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Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Фрунзенском районе Минска

Тележка 30 кг IKEA

15 р.

Тележка 30 кг IKEA

Минск, Фрунзенский

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Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Набор печь с дымоходом и казан 8-22л (АКЦИЯ) МИ

140 р.

Набор печь с дымоходом и казан 8-22л (АКЦИЯ) МИ

Минск, Фрунзенский

Грядки, клумба, заборчик, ограждение из бетона под

Договорная

Грядки, клумба, заборчик, ограждение из бетона под

Минск, Фрунзенский

Опилки березовые сухие

5 р.

Опилки березовые сухие

Минск, Фрунзенский

Бачок выварка

15 р.

Бачок выварка

Минск, Фрунзенский

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Сварочный аппарат Shtenli MIG 250 pro s

450 р.

Сварочный аппарат Shtenli MIG 250 pro s

Минск, Фрунзенский

Бензогенератор Shtenli 4400 Pro S (4,2 кВт)

800 р.

Бензогенератор Shtenli 4400 Pro S (4,2 кВт)

Минск, Фрунзенский

Сварочный аппарат Shtenli MMA-270

200 р.

Сварочный аппарат Shtenli MMA-270

Минск, Фрунзенский

Умывальник и раковина

50 р.

Умывальник и раковина

Минск, Фрунзенский

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Кран задвижка

58 р.

Кран задвижка

Минск, Фрунзенский

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компрессор shtenli 50-2

680 р.

компрессор shtenli 50-2

Минск, Фрунзенский

Ящик деревянный

30 р.

Ящик деревянный

Минск, Фрунзенский

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Сушилка утолщенная

50 р.

Сушилка утолщенная

Минск, Фрунзенский

Садово-парковый светильник

30 р.

Садово-парковый светильник

Минск, Фрунзенский

ЗАВАРОЧНИК.

14 р.

ЗАВАРОЧНИК.

Минск, Фрунзенский

Фантан

900 р.

Фантан

Минск, Фрунзенский

Желонка клапан желонки

200 р.

Желонка клапан желонки

Минск, Фрунзенский

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Сетка фильтровая нержавейка П 64 П 76

80 р.

Сетка фильтровая нержавейка П 64 П 76

Минск, Фрунзенский

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ствол, раструб, пожарный ствол

320 р.

ствол, раструб, пожарный ствол

Минск, Фрунзенский

Брусчатка деревянная

21 р.

Брусчатка деревянная

Минск, Фрунзенский

Доставка
Лампа уничтожитель насекомых Rexant 71-0066

10 р.

Лампа уничтожитель насекомых Rexant 71-0066

Минск, Фрунзенский

ступицы с подшипниками

60 р.

ступицы с подшипниками

Минск, Фрунзенский

Контейнер

1 р.

Контейнер

Минск, Фрунзенский

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Ёлка

Договорная

Ёлка

Минск, Фрунзенский

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соль техническая крупная 30 кг

15 р.

соль техническая крупная 30 кг

Минск, Фрунзенский

Ручки-2штуки.

15 р.

Ручки-2штуки.

Минск, Фрунзенский

емкость

360 р.

емкость

Минск, Фрунзенский

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Продам клапан новый не разу не использоволся

100 р.

Продам клапан новый не разу не использоволся

Минск, Фрунзенский

Лотки и упаковка для яиц на 30(75шт) и 10 (30шт)

15 р.

Лотки и упаковка для яиц на 30(75шт) и 10 (30шт)

Минск, Фрунзенский

шишки сосны для мульчирования(50 литров).

15 р.

шишки сосны для мульчирования(50 литров).

Минск, Фрунзенский

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Опрыскиватель аккумуляторный ранцевый Победа РА-10

Онлайн-заказ

145 р.
135 р.-7%

Опрыскиватель аккумуляторный ранцевый Победа РА-10

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Бак для воды

70 р.

Бак для воды

Минск, Фрунзенский

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Мешок- сетка овощная с доставкой

0.22 р.

Мешок- сетка овощная с доставкой

Минск, Фрунзенский

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Для защиты участка от кротов.

24 р.

Для защиты участка от кротов.

Минск, Фрунзенский

Тент (брезент, полог) укрывной, штора гаражная

60 р.

Тент (брезент, полог) укрывной, штора гаражная

Минск, Фрунзенский

Ткань упаковочная (мешковина) в ассортименте

300 р.

Ткань упаковочная (мешковина) в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Шпагат полипропиленовый, полимерный, сеновязальный

9 р.

Шпагат полипропиленовый, полимерный, сеновязальный

Минск, Фрунзенский

Фал полиамидный, полиэфирный (капроновый, нейлоновый, лавсановый)

100 р.

Фал полиамидный, полиэфирный (капроновый, нейлоновый, лавсановый)

Минск, Фрунзенский

Ящик картонный овощной фруктовый

0.80 р.

Ящик картонный овощной фруктовый

Минск, Фрунзенский

компрессор shtenli 50

400 р.

компрессор shtenli 50

Минск, Фрунзенский

Бетоносмеситель Shtenli 130

550 р.

Бетоносмеситель Shtenli 130

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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