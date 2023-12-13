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Товары от Куфар Маркета

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Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Фрунзенском районе Минска

Полный сервиз Мадонны ГДР KAHLA, 38 предметов

670 р.

Полный сервиз Мадонны ГДР KAHLA, 38 предметов

Минск, Фрунзенский

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Ретро радио

30 р.

Ретро радио

Минск, Фрунзенский

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Старинная икона

10 р.

Старинная икона

Минск, Фрунзенский

Герб

40 р.

Герб

Минск, Фрунзенский

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Плащ военный, 48-50 размеры

Договорная

Плащ военный, 48-50 размеры

Минск, Фрунзенский

Ниуэ 1 доллар 2010 Клод Моне Серебро Proof

160 р.

Ниуэ 1 доллар 2010 Клод Моне Серебро Proof

Минск, Фрунзенский

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Острова Кука 10 долларов 1990 Тигр Серебро Unc

85 р.

Острова Кука 10 долларов 1990 Тигр Серебро Unc

Минск, Фрунзенский

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Чайная пара гигант Мальва Новая СССР

40 р.

Чайная пара гигант Мальва Новая СССР

Минск, Фрунзенский

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Наборы открыток. Музеи, художники, города и тд.

Договорная

Наборы открыток. Музеи, художники, города и тд.

Минск, Фрунзенский

Ваза хрусталь СССР

25 р.

Ваза хрусталь СССР

Минск, Фрунзенский

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Швейная машина Подольск ПМЗ им. Калинина, СССР

25 р.

Швейная машина Подольск ПМЗ им. Калинина, СССР

Минск, Фрунзенский

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Сливочник - соусник Фарфор Рига

25 р.

Сливочник - соусник Фарфор Рига

Минск, Фрунзенский

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Монеты Российской империи

30 р.

Монеты Российской империи

Минск, Фрунзенский

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5 копеек 1875 г. Монета Российской империи

23 р.

5 копеек 1875 г. Монета Российской империи

Минск, Фрунзенский

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Лопатка для торта мельхиор СССР

10 р.

Лопатка для торта мельхиор СССР

Минск, Фрунзенский

Шайба с автографом шаранговича и протаса, ручная р

495 р.

Шайба с автографом шаранговича и протаса, ручная р

Минск, Фрунзенский

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Галифе СССР, 48-50, 50-52 размеры

Договорная

Галифе СССР, 48-50, 50-52 размеры

Минск, Фрунзенский

Ваза -конфетница

20 р.

Ваза -конфетница

Минск, Фрунзенский

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Мельхиор СССР

5 р.

Мельхиор СССР

Минск, Фрунзенский

Ложки чайные мельхиор СССР

30 р.

Ложки чайные мельхиор СССР

Минск, Фрунзенский

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подузорник

100 р.

подузорник

Минск, Фрунзенский

Кукла фарфоровая 50 см

100 р.

Кукла фарфоровая 50 см

Минск, Фрунзенский

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Коллекция статуэток-ангелов

Договорная

Коллекция статуэток-ангелов

Минск, Фрунзенский

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монеты. СССР.

25 р.

монеты. СССР.

Минск, Фрунзенский

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Фарфоровая статуэтка Чайка

75 р.

Фарфоровая статуэтка Чайка

Минск, Фрунзенский

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Статуэтка фарфоровая Петушок

75 р.

Статуэтка фарфоровая Петушок

Минск, Фрунзенский

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Примус керосиновый латунный СССР поздний

70 р.

Примус керосиновый латунный СССР поздний

Минск, Фрунзенский

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Модель BMW M3 E36 1:18 Solido

300 р.

Модель BMW M3 E36 1:18 Solido

Минск, Фрунзенский

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Австрия 20 евро 2007 Южная жел. дорога серебро

150 р.

Австрия 20 евро 2007 Южная жел. дорога серебро

Минск, Фрунзенский

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Шелкография в бронзе

45 р.

Шелкография в бронзе

Минск, Фрунзенский

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Сервиз Кофейный

800 р.

Сервиз Кофейный

Минск, Фрунзенский

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Бюст

70 р.

Бюст

Минск, Фрунзенский

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Копилка

40 р.

Копилка

Минск, Фрунзенский

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Газетница

50 р.

Газетница

Минск, Фрунзенский

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Гайана 100 долларов 2021 Unc

15 р.

Гайана 100 долларов 2021 Unc

Минск, Фрунзенский

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Штоф ГДР, гном водонос

100 р.

Штоф ГДР, гном водонос

Минск, Фрунзенский

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Чайник декоративный

100 р.

Чайник декоративный

Минск, Фрунзенский

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Наклейки по номерам

10 р.

Наклейки по номерам

Минск, Фрунзенский

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Канада 2 доллара 2022 Черный доллар Unc

20 р.

Канада 2 доллара 2022 Черный доллар Unc

Минск, Фрунзенский

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коллекция игрушек,СССР,резиновые

25 р.

коллекция игрушек,СССР,резиновые

Минск, Фрунзенский

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Бутылка с крышкой

20 р.

Бутылка с крышкой

Минск, Фрунзенский

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Монета

Договорная

Монета

Минск, Фрунзенский

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Австрия 20 евро 2004 Фрегат Новара Серебро Proof

150 р.

Австрия 20 евро 2004 Фрегат Новара Серебро Proof

Минск, Фрунзенский

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Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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