р.

Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Онлайн-заказ

59 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Онлайн-заказ

47 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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