Товары от Куфар Маркета
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Прочее для сада и огорода в Фрунзенском районе Минска
15 р.
Тележка 30 кг IKEA
Минск, Фрунзенский
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
140 р.
Набор печь с дымоходом и казан 8-22л (АКЦИЯ) МИ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грядки, клумба, заборчик, ограждение из бетона под
Минск, Фрунзенский
5 р.
Опилки березовые сухие
Минск, Фрунзенский
15 р.
Бачок выварка
Минск, Фрунзенский
450 р.
Сварочный аппарат Shtenli MIG 250 pro s
Минск, Фрунзенский
800 р.
Бензогенератор Shtenli 4400 Pro S (4,2 кВт)
Минск, Фрунзенский
200 р.
Сварочный аппарат Shtenli MMA-270
Минск, Фрунзенский
50 р.
Умывальник и раковина
Минск, Фрунзенский
58 р.
Кран задвижка
Минск, Фрунзенский
680 р.
компрессор shtenli 50-2
Минск, Фрунзенский
30 р.
Ящик деревянный
Минск, Фрунзенский
50 р.
Сушилка утолщенная
Минск, Фрунзенский
30 р.
Садово-парковый светильник
Минск, Фрунзенский
14 р.
ЗАВАРОЧНИК.
Минск, Фрунзенский
900 р.
Фантан
Минск, Фрунзенский
200 р.
Желонка клапан желонки
Минск, Фрунзенский
80 р.
Сетка фильтровая нержавейка П 64 П 76
Минск, Фрунзенский
320 р.
ствол, раструб, пожарный ствол
Минск, Фрунзенский
21 р.
Брусчатка деревянная
Минск, Фрунзенский
10 р.
Лампа уничтожитель насекомых Rexant 71-0066
Минск, Фрунзенский
60 р.
ступицы с подшипниками
Минск, Фрунзенский
1 р.
Контейнер
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ёлка
Минск, Фрунзенский
15 р.
соль техническая крупная 30 кг
Минск, Фрунзенский
15 р.
Ручки-2штуки.
Минск, Фрунзенский
360 р.
емкость
Минск, Фрунзенский
100 р.
Продам клапан новый не разу не использоволся
Минск, Фрунзенский
15 р.
Лотки и упаковка для яиц на 30(75шт) и 10 (30шт)
Минск, Фрунзенский
15 р.
шишки сосны для мульчирования(50 литров).
Минск, Фрунзенский
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Опрыскиватель аккумуляторный ранцевый Победа РА-10
Минск, Фрунзенский
70 р.
Бак для воды
Минск, Фрунзенский
0.22 р.
Мешок- сетка овощная с доставкой
Минск, Фрунзенский
24 р.
Для защиты участка от кротов.
Минск, Фрунзенский
60 р.
Тент (брезент, полог) укрывной, штора гаражная
Минск, Фрунзенский
300 р.
Ткань упаковочная (мешковина) в ассортименте
Минск, Фрунзенский
9 р.
Шпагат полипропиленовый, полимерный, сеновязальный
Минск, Фрунзенский
100 р.
Фал полиамидный, полиэфирный (капроновый, нейлоновый, лавсановый)
Минск, Фрунзенский
0.80 р.
Ящик картонный овощной фруктовый
Минск, Фрунзенский
400 р.
компрессор shtenli 50
Минск, Фрунзенский
550 р.
Бетоносмеситель Shtenli 130
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
140 р.
Набор печь усиленная с дымоходом + казан
Минск, Фрунзенский
100 р.
Печи для казанов в ассортименте
Минск, Фрунзенский
Договорная
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
7.98 р.
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)
Минск, Центральный
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16.49 р.
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011
Минск, Центральный
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17.87 р.
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028
Минск, Центральный
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120.90 р.
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A
Минск, Центральный
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132.61 р.
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED
Минск, Центральный