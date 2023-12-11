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Прочая техника для ухода за одеждой
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Бытовая техникаУход за одеждой, пошив

Прочая техника для ухода за одеждой в Фрунзенском районе Минска

Машинка для удаления катышков sc 920

10 р.

Машинка для удаления катышков sc 920

Минск, Фрунзенский

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Гладильная доска

50 р.

Гладильная доска

Минск, Фрунзенский

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Пресс Dep 2 (40-035949)

499 р.

Пресс Dep 2 (40-035949)

Минск, Фрунзенский

Доставка
Машинка для очистки катышков

2 р.

Машинка для очистки катышков

Минск, Фрунзенский

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Аксессуары для хранения

1 р.

Аксессуары для хранения

Минск, Фрунзенский

Триммер VES и никаких катышек на одежде

55 р.

Триммер VES и никаких катышек на одежде

Минск, Фрунзенский

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Электропрялка Бытовая Универсальная СССР

90 р.

Электропрялка Бытовая Универсальная СССР

Минск, Фрунзенский

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Ролик для чистки одежды

4 р.

Ролик для чистки одежды

Минск, Фрунзенский

Гладильная машина Калинка

49 р.

Гладильная машина Калинка

Минск, Фрунзенский

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Машинка для катышков на батарейках

10 р.

Машинка для катышков на батарейках

Минск, Фрунзенский

Вешалки для брюк деревянные

Договорная

Вешалки для брюк деревянные

Минск, Фрунзенский

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Машинка для удаления катышков (Арт. 1/230647)

9.72 р.

Машинка для удаления катышков (Арт. 1/230647)

Минск, Фрунзенский

Машинка от катышек почти новая

15 р.

Машинка от катышек почти новая

Минск, Фрунзенский

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Машинка для удаления катышек

23 р.

Машинка для удаления катышек

Минск, Фрунзенский

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Машинка для удаления катышков. От сети.

20 р.

Машинка для удаления катышков. От сети.

Минск, Фрунзенский

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Доска гладильная Для рукавов (Арт.1/230021 )

10.86 р.

Доска гладильная Для рукавов (Арт.1/230021 )

Минск, Фрунзенский

Машинка для сбора катышек

25 р.

Машинка для сбора катышек

Минск, Фрунзенский

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Швейная машинка Вкритас

100 р.

Швейная машинка Вкритас

Минск, Фрунзенский

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Машинка для удаления катышек

10 р.

Машинка для удаления катышек

Минск, Фрунзенский

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Машинка для удаления катышков

5 р.

Машинка для удаления катышков

Минск, Фрунзенский

Сушка для обуви

8 р.

Сушка для обуви

Минск, Фрунзенский

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Гладильная доска для рукавов и воротничков

5 р.

Гладильная доска для рукавов и воротничков

Минск, Фрунзенский

Утюг

30 р.

Утюг

Минск, Фрунзенский

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Машинка для удаления катышков Scarlett

7 р.

Машинка для удаления катышков Scarlett

Минск, Фрунзенский

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Скребок для удаления катышек

10 р.

Скребок для удаления катышек

Минск, Фрунзенский

Машинка для удаления катышков переделанная.

5 р.

Машинка для удаления катышков переделанная.

Минск, Фрунзенский

Гладильная доска маленькая новая,от Nika Белль 2

10 р.

Гладильная доска маленькая новая,от Nika Белль 2

Минск, Фрунзенский

Ткань для шитья

5 р.

Ткань для шитья

Минск, Фрунзенский

Гладильная доска

15 р.

Гладильная доска

Минск, Фрунзенский

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Машинка для удаления катышков

5 р.

Машинка для удаления катышков

Минск, Фрунзенский

Доска для глажения рукавов

10 р.

Доска для глажения рукавов

Минск, Фрунзенский

продам гладильную доску

60 р.

продам гладильную доску

Минск, Фрунзенский

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Ремень к электроприводу швейной машины

2 р.

Ремень к электроприводу швейной машины

Минск, Фрунзенский

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Отпариватель

30 р.

Отпариватель

Минск, Фрунзенский

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Вешалки детские

0.30 р.

Вешалки детские

Минск, Фрунзенский

Сушилка для белья

1 000 р.

Сушилка для белья

Минск, Фрунзенский

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Новый XIAOMI Mijia ручной отпариватель одежды 2022

100 р.

Новый XIAOMI Mijia ручной отпариватель одежды 2022

Минск, Фрунзенский

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Липкий ролик для чистки одежды, 45 листов(+2 доп.)

8 р.

Липкий ролик для чистки одежды, 45 листов(+2 доп.)

Минск, Фрунзенский

Машинка для удаления катышек

40 р.

Машинка для удаления катышек

Минск, Фрунзенский

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Аренда распошивальной машины

7 р.

Аренда распошивальной машины

Минск, Фрунзенский

Машинка для удаления катышек Scarlett SC-921

15 р.

Машинка для удаления катышек Scarlett SC-921

Минск, Фрунзенский

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Дисковый раскройный нож

1 100 р.

Дисковый раскройный нож

Минск, Фрунзенский

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Пуговицы маленькие

0.20 р.

Пуговицы маленькие

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Онлайн-заказ

31 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Онлайн-заказ

19.31 р.

Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Онлайн-заказ

34 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Онлайн-заказ

54 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Онлайн-заказ

10.96 р.

Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Онлайн-заказ

59.43 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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