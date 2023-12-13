logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Предметы интерьера, зеркала
Часы и будильники
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для домаПредметы интерьера, зеркала

Часы и будильники в Фрунзенском районе Минска

Часы НАСТЕННЫЕ

180 р.

Часы НАСТЕННЫЕ

Минск, Фрунзенский

badge-icon
ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

150 р.

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Часы настенные

150 р.

Часы настенные

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Часы радио, рабочие

25 р.

Часы радио, рабочие

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Casio quartz do-610 часу будильник настольный

10 р.

Casio quartz do-610 часу будильник настольный

Минск, Фрунзенский

Будильник детский ''Панда'' громкий с подсветкой

37 р.

Будильник детский ''Панда'' громкий с подсветкой

Минск, Фрунзенский

Часы  настенные дизайнерские 3d до 100см

55 р.

Часы  настенные дизайнерские 3d до 100см

Минск, Фрунзенский

Часы настенные кованые (50 см)

90 р.

Часы настенные кованые (50 см)

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Часы на газоразрядных индикаторах ИН-14

400 р.

Часы на газоразрядных индикаторах ИН-14

Минск, Фрунзенский

badge-icon
ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ADLER (С ПОЛИФОНИЕЙ)

210 р.

ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ADLER (С ПОЛИФОНИЕЙ)

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
ЧАСЫ настольные ЯНТАРЬ - СССР

25 р.

ЧАСЫ настольные ЯНТАРЬ - СССР

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Настенные часы

10 р.

Настенные часы

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Будильник механический

10 р.

Будильник механический

Минск, Фрунзенский

Часы

Договорная

Часы

Минск, Фрунзенский

Часы

55 р.

Часы

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Часы из горной породы, Португалия

80 р.

Часы из горной породы, Португалия

Минск, Фрунзенский

badge-icon
часы с кукушкой деревынные

170 р.

часы с кукушкой деревынные

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Будильник

10 р.

Будильник

Минск, Фрунзенский

Часы настольные Слава Slava

14 р.

Часы настольные Слава Slava

Минск, Фрунзенский

Часы будильник Слава времен СССР, нерабочее состоя

10 р.

Часы будильник Слава времен СССР, нерабочее состоя

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Часы будильник Заря времен СССР, нерабочее состоян

10 р.

Часы будильник Заря времен СССР, нерабочее состоян

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Часы будильник Витязь времен СССР, нерабочее состо

10 р.

Часы будильник Витязь времен СССР, нерабочее состо

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Часы-корабль. В деревянной рамке.

65 р.

Часы-корабль. В деревянной рамке.

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Часы из эпоксидной смолы 400мм

180 р.

Часы из эпоксидной смолы 400мм

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Часы из эпоксидной смолы 400мм

180 р.

Часы из эпоксидной смолы 400мм

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Часы электронные с подсветкой

30 р.

Часы электронные с подсветкой

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Часы

150 р.

Часы

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Часы настенные новые

40 р.

Часы настенные новые

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Часы настенные с большими цифрами светящиеся в темноте цифры, 30 см

48 р.

Часы настенные с большими цифрами светящиеся в темноте цифры, 30 см

Минск, Фрунзенский

Часы настенные для интерьера '' Сделай сам'' Премиум 100 см

55 р.

Часы настенные для интерьера '' Сделай сам'' Премиум 100 см

Минск, Фрунзенский

Электроника Alpha 12-41A часы

25 р.

Электроника Alpha 12-41A часы

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Часы ручной работы

40 р.

Часы ручной работы

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Часы. Время -деньги

40 р.

Часы. Время -деньги

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Часы. Зимний календарь

40 р.

Часы. Зимний календарь

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Будильник Lighty имитация рассвета 7 звуков (а.44-024125)

69 р.

Будильник Lighty имитация рассвета 7 звуков (а.44-024125)

Минск, Фрунзенский

Доставка
Часы настенные голландские

720 р.

Часы настенные голландские

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Часы настенные 3D стикер ''Крест'' 60 *60 см

39 р.

Часы настенные 3D стикер ''Крест'' 60 *60 см

Минск, Фрунзенский

Часы настенные 40 - 60 см

20 р.

Часы настенные 40 - 60 см

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Часы Луч

5 р.

Часы Луч

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Часы

28 р.

Часы

Минск, Фрунзенский

Два циферблата и три корпуса к часам ''Янтарь''

1 р.

Два циферблата и три корпуса к часам ''Янтарь''

Минск, Фрунзенский

Часы Настенные Оригинальные Интерьерные 39х19 см

25 р.

Часы Настенные Оригинальные Интерьерные 39х19 см

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Часы настенные

15 р.

Часы настенные

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Часы - будильник с подсветкой Color ChangeGlowing LED (время, календарь, будильник, термометр) Розов

Онлайн-заказ

34 р.

Часы - будильник с подсветкой Color ChangeGlowing LED (время, календарь, будильник, термометр) Розов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тактические часы с браслетом из паракорда XINHAO 14, POERSI черный циферблат, песочный браслет

Онлайн-заказ

29 р.

Тактические часы с браслетом из паракорда XINHAO 14, POERSI черный циферблат, песочный браслет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Будильник - мишень, часы Gun Alarm Clock 3 в 1 Черный

Онлайн-заказ

65 р.

Будильник - мишень, часы Gun Alarm Clock 3 в 1 Черный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тактические часы с браслетом из паракорда XINHAO 11, POERSI синий циферблат, хаки браслет

Онлайн-заказ

29 р.

Тактические часы с браслетом из паракорда XINHAO 11, POERSI синий циферблат, хаки браслет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тактические часы с браслетом из паракорда XINHAO 14, POERSI черный циферблат, песочный браслет

Онлайн-заказ

29 р.

Тактические часы с браслетом из паракорда XINHAO 14, POERSI черный циферблат, песочный браслет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Настольные часы VST-730, будильник

39 р.

Настольные часы VST-730, будильник

Витебск

Доставка по Беларуси
Тактические часы с браслетом из паракорда XINHAO 11, POERSI синий циферблат, хаки браслет

Онлайн-заказ

29 р.

Тактические часы с браслетом из паракорда XINHAO 11, POERSI синий циферблат, хаки браслет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Часы наручные молодежные China (красный, черный, голубой) Голубой

Онлайн-заказ

15 р.

Часы наручные молодежные China (красный, черный, голубой) Голубой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели