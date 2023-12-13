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Товары от Куфар Маркета

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Красота и здоровьеМедицинские товары

Бандажи в Фрунзенском районе Минска

Корректор осанки детский, корсет

12 р.

Корректор осанки детский, корсет

Минск, Фрунзенский

Послеоперационный бандаж польза

20 р.

Послеоперационный бандаж польза

Минск, Фрунзенский

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Реклинатор новый размер s

50 р.

Реклинатор новый размер s

Минск, Фрунзенский

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Стремена Павлика

30 р.

Стремена Павлика

Минск, Фрунзенский

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Orlett бандаж для беременных

85 р.

Orlett бандаж для беременных

Минск, Фрунзенский

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Бандаж для беременных #2

10 р.

Бандаж для беременных #2

Минск, Фрунзенский

Бандаж новый

40 р.

Бандаж новый

Минск, Фрунзенский

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Бандаж Prolife orto на плечевой сустав

60 р.

Бандаж Prolife orto на плечевой сустав

Минск, Фрунзенский

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Бандаж для ключицы М размер

33 р.

Бандаж для ключицы М размер

Минск, Фрунзенский

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Корсет/пояс для спины

75 р.

Корсет/пояс для спины

Минск, Фрунзенский

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Бандаж поясничный с турмалином

30 р.

Бандаж поясничный с турмалином

Минск, Фрунзенский

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Фиксатор лучезапястного сустава с м/п

50 р.

Фиксатор лучезапястного сустава с м/п

Минск, Фрунзенский

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Корректор осанки

22 р.

Корректор осанки

Минск, Фрунзенский

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Бандаж плечевого сустава,косыночный

70 р.

Бандаж плечевого сустава,косыночный

Минск, Фрунзенский

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Корректор осанки польза размер 4 для взрослых

15 р.

Корректор осанки польза размер 4 для взрослых

Минск, Фрунзенский

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Бандаж

15 р.

Бандаж

Минск, Фрунзенский

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Бандаж плечевой фиксирующий

40 р.

Бандаж плечевой фиксирующий

Минск, Фрунзенский

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Пояс для спины, поддержание поясницы

80 р.

Пояс для спины, поддержание поясницы

Минск, Фрунзенский

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Поясничный пояс, шейный обхват, наколенники

Договорная

Поясничный пояс, шейный обхват, наколенники

Минск, Фрунзенский

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Бандаж для руки

20 р.

Бандаж для руки

Минск, Фрунзенский

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Бандаж послеоперационный эластичный

25 р.

Бандаж послеоперационный эластичный

Минск, Фрунзенский

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Бандаж по линии груди, мужской, размер 2

40 р.

Бандаж по линии груди, мужской, размер 2

Минск, Фрунзенский

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Подушка (шина) Фрейка

Бесплатно

Подушка (шина) Фрейка

Минск, Фрунзенский

Подушка Фрейка р.4 XL

25 р.

Подушка Фрейка р.4 XL

Минск, Фрунзенский

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бандаж нарукавный

65 р.

бандаж нарукавный

Минск, Фрунзенский

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Корректор осанки. Корсет для спины. Пояс-бандаж

45 р.

Корректор осанки. Корсет для спины. Пояс-бандаж

Минск, Фрунзенский

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Корректор осанки (5 размер)

10 р.

Корректор осанки (5 размер)

Минск, Фрунзенский

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Пояс шерстяной овчина двухслойный на липучке

20 р.

Пояс шерстяной овчина двухслойный на липучке

Минск, Фрунзенский

Корректор осанки мужской размер М

15 р.

Корректор осанки мужской размер М

Минск, Фрунзенский

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Корректор осанки (КК-04)Ecoten

30 р.

Корректор осанки (КК-04)Ecoten

Минск, Фрунзенский

Бандаж дородовый

25 р.

Бандаж дородовый

Минск, Фрунзенский

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Корсет для спины

15 р.

Корсет для спины

Минск, Фрунзенский

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ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ LAB-201 (M)

100 р.

ОРТЕЗ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ LAB-201 (M)

Минск, Фрунзенский

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Бандаж компрессионный на коленный сустав 50 см

70 р.

Бандаж компрессионный на коленный сустав 50 см

Минск, Фрунзенский

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Бандаж для голеностопного сустава

38 р.

Бандаж для голеностопного сустава

Минск, Фрунзенский

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Бандаж для голеностопа ''/Польза''

15 р.

Бандаж для голеностопа ''/Польза''

Минск, Фрунзенский

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Корсет для тазобедренных суставов детский

15 р.

Корсет для тазобедренных суставов детский

Минск, Фрунзенский

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Корректирующий пояс

25 р.

Корректирующий пояс

Минск, Фрунзенский

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Шейный бандаж номер 2

25 р.

Шейный бандаж номер 2

Минск, Фрунзенский

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Корсет ortos

70 р.

Корсет ortos

Минск, Фрунзенский

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Полукорсет для женщин Фэст 3244

25 р.

Полукорсет для женщин Фэст 3244

Минск, Фрунзенский

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Наколенник Orlett

50 р.

Наколенник Orlett

Минск, Фрунзенский

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Ортез на коленный сустав ''Польза''

70 р.

Ортез на коленный сустав ''Польза''

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Бандаж для лица.

4.50 р.

Бандаж для лица.

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

14.90 р.

Умный корректор осанки Smart Posture Corrector Brace

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

14.90 р.

Пояс для похудения Hot Shapers Belt Power

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подушка отводящая (абдукционная)

120 р.

Подушка отводящая (абдукционная)

Минск, Центральный

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