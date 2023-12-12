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МебельМебельная фурнитура и составляющие

Мебельные петли, опоры в Фрунзенском районе Минска

Колесики для офисного кресла ,цена за 5 шт

10 р.

Колесики для офисного кресла ,цена за 5 шт

Минск, Фрунзенский

Металлическая спица, прут, держатель 4 шт

1 р.

Металлическая спица, прут, держатель 4 шт

Минск, Фрунзенский

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Ножки для ортопедического основания 6 шт

30 р.

Ножки для ортопедического основания 6 шт

Минск, Фрунзенский

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Держатели дверцы

30 р.

Держатели дверцы

Минск, Фрунзенский

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Blum 155 Австрия, петля разная.

15 р.

Blum 155 Австрия, петля разная.

Минск, Фрунзенский

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Регулируемые мебельные опоры

20 р.

Регулируемые мебельные опоры

Минск, Фрунзенский

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Новые уголки монтажные

2 р.

Новые уголки монтажные

Минск, Фрунзенский

Мебельные колёсики

2 р.

Мебельные колёсики

Минск, Фрунзенский

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Газлифт для мебели

5 р.

Газлифт для мебели

Минск, Фрунзенский

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Кронштейн для полки 28*2,5см. ИКЕА икея.

40 р.

Кронштейн для полки 28*2,5см. ИКЕА икея.

Минск, Фрунзенский

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Держатель декоративный

125 р.

Держатель декоративный

Минск, Фрунзенский

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Держатели для сушки (8шт)

2 р.

Держатели для сушки (8шт)

Минск, Фрунзенский

Ножки стальные опоры сейфа металлического шкафа

5 р.

Ножки стальные опоры сейфа металлического шкафа

Минск, Фрунзенский

Опоры мебельные ножки для шкафа

5 р.

Опоры мебельные ножки для шкафа

Минск, Фрунзенский

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Два держателя для полки одной длины

10 р.

Два держателя для полки одной длины

Минск, Фрунзенский

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Петля мебельная Boyard

1 р.

Петля мебельная Boyard

Минск, Фрунзенский

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Петля мебельная Hettich

1 р.

Петля мебельная Hettich

Минск, Фрунзенский

Опора мебельная регулируемая (D 40 мм/H 60-80 мм)

5 р.

Опора мебельная регулируемая (D 40 мм/H 60-80 мм)

Минск, Фрунзенский

Уголки и петли для замка

5 р.

Уголки и петли для замка

Минск, Фрунзенский

Крепления для зеркал, скинали

1.50 р.

Крепления для зеркал, скинали

Минск, Фрунзенский

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Ножки для стола

15 р.

Ножки для стола

Минск, Фрунзенский

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Петли для мебели

15 р.

Петли для мебели

Минск, Фрунзенский

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Ножки металлические

4 р.

Ножки металлические

Минск, Фрунзенский

Ролики мебельные

1.50 р.

Ролики мебельные

Минск, Фрунзенский

Ножки , опоры мебельные

3 р.

Ножки , опоры мебельные

Минск, Фрунзенский

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Петли мебельные, стяжки закалённое в СССР

0.80 р.

Петли мебельные, стяжки закалённое в СССР

Минск, Фрунзенский

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Кронштейны для полок

45 р.

Кронштейны для полок

Минск, Фрунзенский

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Доводчик дверной

20 р.

Доводчик дверной

Минск, Фрунзенский

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Мебельные ножки

5 р.

Мебельные ножки

Минск, Фрунзенский

Ножки мебельные с регулируемой высотой 4 шт

5 р.

Ножки мебельные с регулируемой высотой 4 шт

Минск, Фрунзенский

Заглушка релинга

1 р.

Заглушка релинга

Минск, Фрунзенский

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держатели для полки

15 р.

держатели для полки

Минск, Фрунзенский

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Крепление для опоры

4 р.

Крепление для опоры

Минск, Фрунзенский

Петли мебельные 7 шт.

1 р.

Петли мебельные 7 шт.

Минск, Фрунзенский

ножка мебельная

1 р.

ножка мебельная

Минск, Фрунзенский

Мебельная опора

9 р.

Мебельная опора

Минск, Фрунзенский

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Угловые мебельные петли

5 р.

Угловые мебельные петли

Минск, Фрунзенский

Опора мебельная (для кухни)

60 р.

Опора мебельная (для кухни)

Минск, Фрунзенский

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Комплект карточных петель (40 х 28 мм, хром)

1.50 р.

Комплект карточных петель (40 х 28 мм, хром)

Минск, Фрунзенский

ножки металлические опоры

1 р.

ножки металлические опоры

Минск, Фрунзенский

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Ножка от кресла-кровати.

10 р.

Ножка от кресла-кровати.

Минск, Фрунзенский

Механизм для дивана

Договорная

Механизм для дивана

Минск, Фрунзенский

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Опоры для стола, стула, стойки

10 р.

Опоры для стола, стула, стойки

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Подставка на колесах для транспортировки тяжелой мебели Base for washing machine

Онлайн-заказ

118 р.
76 р.-36%

Подставка на колесах для транспортировки тяжелой мебели Base for washing machine

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уголок для полок Palladium

3.50 р.

Уголок для полок Palladium

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Подстолье для стола

120 р.

Подстолье для стола

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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