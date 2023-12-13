Товары от Куфар Маркета
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Платья, сарафаны, юбки для девочек в Фрунзенском районе Минска
27 р.
Одежда для девочки
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года), 86 - 92 (2 года), 80 - 86 (1-2 года), 110 - 116 (5-6 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет), 104 - 110 (5 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 140 - 146 (10 лет), 146 - 152 (11 лет), 152 - 158 (12 лет)
100 р.
Платье+туфли/чешки+украшение прокат
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
40 р.
Платье новогоднее для девочки
104 - 110 (5 лет)
10 р.
Сарафаны на рост 98
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
36 р.
Тёплый комплект для школы, сада
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
15 р.
Платье
122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
45 р.
Платье нарядное для девочки 7лет+
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет), 128 - 134 (8 лет)
75 р.
Платье для бальных танцев
134 - 140 (9 лет)
40 р.
Бальное платье
134 - 140 (9 лет)
40 р.
Нарядное платьице для красотки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
10 р.
Платьице H&M
98 - 104 (4 года)
10 р.
Платьице для красотки
98 - 104 (4 года)
30 р.
Нарядное платье для малышки 2-3года
92 - 98 (3 года)
19 р.
Платье нарядное рост 104-110
104 - 110 (5 лет)
29 р.
Новое детское платье H&M 1-2 года
86 - 92 (2 года)
25 р.
Нарядное платье 92-98, очень красивое. Покупали дл
92 - 98 (3 года)
51 р.
Детское платье Зара 4-5 лет(110 см)
104 - 110 (5 лет)
51 р.
Новое Платье фирмы Sani 5 лет(110 см
104 - 110 (5 лет)
20 р.
Платье для девочки
146 - 152 (11 лет)
20 р.
Платье для девочки. Рост 92. Новое
86 - 92 (2 года)
30 р.
Платье
116 - 122 (6 лет)
35 р.
Платье нарядное 92-98
92 - 98 (3 года)
Договорная
Юбка
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет), 164 - 170
35 р.
Платье на праздник с накидкой, р 104 -110 см
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
40 р.
Платье для девочки 8-9 лет
128 - 134 (8 лет), 134 - 140 (9 лет)
47 р.
Нарядное платье
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
25 р.
Платье LC Waikiki 5-6 лет рост 110/116+ БОЛЕРО
110 - 116 (5-6 лет)
85 р.
Платье нарядное детское
92 - 98 (3 года)
30 р.
Одежда для девочки
92 - 98 (3 года)
30 р.
Платье на год
80 - 86 (1-2 года)
10 р.
Новогоднее платье р86
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
10 р.
Новогоднее платье р92
80 - 86 (1-2 года), 86 - 92 (2 года)
125 р.
Платье нарядное ( 12-15 лет)
152 - 158 (12 лет), 158 - 164 (13 лет)
50 р.
Платье для девочки
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
5 р.
Платье пышное
104 - 110 (5 лет), 110 - 116 (5-6 лет)
40 р.
Платье нарядное
128 - 134 (8 лет)
60 р.
Платье нарядное для девочки
134 - 140 (9 лет)
5 р.
Сарафан платье
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
5 р.
Платье
110 - 116 (5-6 лет), 116 - 122 (6 лет)
15 р.
Платье на 2-3 года от Mothercare с пайетками
92 - 98 (3 года)
40 р.
Нарядное платье на девочку
92 - 98 (3 года)
18 р.
Платье на 1-2 года боди
86 - 92 (2 года)
40 р.
Платье нарядное 116-128
116 - 122 (6 лет), 122 - 128 (7 лет)
15 р.
Сарафан вельветовый
98 - 104 (4 года), 104 - 110 (5 лет)
25 р.
Платье
92 - 98 (3 года), 98 - 104 (4 года)
Товары с доставкой от магазинов
56 р.
АКЦИЯ Платье Zara, флис, Турция
Гомель
14 р.
Уютное платье TU 104-110 для девочки
Минская, Другие города
43 р.
Платье новогоднее ''Снежинка'' продажа
Брестская, Барановичи
48 р.
Нарядное платье
Брест
48 р.
Платье ''Василёк''
Брест
55 р.
Платье на утренник
Могилев
59 р.
Платье для девочки на утренник
Могилев
75 р.
Платье Турецкое НОВОЕ. Разные РАСЦВЕТКИ
Могилев