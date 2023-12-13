Товары от Куфар Маркета
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65 р.
Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок
Минск, Фрунзенский
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185.65 р.
Телескоп Levenhuk LabZZ T2
Минск, Центральный
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75.50 р.
Бинокль Konus Basic 8x21
Минск, Центральный
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75 р.
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4
Минск, Центральный
29 р.
Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат
Витебск
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169 р.
Телескоп Levenhuk LabZZ T1
Минск, Центральный
64.90 р.
Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70
Минск, Центральный
187.90 р.
Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой
Минск, Центральный
27.90 р.
Монокуляр Bushnell (16х52)
Минск, Центральный
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38 р.
Монокуляр (монокль) Bushnell 16x52, 16 кратный зум, 8000 м, двойной фокус
Минск, Центральный
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75 р.
Бинокль ударопрочный Binoculars 7070 430FT AT 1000YDS
Минск, Центральный
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Телескоп на штативе Bushneel
Минск, Центральный
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69 р.
Бинокль Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) Туризм, рыбалка, охота
Минск, Центральный
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Телескоп на штативе Bushneel
Минск, Центральный
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38 р.
Монокуляр (монокль) Bushnell 16x52, 16 кратный зум, 8000 м, двойной фокус
Минск, Центральный
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69 р.
Бинокль Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) Туризм, рыбалка, охота
Минск, Центральный
78 р.
Бинокль AW-97 20X50 в ударопрочном корпусе туристический для охоты и рыбалки
Минск, Первомайский
27.90 р.
Bushnell Powerview 16x52 Roof Prism Монокуляр
Минск, Советский
119 р.
Бинокль Target BAK4 20x50
Минск, Центральный
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92.89 р.
Монокуляр Veber MН 10x25 Ultra Sport 23224
Минск, Центральный
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203.90 р.
Набор (микроскоп и телескоп) Levenhuk LabZZ MT2
Минск, Центральный
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163.58 р.
Бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VL Black
Минск, Центральный
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322.35 р.
Бинокли, подзорные трубы и приборы ночного видения CROWN CT44038
Минск, Центральный
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126.68 р.
Бинокль Levenhuk LabZZ B6
Минск, Центральный
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169.48 р.
Телескоп Veber Моя планета 360/50 (+ кейсе)
Минск, Центральный
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240.73 р.
Бинокль STURMAN 7X50 (камуфляж)
Минск, Центральный
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507.66 р.
Бинокли, подзорные трубы и приборы ночного видения CROWN CT44039
Минск, Центральный
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438.62 р.
Лазерный дальномер Crown CT44039
Минск, Центральный
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289.91 р.
Лазерный дальномер Crown CT44038
Минск, Центральный
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194 р.
Бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA 23904
Минск, Центральный
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226.36 р.
Телескоп Levenhuk BLITZ 50 BASE (77098)
Минск, Центральный
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113.50 р.
Бинокль Veber БН 12x25 Ultra Sport
Минск, Центральный
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608.12 р.
Телескоп Levenhuk Blitz 76 Plus
Минск, Ленинский
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322.35 р.
Лазерный дальномер Crown CT44038
Минск, Центральный
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79.90 р.
Окулярный фильтр Orion Moon Filter, 13% T, 1.25''
Минск, Центральный
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Телескоп Orion Observer 60mm II
Минск, Центральный
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Телескоп Orion SpaceProbe II 76mm
Минск, Центральный
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Телескоп Orion SkyScanner 100mm TableTop
Минск, Центральный
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Телескоп Orion Observer 80 ST EQ
Минск, Центральный
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1 499.90 р.
Телескоп Orion StarBlast II 4.5 EQ
Минск, Центральный
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1 979.90 р.
Телескоп Orion AstroView 90mm
Минск, Центральный
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1 689.90 р.
Телескоп Orion SpaceProbe 130ST EQ
Минск, Центральный
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Телескоп Orion StarBlast 102mm
Минск, Центральный