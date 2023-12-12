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Бытовая техникаТехника для уборки

Пароочистители в Фрунзенском районе Минска

Пароочиститель Karcher SC

300 р.

Пароочиститель Karcher SC

Минск, Фрунзенский

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Поровая швабра

70 р.

Поровая швабра

Минск, Фрунзенский

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Пароочиститель многофункциональный

270 р.

Пароочиститель многофункциональный

Минск, Фрунзенский

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Пароочиститель Karcher аренда/прокат

15 р.

Пароочиститель Karcher аренда/прокат

Минск, Фрунзенский

Пылесос пароочиститель швабра 3в1 deerma

430 р.

Пылесос пароочиститель швабра 3в1 deerma

Минск, Фрунзенский

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Новая счетка для отпаривателя Ровента

5 р.

Новая счетка для отпаривателя Ровента

Минск, Фрунзенский

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Пароочиститель Karcher SC 1.020 (БЕЗ НАСАДОК)

280 р.

Пароочиститель Karcher SC 1.020 (БЕЗ НАСАДОК)

Минск, Фрунзенский

Пароочиститель для дома Futula ST9000

70 р.

Пароочиститель для дома Futula ST9000

Минск, Фрунзенский

Паровая швабра Kitfort KT-1007 (а.85-008835)

159 р.

Паровая швабра Kitfort KT-1007 (а.85-008835)

Минск, Фрунзенский

Доставка
Пароочиститель Deerma Steam Cleaner DEM-ZQ610

270 р.

Пароочиститель Deerma Steam Cleaner DEM-ZQ610

Минск, Фрунзенский

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Паровая швабра VILEDA Steam Plus.

330 р.

Паровая швабра VILEDA Steam Plus.

Минск, Фрунзенский

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Karcher отпариватель

250 р.

Karcher отпариватель

Минск, Фрунзенский

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Пароочиститель KARCHER

1 095 р.

Пароочиститель KARCHER

Минск, Фрунзенский

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Паровая швабра Deerma ZQ610

150 р.

Паровая швабра Deerma ZQ610

Минск, Фрунзенский

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Отпариватель

23 р.

Отпариватель

Минск, Фрунзенский

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Аренда оборудования и техники для уборки

30 р.

Аренда оборудования и техники для уборки

Минск, Фрунзенский

Пароочистители напрокат

20 р.

Пароочистители напрокат

Минск, Фрунзенский

Прокат Пароочиститель SC4 Karcher

18 р.

Прокат Пароочиститель SC4 Karcher

Минск, Фрунзенский

Пароочиститель Karcher SC 3

530 р.

Пароочиститель Karcher SC 3

Минск, Фрунзенский

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199.99 р.

Пароочиститель Karcher SC 1 EasyFix Premium

Минск, Фрунзенский

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Паровая швабра

300 р.

Паровая швабра

Минск, Фрунзенский

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Пылесос, пароочиститель.

500 р.

Пылесос, пароочиститель.

Минск, Фрунзенский

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Пароочиститель Kit fort

200 р.

Пароочиститель Kit fort

Минск, Фрунзенский

Пароочиститель Polaris PSC 1102C Steam Multidrive (а.87-010876)

149 р.

Пароочиститель Polaris PSC 1102C Steam Multidrive (а.87-010876)

Минск, Фрунзенский

Доставка
Пароочиститель

550 р.

Пароочиститель

Минск, Фрунзенский

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Паровая щетка

15 р.

Паровая щетка

Минск, Фрунзенский

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Пароочиститель Karсher SC 3 EasyFix LE, ГЕРМАНИЯ, ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

690 р.

Пароочиститель Karсher SC 3 EasyFix LE, ГЕРМАНИЯ, ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Пылесос керхер

550 р.

Пылесос керхер

Минск, Фрунзенский

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Пароочиститель KARCHER SC 3 EASYFIX PREMIUM

600 р.

Пароочиститель KARCHER SC 3 EASYFIX PREMIUM

Минск, Фрунзенский

Пароочиститель Цептер Zepter TuttoSteamy. Италия

Договорная

Пароочиститель Цептер Zepter TuttoSteamy. Италия

Минск, Фрунзенский

Пароочиститель Europa style DR 2811

69 р.

Пароочиститель Europa style DR 2811

Минск, Фрунзенский

karcher sc2 easyfix

320 р.

karcher sc2 easyfix

Минск, Фрунзенский

Утюг для пароочистителя Керхер Karcher

150 р.

Утюг для пароочистителя Керхер Karcher

Минск, Фрунзенский

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Паровая швабра 7в1 SilverCrest Germany новая

255 р.

Паровая швабра 7в1 SilverCrest Germany новая

Минск, Фрунзенский

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Пароочиститель Sundays Garden VSC28A

270 р.

Пароочиститель Sundays Garden VSC28A

Минск, Фрунзенский

Polaris пароочиститель PSC 1102C

150 р.

Polaris пароочиститель PSC 1102C

Минск, Фрунзенский

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Пароочиститель Ariete 4164 Steam Mop

170 р.

Пароочиститель Ariete 4164 Steam Mop

Минск, Фрунзенский

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Пароочиститель

1 355 р.

Пароочиститель

Минск, Фрунзенский

Товары с доставкой от магазинов

Паровые швабры Kitfort KT-1005

155 р.

Паровые швабры Kitfort KT-1005

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Паровая швабра / пароочиститель Kitfort KT-1007

165 р.

Паровая швабра / пароочиститель Kitfort KT-1007

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Kitfort KT-9137-2

Онлайн-заказ

377 р.

Пароочиститель Kitfort KT-9137-2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Kitfort KT-9137-3

Онлайн-заказ

388.41 р.

Пароочиститель Kitfort KT-9137-3

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9133

Онлайн-заказ

597.47 р.
547 р.-8%

Отпариватель Kitfort KT-9133

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9159

Онлайн-заказ

436.26 р.
400 р.-8%

Отпариватель Kitfort KT-9159

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9160

Онлайн-заказ

324 р.

Отпариватель Kitfort KT-9160

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Kitfort KT-9137-1

Онлайн-заказ

386.88 р.
355 р.-8%

Пароочиститель Kitfort KT-9137-1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси

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