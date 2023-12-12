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Товары от Куфар Маркета

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Всё для детей и мамОдежда до 1 года

Детские носки, колготки, леггинсы в Фрунзенском районе Минска

Леггинсы Zara,80 см.Леггинсы Zara,80 см.

15 р.

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Леггинсы Zara,80 см.

74 - 80 (8-12 месяцев)

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Пинетки для новорождённого Пинетки для новорождённого

3 р.

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Пинетки для новорождённого

50 - 56 (1-2 месяца)

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Носочки Носочки

10 р.

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Носочки

56 - 62 (2-3 месяца)

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Пинетки НОВЫЕ Cool ClubПинетки НОВЫЕ Cool Club

5 р.

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Пинетки НОВЫЕ Cool Club

68 - 74 (6-8 месяцев)

Легинсы Легинсы

7 р.

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Легинсы

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Носочки очень красивые. Турецкие Носочки очень красивые. Турецкие

5 р.

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Носочки очень красивые. Турецкие

50 - 56 (1-2 месяца)

Лот леггинсы. От 0 до 3 месяцев Лот леггинсы. От 0 до 3 месяцев

4 р.

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Лот леггинсы. От 0 до 3 месяцев

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Колготы детские,от 3 мес. до 1 годаКолготы детские,от 3 мес. до 1 года

2 р.

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Колготы детские,от 3 мес. до 1 года

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Носочки до 6 мес - за все 4 рНосочки до 6 мес - за все 4 р

4 р.

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Носочки до 6 мес - за все 4 р

62 - 68 (4-5 месяцев), 56 - 62 (2-3 месяца), 50 - 56 (1-2 месяца)

Колготы Колготы

10 р.

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Колготы

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Детские колготы БССРДетские колготы БССР

5 р.

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Детские колготы БССР

74 - 80 (8-12 месяцев)

Царапки и носочкиЦарапки и носочки

2 р.

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Царапки и носочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Колготки детскиеКолготки детские

4 р.

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Колготки детские

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Гольфы Primark baby,на 6-12 мес.Гольфы Primark baby,на 6-12 мес.

15 р.

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Гольфы Primark baby,на 6-12 мес.

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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пинетки пинетки

5 р.

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пинетки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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колготки новые 2 пары.колготки новые 2 пары.

10 р.

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колготки новые 2 пары.

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Теплые носочки 12-14 см.Теплые носочки 12-14 см.

Бесплатно

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Теплые носочки 12-14 см.

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Штаны, колготы, легенсы 62-92ррШтаны, колготы, легенсы 62-92рр

2 р.

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Штаны, колготы, легенсы 62-92рр

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Пинетки детские , носки Пинетки детские , носки

Договорная

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Пинетки детские , носки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Колготки Колготки

4 р.

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Колготки

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Колготки Колготки

4 р.

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Колготки

62 - 68 (4-5 месяцев)

Колготки Колготки

4 р.

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Колготки

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Носочки Носочки

5 р.

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Носочки

62 - 68 (4-5 месяцев)

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Махровые колготки Махровые колготки

3 р.

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Махровые колготки

62 - 68 (4-5 месяцев)

Колготки для малышей 6мес Колготки для малышей 6мес

5 р.

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Колготки для малышей 6мес

68 - 74 (6-8 месяцев), 62 - 68 (4-5 месяцев)

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Пинетки детские вязаныеПинетки детские вязаные

10 р.

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Пинетки детские вязаные

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Носки вязаные Носки вязаные

11 р.

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Носки вязаные

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Носки, колготки 6-9 месНоски, колготки 6-9 мес

5 р.

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Носки, колготки 6-9 мес

62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Носочки новогодние для малышаНосочки новогодние для малыша

1.50 р.

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Носочки новогодние для малыша

50 - 56 (1-2 месяца)

Леггинсы (одежда до 1 года)Леггинсы (одежда до 1 года)

7 р.

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Леггинсы (одежда до 1 года)

68 - 74 (6-8 месяцев)

Пинетки на возраст 0-6 месяцев Пинетки на возраст 0-6 месяцев

2 р.

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Пинетки на возраст 0-6 месяцев

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

Носочки на 3-6-9 месНосочки на 3-6-9 мес

8 р.

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Носочки на 3-6-9 мес

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Ползунки теплые на возраст от 6 месяцев до годаПолзунки теплые на возраст от 6 месяцев до года

3 р.

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Ползунки теплые на возраст от 6 месяцев до года

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

Носки h&m ,19/21 размерНоски h&m ,19/21 размер

4 р.

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Носки h&m ,19/21 размер

74 - 80 (8-12 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев)

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Носочки для девочки Носочки для девочки

10 р.

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Носочки для девочки

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

Леггинсы для девочки Леггинсы для девочки

8 р.

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Леггинсы для девочки

56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев)

Пинетки новогодние Пинетки новогодние

8 р.

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Пинетки новогодние

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца)

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Колготки тёплые Колготки тёплые

10 р.

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Колготки тёплые

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Пинетки вязаные (от 0 до года) Пинетки вязаные (от 0 до года)

9 р.

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Пинетки вязаные (от 0 до года)

50 - 56 (1-2 месяца), 56 - 62 (2-3 месяца), 62 - 68 (4-5 месяцев), 68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

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Носочки унисекс новые размер 10Носочки унисекс новые размер 10

4 р.

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Носочки унисекс новые размер 10

50 - 56 (1-2 месяца)

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Носки новые овечья шерсть Носки новые овечья шерсть

8 р.

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Носки новые овечья шерсть

68 - 74 (6-8 месяцев), 74 - 80 (8-12 месяцев)

НоскиНоски

6 р.

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Носки

50 - 56 (1-2 месяца)

Носочки Носочки

Договорная

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Носочки

Товары с доставкой от магазинов

Леггинсы Tom Tailor

4 р.

Леггинсы Tom Tailor

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Леггинсы lupilu , штанишки

12 р.

Леггинсы lupilu , штанишки

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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