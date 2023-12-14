Товары от Куфар Маркета
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Бюро находок в Фрунзенском районе Минска
Договорная
Найдены ключи от квартиры
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утерян паспорт на имя Каптюг Антон
Минск, Фрунзенский
Договорная
утеряны airpods 2 gen (кейс и наушники)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Найдены ключи
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утерян ключ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Благодарственная табличка KFC 2019
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утеряны детские смарт часы canyon
Минск, Фрунзенский
Договорная
Найдены документы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Бюро Находок
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утерян пакет со спортивным костюмом
Минск, Фрунзенский
Договорная
Найдены ключи
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утерян кнопочный телефон ярко-красного цвета
Минск, Фрунзенский
Договорная
Бюро находок в Беларуси
Минск, Фрунзенский
Договорная
Найден ключ
Минск, Фрунзенский
Договорная
Найдены ключи
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утерян ключ от авто
Минск, Фрунзенский
Договорная
найден пенал... 26 поликлиника
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утерян техпаспорт на Мерседес
Минск, Фрунзенский
Договорная
Нашёл телефон
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Голубь
Минск, Фрунзенский
Договорная
утеряны
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утеряна подвеска в виде кольца с цепочкой
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утерян браслет
Минск, Фрунзенский
Договорная
Нашла айфон 12 mini возле станции метро Немига
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утеряно золотое кольцо
Минск, Фрунзенский
Договорная
Кейс от наушников
Минск, Фрунзенский
Договорная
Найден браслет металлический
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утеряна детская школьная сумка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утерян кошелек
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ученический билет
Минск, Фрунзенский
Договорная
Найден щенок в розовом ошейнике
Минск, Фрунзенский
Договорная
Barcelona
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Наушник бесплатно левый отдам
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утеряна сумка с документами около метро К.Горка.
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Телефон
Минск, Фрунзенский
Договорная
Паспорт ЖАА
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утеряна серебряная сережка с синим камнем
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утеряна серьга цветочек в жёлтом металле
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утеряна сережка золотая
Минск, Фрунзенский
Договорная
Найден номер от мотоцыкла
Минск, Фрунзенский
Договорная
Найден IPhone XS
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утерян Samsung Galaxy A71
Минск, Фрунзенский
Договорная
Утерян телефон IPhone XR в красном чехле
Минск, Фрунзенский