Пассажирские и грузовые перевозки в Фрунзенском районе Минска
Договорная
Опытные грузчики и грузоперевозки в Минске
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки Минск, Дешево
Грузоперевозки Минск, РБ - Квартирный переезд - Офисный переезд - Перевозка мебели - Доставка стройматериалов - Опытные грузчики - Сборка/разборка мебели, упаковка НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ РАБОТАЕМ...
Минск, Фрунзенский
15 р.
Грузоперевозки по Минску и РБ
Грузоперевозки по Минску и Беларуси. При необходимости - услуги грузчиков.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Эвакуатор Минск автопомощь
Минск, Фрунзенский
Договорная
Доставка товаров с Польши и Европы(Allegro)
Работаем только по 100% предоплате PS тут менеджер не отвечает ,писать строго по номеру который указан в обьявлении(отключайте ВПН потому что номер не отоброзится с включенным)в СОЦ СЕТИ Привезём л...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Вывоз строительного мусора Грузчики
Любой район Минска и выезд за пределы города! ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПУНКТУАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ! СКИДКИ постоянным клиентам. Наличный/безналичный расчет Выполняем любые услуги и объемы по вывозу мусора : О...
Минск, Фрунзенский
15 р.
Грузоперевозки, офисный, дачный переезд.
Минск -Москва-Минск Минск-Питер -Минск Грузоперевозки по Минску и РБ. С грузчиками или без. квартирные переезды, дачи,офисы, доставка стройматериалов,перевозка стёкол,окон, а также имеется верхняя...
Минск, Фрунзенский
15 р.
Грузовое такси, доставка, грузоперевозки, грузчики
Грузоперевозки с грузчиками в Минске, Минской области и РБ 24/7. Благодаря собственному автопарку подача авто в течении 30 мин, мы всегда сможем подобрать нужный именно для Вас. Помимо стандартных гр...
Минск, Фрунзенский
9 р.
Грузоперевозки по Минску и РБ. Грузчики. Без посре
Без посредников! Перевозки по Минску и Беларуси до 2 тонн. Квартирный переезд Офисный переезд Дачный переезд Вывоз строительного мусора Услуги грузчиков Постоянным клиентам скидка Наличный и безналич...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки Вывоз строительного мусора Грузчики
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки Вывоз строительного мусора Грузчики
Минск, Фрунзенский
30 р.
Грузоперевозки+опытные грузчики,по Минску и Р
Грузоперевозки с опытом работы более 20 лет. 1.Квартирные переезды. 2. Офисные. 3.Перевозка мебели на дачу. 4.Вывоз старой мебели. 5.Вывоз строительного мусора. 6.Перевозка пианино. Грузчики ...
Минск, Фрунзенский
13 р.
Грузоперевозки, грузчики, переезды, грузовое такси
Грузоперевозки с грузчиками в Минске, Минской области и РБ 24/7. Благодаря собственному автопарку подача авто в течении 30 мин, мы всегда сможем подобрать нужный именно для Вас. Помимо стандартных гр...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки с гидробортом.Опытные грузчики
Работаем по договору! Наличный и безналичный расчет! Перевозки по РБ- от 1,1руб/км Услуги грузчика от 35руб Перевозка (машина без гидроборта) от 70руб ...
Минск, Фрунзенский
15 р.
ГРУЗЧИКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПЕРЕВОЗКИ МИНСК
ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ ___________________________________ УМЕЕМ ДОГОВАРИВАТЬСЯ ;) Грузовое такси, опытные грузчики, разборка мебели при необходимости. -Квартирные и офисные переезды; -Перевозка быт...
Минск, Фрунзенский
60 р.
Вывоз мусора с грузчиками и без.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Вывоз мусора, хлама, мебели в утиль
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки Минск, РБ.
Грузоперевозки по Минку и РБ. Все виды переездов, квартирные, офисные, дачные и др. Большой выбор авто от 1 до 5 тонн. Профессиональные грузчики, не студенты, помогут разобрать, упаковать и собрать ме...
Минск, Фрунзенский
30 р.
Грузоперевозки Минск, РБ и РФ
Авто на выбор: Рено 14м3 Ивеко 12м3 Мерседес 18м3 ГАЗель 21м3 Рено 25м3 Рено 28м3 Квартирные и офисные переезды Перевозки мебели и техники по Минску и РБ. Организация переездов под ключ. Услуги груз...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Недорого-ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-Минск
Грузоперевозки, переезды ,опытные грузчики по Минску и РБ . Машины от 10 до 48 кубов грузоподъёмность от 1до 6т. Перевозка мебели бытовой техники, пианино ,доставка грузов с свх. Вынос и вывоз хлама ,...
Минск, Фрунзенский
20 р.
Грузоперевозки Минск и РБ+опытные грузчики.
Грузоперевозки по Минску и РБ, автомобили от 1-5тонн,до 35куб. 1.Квартирные переезды. 2.Перевозка мебели на дачу. 3.Вывоз старой мебели на свалку. 4.Выво...
Минск, Фрунзенский
Договорная
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 3 -6т.(30-48кубов)
Грузоперевозки по городу Минску и РБ ,машины грузоподъёмностью от1т до 6 т -боковая- верхняя -задняя- загрузка. Размеры грузового отсека длина 6, 7 ширина 2,5 высота 2,8 .48 кубов.Работаем без выходны...
Минск, Фрунзенский
25 р.
Грузоперевозки
Грузоперевозки по городу Минску и Р.Б.Мебель,переезды,доставка стройматериалов.Услуги грузчиков. Грузоподъёмность 1.5т,объём багажа 9м.к.Габариты:длина 3м,ширина 1.75,высота 1.80. Каждый заказ индивид...
Минск, Фрунзенский
20 р.
грузоперевозки ежедневно Минск -Брест-Минск
Грузоперевозки Брест- Минск-Брест ежедневно Перевезём любой груз: -Квартирные и офисные переезды -попутные и сборные грузы Брест - Минск- Брест Ежедневно -Доставка товаров по торговым объектам и склад...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки Минск, РБ. Переезды, перевозки, гру
Грузоперевозки по Минску и Беларуси. Квартирные, офисные переезды, перевозка пианино, рояля. Услуги грузчиков.
Минск, Фрунзенский
Договорная
КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ,ВЫВОЗ СТАРОЙ МЕБЕЛИ+грузчики
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ+грузчики. Осуществляем квартирные, дачные, офисные переезды. Вывоз старой мебели:-освободим и вывезем квартиру, дачу, гараж, от хлама ,мусора. Машины грузоподъёмностью от 1 до 6т от ...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки
Предлагаем услуги по грузоперевозкам Минск все районы и РБ 24/7 нал и без.нал: -дачные переезды -квартирные переезды -офисные переезды -стройматериалы и плитка -перевозка мебели и бытовой техники -выв...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки по Минску и РБ до 2т 15куб
Грузоперевозки 2т 15куб по Минску и РБ 3.6*1.9*1.9
Минск, Фрунзенский
80 р.
Грузоперевозки, вывоз мусора
Минск, Фрунзенский
Договорная
Доставка офисных и складских сотрудников.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки Минск переезды перевозка вещей
Грузоперевозки Минск и область. Услуги грузчиков. Без выходных. * Перевозка мебели, вещей, бытовой техники, стройматериалов, пианино и т. п. * Переезд квартирный, офисный, дачный. ...
Минск, Фрунзенский
12 р.
Услуга грузчика Минск и Минский район
Минск, Фрунзенский
45 р.
Грузопеперевозки
Грузоперевозки,РБ Минск.Габариты:40м3, Д.6.20,Ш.2.45,В.2.65,гидроборт,разгрузка 1т.подъем 700 кг.Грузоподъемность до 5т.,пневмо,ремни крепления,разгрузка боковая,задняя.Переезды квартирные,офисные,пер...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Опытные грузчики и грузоперевозки в Минске
- Квартирные и офисные переезды - Перевозка пианино, рояля - Такелажные работы (подъем и перевозка котлов, каминов, принтеров, банкоматов, сейфов, игровых автоматов, различного оборудования и прочего)...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки Минск, Дешево
Грузоперевозки Минск, РБ - Квартирный переезд - Офисный переезд - Перевозка мебели - Доставка стройматериалов - Опытные грузчики - Сборка/разборка мебели, упаковка НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ РАБОТАЕМ...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Корпоративные экскурсии и тур слеты
Минск, Фрунзенский
1.20 р.
ДОСТАВКА СОТРУДНИКОВ НА РАБОТУ И ОБРАТНО
Минск, Фрунзенский
40 р.
АРЕНДА АВТОБУСА
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки по Минску с грузчиками
Наша компания предоставляет надежные и профессиональные услуги по грузоперевозкам. Мы специализируемся на перевозке грузов любого типа и размера, обеспечивая быструю и безопасную доставку.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки.Минск.РБ.
Грузоперевозки по Минску и РБ.Без выходных.Помощь при загрузке и разгрузке.Так же есть дополнительные грузчики.Наличный безналичный расчет.Оплата по договоренности.
Минск, Фрунзенский
25 р.
Грузоперевозки Минск,РБ/РФ
Грузоперевозки РБ/РФ ВАШ ГРУЗ - НАША РАБОТА!!! - Квартирный переезд - Офисный переезд - Перевозка Пианино, фортепиано - Перевозка мотоциклов, квадроциклов и т.д. - Дачный переезд - Доставка меб...
Минск, Фрунзенский
10 р.
Грузоперевозки
Перевозка мебели, стройматериалов, переезды, доставка товара Упаковка. Разборка-сборка мебели. Предоставление грузчиков. Помощь водителя при погрузке-разгрузке До 2 тон и 8 м.куб Габариты грузового ...
Минск, Фрунзенский
Договорная
квартирный переезд грузчики перевозка вещей мебели
Мебельный фургон, вместимостью 20 м3. Оказываю услуги по перевозке грузов, вещей мебели и техники. Все виды переездов. Большой опыт в грузоперевозках. Машину можно заказать с грузчиками. Грузчики опыт...
Минск, Фрунзенский
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский