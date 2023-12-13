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Новые товары с доставкой в Фрунзенском районе Минска

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Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

65 р.

Бинокль Canon (Копия) Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) +подарок

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk LabZZ T2

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185.65 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Konus Basic 8x21

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75.50 р.

Бинокль Konus Basic 8x21

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Онлайн-заказ

75 р.

Монокуляр Levenhuk LabZZ MC4

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

29 р.

Монокуляр Comet 16x52 монокль бинокль автомат

Витебск

Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Онлайн-заказ

169 р.

Телескоп Levenhuk LabZZ T1

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

64.90 р.

Водонепроницаемый бинокль Canon 70х70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

187.90 р.

Бинокль для ночного видения с фото- и видеосъёмкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр Bushnell (16х52)

27.90 р.

Монокуляр Bushnell (16х52)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр (монокль) Bushnell 16x52, 16 кратный зум, 8000 м, двойной фокус

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38 р.

Монокуляр (монокль) Bushnell 16x52, 16 кратный зум, 8000 м, двойной фокус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль ударопрочный Binoculars 7070 430FT AT 1000YDS

Онлайн-заказ

75 р.

Бинокль ударопрочный Binoculars 7070 430FT AT 1000YDS

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телескоп на штативе Bushneel

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36 р.
28 р.-22%

Телескоп на штативе Bushneel

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) Туризм, рыбалка, охота

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69 р.

Бинокль Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) Туризм, рыбалка, охота

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телескоп на штативе Bushneel

Онлайн-заказ

36 р.
28 р.-22%

Телескоп на штативе Bushneel

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Монокуляр (монокль) Bushnell 16x52, 16 кратный зум, 8000 м, двойной фокус

Онлайн-заказ

38 р.

Монокуляр (монокль) Bushnell 16x52, 16 кратный зум, 8000 м, двойной фокус

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) Туризм, рыбалка, охота

Онлайн-заказ

69 р.

Бинокль Water Prof Binoculars 70x70 (водонепроницаемый) Туризм, рыбалка, охота

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль AW-97 20X50 в ударопрочном корпусе туристический для охоты и рыбалки

78 р.

Бинокль AW-97 20X50 в ударопрочном корпусе туристический для охоты и рыбалки

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Bushnell Powerview 16x52 Roof Prism Монокуляр

27.90 р.

Bushnell Powerview 16x52 Roof Prism Монокуляр

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Бинокль Target BAK4 20x50

119 р.

Бинокль Target BAK4 20x50

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Монокуляр Veber MН 10x25 Ultra Sport 23224

Онлайн-заказ

92.89 р.

Монокуляр Veber MН 10x25 Ultra Sport 23224

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор (микроскоп и телескоп) Levenhuk LabZZ MT2

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203.90 р.

Набор (микроскоп и телескоп) Levenhuk LabZZ MT2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VL Black

Онлайн-заказ

163.58 р.

Бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VL Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокли, подзорные трубы и приборы ночного видения CROWN CT44038

Онлайн-заказ

322.35 р.

Бинокли, подзорные трубы и приборы ночного видения CROWN CT44038

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Levenhuk LabZZ B6

Онлайн-заказ

126.68 р.

Бинокль Levenhuk LabZZ B6

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телескоп Veber Моя планета 360/50 (+ кейсе)

Онлайн-заказ

169.48 р.

Телескоп Veber Моя планета 360/50 (+ кейсе)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль STURMAN 7X50 (камуфляж)

Онлайн-заказ

240.73 р.

Бинокль STURMAN 7X50 (камуфляж)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокли, подзорные трубы и приборы ночного видения CROWN CT44039

Онлайн-заказ

507.66 р.

Бинокли, подзорные трубы и приборы ночного видения CROWN CT44039

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный дальномер Crown CT44039

Онлайн-заказ

438.62 р.

Лазерный дальномер Crown CT44039

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лазерный дальномер Crown CT44038

Онлайн-заказ

289.91 р.

Лазерный дальномер Crown CT44038

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA 23904

Онлайн-заказ

194 р.

Бинокль Veber Classic БПШЦ 8x40 VRWA 23904

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk BLITZ 50 BASE (77098)

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226.36 р.

Телескоп Levenhuk BLITZ 50 BASE (77098)

Минск, Центральный

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Бинокль Veber БН 12x25 Ultra Sport

Онлайн-заказ

113.50 р.

Бинокль Veber БН 12x25 Ultra Sport

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телескоп Levenhuk Blitz 76 Plus

Онлайн-заказ

608.12 р.

Телескоп Levenhuk Blitz 76 Plus

Минск, Ленинский

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Лазерный дальномер Crown CT44038

Онлайн-заказ

322.35 р.

Лазерный дальномер Crown CT44038

Минск, Центральный

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Окулярный фильтр Orion Moon Filter, 13% T, 1.25''

Онлайн-заказ

79.90 р.

Окулярный фильтр Orion Moon Filter, 13% T, 1.25''

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телескоп Orion Observer 60mm II

Онлайн-заказ

509.90 р.
429.90 р.-16%

Телескоп Orion Observer 60mm II

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телескоп Orion SpaceProbe II 76mm

Онлайн-заказ

729.90 р.
599.90 р.-18%

Телескоп Orion SpaceProbe II 76mm

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телескоп Orion SkyScanner 100mm TableTop

Онлайн-заказ

1 169.90 р.
969.90 р.-17%

Телескоп Orion SkyScanner 100mm TableTop

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телескоп Orion Observer 80 ST EQ

Онлайн-заказ

1 109.90 р.
919.90 р.-17%

Телескоп Orion Observer 80 ST EQ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телескоп Orion StarBlast II 4.5 EQ

Онлайн-заказ

1 499.90 р.

Телескоп Orion StarBlast II 4.5 EQ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телескоп Orion AstroView 90mm

Онлайн-заказ

1 979.90 р.

Телескоп Orion AstroView 90mm

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телескоп Orion SpaceProbe 130ST EQ

Онлайн-заказ

1 689.90 р.

Телескоп Orion SpaceProbe 130ST EQ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Телескоп Orion StarBlast 102mm

Онлайн-заказ

1 889.90 р.
1 689.90 р.-11%

Телескоп Orion StarBlast 102mm

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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