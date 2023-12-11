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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Бильярд в Фрунзенском районе Минска

Бильярдный стол

4 500 р.

Бильярдный стол

Минск, Фрунзенский

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Кий для русского бильярда

1 400 р.

Кий для русского бильярда

Минск, Фрунзенский

Новус (морской бильярд)

700 р.

Новус (морской бильярд)

Минск, Фрунзенский

Бесплатно

Ищу партнера для игры на бильярде: пирамида, пул

Минск, Фрунзенский

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Стол бильярдный

800 р.

Стол бильярдный

Минск, Фрунзенский

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шар билъярдный

7 р.

шар билъярдный

Минск, Фрунзенский

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Жёсткий тубус для кия

100 р.

Жёсткий тубус для кия

Минск, Фрунзенский

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Бильярд русский,проф,плита камени 7фут

3 257 р.

Бильярд русский,проф,плита камени 7фут

Минск, Первомайский

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Удлинитель кия Каюков 30см+10см+5см. Три варианта

85 р.

Удлинитель кия Каюков 30см+10см+5см. Три варианта

Минск, Центральный

Кий бильярдный

350 р.

Кий бильярдный

Минск, Заводской

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Шар 68 мм. для тренировки.

75 р.

Шар 68 мм. для тренировки.

Минск, Московский

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Кий бильярдный Riley

360 р.

Кий бильярдный Riley

Минск, Первомайский

Борта для бильярдных столов

500 р.

Борта для бильярдных столов

Минск, Ленинский

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Кий мастеровой 2-х составной 3/4 168см на рост 2м.

990 р.

Кий мастеровой 2-х составной 3/4 168см на рост 2м.

Минск, Центральный

Шары для игры в американку(пул)

170 р.

Шары для игры в американку(пул)

Минск, Московский

Кий бильярдный

550 р.

Кий бильярдный

Минск, Советский

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Кий бильярдный

2 900 р.

Кий бильярдный

Минск, Первомайский

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Бильярдный кий «Каюков Корона», эбен, черный шафт

3 500 р.

Бильярдный кий «Каюков Корона», эбен, черный шафт

Минск, Центральный

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Кий для русского бильярда

350 р.

Кий для русского бильярда

Минск, Ленинский

Чехол для бильярдного кия

30 р.

Чехол для бильярдного кия

Минск, Центральный

Кий Крыжановского бильярдный Тюльпан-2

800 р.

Кий Крыжановского бильярдный Тюльпан-2

Минск, Октябрьский

Биллиардный стол

6 500 р.

Биллиардный стол

Минск, Ленинский

Кии и шары для бильярда

400 р.

Кии и шары для бильярда

Минск, Московский

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Светильник для бильярдного стола

750 р.

Светильник для бильярдного стола

Минск, Московский

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Кейс (тубус) для бильярдных киев

770 р.

Кейс (тубус) для бильярдных киев

Минск, Ленинский

Кий для русского биллиарда

500 р.

Кий для русского биллиарда

Минск, Центральный

Бильярдный стол

7 400 р.

Бильярдный стол

Минск, Первомайский

Бильярдный стол

4 900 р.

Бильярдный стол

Минск, Первомайский

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Кий бильярдный Cuetec rus-pro-taper tru-glide

360 р.

Кий бильярдный Cuetec rus-pro-taper tru-glide

Минск, Первомайский

Кий для бильярда. Штучный. Двухсекционный (75+80)

300 р.

Кий для бильярда. Штучный. Двухсекционный (75+80)

Минск, Советский

Тюльпан 2 легенда

900 р.

Тюльпан 2 легенда

Минск, Центральный

Стол бильярдный

2 600 р.

Стол бильярдный

Минск, Первомайский

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Стол бильярдный

3 900 р.

Стол бильярдный

Минск, Московский

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Стол бильярдный

4 200 р.

Стол бильярдный

Минск, Первомайский

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Светильник для бильярда STARTBILLIARDS

200 р.

Светильник для бильярда STARTBILLIARDS

Минск, Центральный

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Удлинитель кия цанговый зажим от 25мм- Каюков удли

120 р.

Удлинитель кия цанговый зажим от 25мм- Каюков удли

Минск, Центральный

Бильярдный стол

Договорная

Бильярдный стол

Минск, Центральный

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Кий бильярдный

950 р.

Кий бильярдный

Минск, Первомайский

Наклейка на кий

2 р.

Наклейка на кий

Минск, Московский

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Бильярдный стол

2 899 р.

Бильярдный стол

Минск, Первомайский

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1 р.

бильярдный стол

Минск, Центральный

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Продам кий для русского бильярда

750 р.

Продам кий для русского бильярда

Минск, Партизанский

Чехол для кия, бильярд.

55 р.

Чехол для кия, бильярд.

Минск, Советский

Кий для русского бильярда

350 р.

Кий для русского бильярда

Минск, Советский

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Кий бильярдный, ипе/лунный эбен

950 р.

Кий бильярдный, ипе/лунный эбен

Минск, Октябрьский

Ноги и борта к бильярдному н

1 600 р.

Ноги и борта к бильярдному н

Минск, Московский

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Бильярдный кий

600 р.

Бильярдный кий

Минск, Центральный

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Бильярдный кий

250 р.

Бильярдный кий

Минск, Первомайский

Бильярдные шары/шары для бильярда

100 р.

Бильярдные шары/шары для бильярда

Минск, Первомайский

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Бильярд

10 200 р.

Бильярд

Минск, Первомайский

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Шары бильярдные НОВЫЕ.70мм

120 р.

Шары бильярдные НОВЫЕ.70мм

Минск, Ленинский

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бильярд

350 р.

бильярд

Минск, Первомайский

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Зарезервировано. Бильярд настольный. Настольная иг

22 р.

Зарезервировано. Бильярд настольный. Настольная иг

Минск, Советский

Бильярдный мел joy

50 р.

Бильярдный мел joy

Минск, Центральный

Киевница

80 р.

Киевница

Минск, Заводской

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