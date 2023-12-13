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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда для девочек

Платья, сарафаны, юбки для девочек в Фрунзенском районе Минска

Одежда для девочки Одежда для девочки
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27 р.

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Одежда для девочки

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 86 - 92 (2 года), 80 - 86 (1-2 года), 110 - 116 (5-6 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 104 - 110 (5 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)

Доставка по Беларуси
Платье+туфли/чешки+украшение прокат Платье+туфли/чешки+украшение прокат
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100 р.

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Платье+туфли/чешки+украшение прокат

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее для девочкиПлатье новогоднее для девочки

40 р.

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Платье новогоднее для девочки

104 - 110 (5 лет)

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Сарафаны на рост 98Сарафаны на рост 98

10 р.

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Сарафаны на рост 98

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

Тёплый комплект для школы, садаТёплый комплект для школы, сада

36 р.

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Тёплый комплект для школы, сада

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье Платье

15 р.

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Платье

122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье нарядное для девочки 7лет+Платье нарядное для девочки 7лет+

45 р.

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Платье нарядное для девочки 7лет+

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)

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Платье для бальных танцевПлатье для бальных танцев

75 р.

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Платье для бальных танцев

134 - 140 (9 лет)

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Бальное платьеБальное платье

40 р.

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Бальное платье

134 - 140 (9 лет)

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Нарядное платьице для красоткиНарядное платьице для красотки

40 р.

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Нарядное платьице для красотки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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Платьице H&MПлатьице H&M

10 р.

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Платьице H&M

98 - 104 (4 года)

Платьице для красоткиПлатьице для красотки

10 р.

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Платьице для красотки

98 - 104 (4 года)

Нарядное платье для малышки 2-3годаНарядное платье для малышки 2-3года

30 р.

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Нарядное платье для малышки 2-3года

92 - 98 (3 года)

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Платье нарядное рост 104-110 Платье нарядное рост 104-110

19 р.

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Платье нарядное рост 104-110

104 - 110 (5 лет)

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Новое детское платье H&M 1-2 года Новое детское платье H&M 1-2 года

29 р.

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Новое детское платье H&M 1-2 года

86 - 92 (2 года)

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Нарядное платье 92-98, очень красивое. Покупали длНарядное платье 92-98, очень красивое. Покупали дл

25 р.

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Нарядное платье 92-98, очень красивое. Покупали дл

92 - 98 (3 года)

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Детское платье Зара 4-5 лет(110 см)Детское платье Зара 4-5 лет(110 см)

51 р.

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Детское платье Зара 4-5 лет(110 см)

104 - 110 (5 лет)

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Новое Платье фирмы Sani 5 лет(110 см Новое Платье фирмы Sani 5 лет(110 см

51 р.

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Новое Платье фирмы Sani 5 лет(110 см

104 - 110 (5 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

20 р.

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Платье для девочки

146 - 152 (11 лет)

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Платье для девочки. Рост 92. НовоеПлатье для девочки. Рост 92. Новое

20 р.

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Платье для девочки. Рост 92. Новое

86 - 92 (2 года)

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ПлатьеПлатье

30 р.

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Платье

116 - 122 (6 лет)

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Платье нарядное 92-98Платье нарядное 92-98

35 р.

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Платье нарядное 92-98

92 - 98 (3 года)

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Юбка Юбка

Договорная

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Юбка

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170

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Платье на праздник с накидкой, р 104 -110 смПлатье на праздник с накидкой, р 104 -110 см

35 р.

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Платье на праздник с накидкой, р 104 -110 см

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье для девочки 8-9 летПлатье для девочки 8-9 лет

40 р.

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Платье для девочки 8-9 лет

128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)

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Нарядное платье Нарядное платье

47 р.

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Нарядное платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Платье LC Waikiki 5-6 лет рост 110/116+ БОЛЕРО Платье LC Waikiki 5-6 лет рост 110/116+ БОЛЕРО

25 р.

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Платье LC Waikiki 5-6 лет рост 110/116+ БОЛЕРО

110 - 116 (5-6 лет)

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Платье нарядное детскоеПлатье нарядное детское

85 р.

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Платье нарядное детское

92 - 98 (3 года)

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Одежда для девочки Одежда для девочки

30 р.

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Одежда для девочки

92 - 98 (3 года)

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Платье на годПлатье на год

30 р.

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Платье на год

80 - 86 (1-2 года)

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Новогоднее платье р86Новогоднее платье р86

10 р.

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Новогоднее платье р86

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

Новогоднее платье р92Новогоднее платье р92

10 р.

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Новогоднее платье р92

80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)

Платье нарядное ( 12-15 лет)Платье нарядное ( 12-15 лет)

125 р.

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Платье нарядное ( 12-15 лет)

152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)

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Платье для девочки Платье для девочки

50 р.

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Платье для девочки

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

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Платье пышное Платье пышное

5 р.

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Платье пышное

104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)

Платье нарядное Платье нарядное

40 р.

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Платье нарядное

128 - 134 (8 лет)

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Платье нарядное для девочки Платье нарядное для девочки

60 р.

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Платье нарядное для девочки

134 - 140 (9 лет)

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Сарафан платье Сарафан платье

5 р.

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Сарафан платье

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

Платье Платье

5 р.

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Платье

110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)

Платье на 2-3 года от Mothercare с пайеткамиПлатье на 2-3 года от Mothercare с пайетками

15 р.

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Платье на 2-3 года от Mothercare с пайетками

92 - 98 (3 года)

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Нарядное платье на девочкуНарядное платье на девочку

40 р.

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Нарядное платье на девочку

92 - 98 (3 года)

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Платье на 1-2 года бодиПлатье на 1-2 года боди

18 р.

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Платье на 1-2 года боди

86 - 92 (2 года)

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Платье нарядное 116-128Платье нарядное 116-128

40 р.

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Платье нарядное 116-128

116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)

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Сарафан вельветовыйСарафан вельветовый

15 р.

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Сарафан вельветовый

98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)

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ПлатьеПлатье

25 р.

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Платье

92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)

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Товары с доставкой от магазинов

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

56 р.

АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция

Гомель

Доставка по Беларуси
Уютное платье TU 104-110 для девочки

14 р.

Уютное платье TU 104-110 для девочки

Минская, Другие города

Доставка по Беларуси
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

43 р.

Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Нарядное платье

48 р.

Нарядное платье

Брест

Доставка по Беларуси
Платье ''Василёк''

48 р.

Платье ''Василёк''

Брест

Доставка по Беларуси
Платье на утренник

55 р.

Платье на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье для девочки на утренник
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59 р.

Платье для девочки на утренник

Могилев

Доставка по Беларуси
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

75 р.

Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ

Могилев

Доставка по Беларуси
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