Товары от Куфар Маркета
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Антиквариат и предметы коллекционирования в Фрунзенском районе Минска
670 р.
Полный сервиз Мадонны ГДР KAHLA, 38 предметов
Минск, Фрунзенский
30 р.
Ретро радио
Минск, Фрунзенский
10 р.
Старинная икона
Минск, Фрунзенский
40 р.
Герб
Минск, Фрунзенский
Договорная
Плащ военный, 48-50 размеры
Минск, Фрунзенский
160 р.
Ниуэ 1 доллар 2010 Клод Моне Серебро Proof
Минск, Фрунзенский
85 р.
Острова Кука 10 долларов 1990 Тигр Серебро Unc
Минск, Фрунзенский
40 р.
Чайная пара гигант Мальва Новая СССР
Минск, Фрунзенский
Договорная
Наборы открыток. Музеи, художники, города и тд.
Минск, Фрунзенский
25 р.
Ваза хрусталь СССР
Минск, Фрунзенский
25 р.
Швейная машина Подольск ПМЗ им. Калинина, СССР
Минск, Фрунзенский
25 р.
Сливочник - соусник Фарфор Рига
Минск, Фрунзенский
30 р.
Монеты Российской империи
Минск, Фрунзенский
23 р.
5 копеек 1875 г. Монета Российской империи
Минск, Фрунзенский
10 р.
Лопатка для торта мельхиор СССР
Минск, Фрунзенский
495 р.
Шайба с автографом шаранговича и протаса, ручная р
Минск, Фрунзенский
Договорная
Галифе СССР, 48-50, 50-52 размеры
Минск, Фрунзенский
20 р.
Ваза -конфетница
Минск, Фрунзенский
5 р.
Мельхиор СССР
Минск, Фрунзенский
30 р.
Ложки чайные мельхиор СССР
Минск, Фрунзенский
100 р.
подузорник
Минск, Фрунзенский
100 р.
Кукла фарфоровая 50 см
Минск, Фрунзенский
Договорная
Коллекция статуэток-ангелов
Минск, Фрунзенский
25 р.
монеты. СССР.
Минск, Фрунзенский
75 р.
Фарфоровая статуэтка Чайка
Минск, Фрунзенский
75 р.
Статуэтка фарфоровая Петушок
Минск, Фрунзенский
70 р.
Примус керосиновый латунный СССР поздний
Минск, Фрунзенский
300 р.
Модель BMW M3 E36 1:18 Solido
Минск, Фрунзенский
150 р.
Австрия 20 евро 2007 Южная жел. дорога серебро
Минск, Фрунзенский
45 р.
Шелкография в бронзе
Минск, Фрунзенский
800 р.
Сервиз Кофейный
Минск, Фрунзенский
70 р.
Бюст
Минск, Фрунзенский
40 р.
Копилка
Минск, Фрунзенский
50 р.
Газетница
Минск, Фрунзенский
15 р.
Гайана 100 долларов 2021 Unc
Минск, Фрунзенский
100 р.
Штоф ГДР, гном водонос
Минск, Фрунзенский
100 р.
Чайник декоративный
Минск, Фрунзенский
10 р.
Наклейки по номерам
Минск, Фрунзенский
20 р.
Канада 2 доллара 2022 Черный доллар Unc
Минск, Фрунзенский
25 р.
коллекция игрушек,СССР,резиновые
Минск, Фрунзенский
20 р.
Бутылка с крышкой
Минск, Фрунзенский
Договорная
Монета
Минск, Фрунзенский
150 р.
Австрия 20 евро 2004 Фрегат Новара Серебро Proof
Минск, Фрунзенский
Товары с доставкой от магазинов
50 р.
Печатная машинка ЯТРАНЬ
Могилев
Договорная
Альбомы и листы для монет
Витебская, Новополоцк
Договорная
Альбомы, листы для монет в ассортименте
Брест
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Могилевская, Бобруйск
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Гродно
Договорная
Альбомы и листы для монет в ассортименте
Могилев
58 р.
Церковные иконы под заказ
Гомель
Договорная
Альбом и листы для монет в ассортименте
Минск, Фрунзенский