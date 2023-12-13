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Сад и огород

Бани, хозблоки, постройки в Фрунзенском районе Минска

Ярморочный Домик 2х2м
vip

3 100 р.

Ярморочный Домик 2х2м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165

270 р.

Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 165

Минск, Фрунзенский

Веник банный

5 р.

Веник банный

Минск, Фрунзенский

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Банная печь Пегас 16 стекло сетка

975 р.

Банная печь Пегас 16 стекло сетка

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ярморочный Домик 2х2м
vip

3 100 р.

Ярморочный Домик 2х2м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Набор для бани, сауны

25 р.

Набор для бани, сауны

Минск, Фрунзенский

Чан

Договорная

Чан

Минск, Фрунзенский

Баня из бревна оцилиндрованного (сруб)

8 980 р.

Баня из бревна оцилиндрованного (сруб)

Минск, Фрунзенский

Доставка
Финская мини сауна

Договорная

Финская мини сауна

Минск, Фрунзенский

Дровник ДР1 3х1м

1 340 р.

Дровник ДР1 3х1м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ12 2в1 6х2.5м

9 240 р.

Хозблок ХБ12 2в1 6х2.5м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Хозблок ХБ2 2в1 2,5х1м

2 100 р.

Хозблок ХБ2 2в1 2,5х1м

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Веник для бани

4 р.

Веник для бани

Минск, Фрунзенский

Продам дубовые веники

4.50 р.

Продам дубовые веники

Минск, Фрунзенский

Дачные туалеты. Хозблоки. Будки для собак.

400 р.

Дачные туалеты. Хозблоки. Будки для собак.

Минск, Фрунзенский

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Печь банная

3 000 р.

Печь банная

Минск, Фрунзенский

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Бак из нержавейки

150 р.

Бак из нержавейки

Минск, Фрунзенский

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Комплект одежды для бани

60 р.

Комплект одежды для бани

Минск, Фрунзенский

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Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Веники Дубовые

7 р.

Веники Дубовые

Минск, Фрунзенский

Шланг для душа

10 р.

Шланг для душа

Минск, Фрунзенский

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ на бани 3м, под ключ

Договорная

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ на бани 3м, под ключ

Минск, Фрунзенский

Баня бочка д. Бузуны а.г. Раков

100 р.

Баня бочка д. Бузуны а.г. Раков

Минск, Фрунзенский

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Аренда Баня бочка на колесах, купель с подогревом

Договорная

Аренда Баня бочка на колесах, купель с подогревом

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Веники березовые

5 р.

Веники березовые

Минск, Фрунзенский

Отвод на инсталяцию

15 р.

Отвод на инсталяцию

Минск, Фрунзенский

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Хозблок металлический

Договорная

Хозблок металлический

Минск, Фрунзенский

Доставка
Рассрочка
Биотуалет портативный туалет

320 р.

Биотуалет портативный туалет

Минск, Фрунзенский

бытовка строительная

Договорная

бытовка строительная

Минск, Фрунзенский

Бани-бочки и квадро бани

Договорная

Бани-бочки и квадро бани

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Летний душ 1х1 1,2х1 1х2 . Бак от 55 литров до 200 литров. Доставка

420 р.

Летний душ 1х1 1,2х1 1х2 . Бак от 55 литров до 200 литров. Доставка

Минск, Фрунзенский

Доставка
Рассрочка
Дрова осиновые

10 р.

Дрова осиновые

Минск, Фрунзенский

Печь для бани котел для бани

Договорная

Печь для бани котел для бани

Минск, Фрунзенский

Котел для бани печь для бани

Договорная

Котел для бани печь для бани

Минск, Фрунзенский

Комплект для бани

15 р.

Комплект для бани

Минск, Фрунзенский

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Унитаз керамин

100 р.

Унитаз керамин

Минск, Фрунзенский

Веник (пышный), в упаковке

6 р.

Веник (пышный), в упаковке

Минск, Фрунзенский

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Веник банный

4 р.

Веник банный

Минск, Фрунзенский

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Аренда бани бочки

65 р.

Аренда бани бочки

Минск, Фрунзенский

Дверка в печку камин и тд. Металл

20 р.

Дверка в печку камин и тд. Металл

Минск, Фрунзенский

Сверхпрочный летний душ (25х25) NEW. РАСПРОДАЖА

396 р.

Сверхпрочный летний душ (25х25) NEW. РАСПРОДАЖА

Минск, Фрунзенский

Веники для бани из канадского дуба

8 р.

Веники для бани из канадского дуба

Минск, Фрунзенский

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Продам баню сруб

18 000 р.

Продам баню сруб

Минск, Фрунзенский

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Договорная

Бани-бочки и квадро бани Беларусь

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Донник в пучке

8.42 р.

Донник в пучке

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Полынь в пучках для бани

8.42 р.

Полынь в пучках для бани

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

6 400 р.

Квадро баня /Баня-бочка/ Мини баня

Минская, Дзержинск

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Договорная

Баня Квадро 4.8м РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Квадро РАСПРОДАЖА

3 968 р.

Баня Квадро РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

5 318 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

2 200 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Баня Бочка РАСПРОДАЖА

3 568 р.

Баня Бочка РАСПРОДАЖА

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
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