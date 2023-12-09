Товары от Куфар Маркета
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Снаряжение для альпинизма в Фрунзенском районе Минска
75 р.
Рюкзак 40 l
Минск, Фрунзенский
50 р.
Орион-Альп. Спусковое устройство для альпинизма.
Минск, Фрунзенский
450 р.
Надувной коврик Thermarest
Минск, Фрунзенский
20 р.
Снаряжение для альпинизма
Минск, Фрунзенский
70 р.
Детская сноубордическая одежда Burton
Минск, Фрунзенский
150 р.
Тренажер
Минск, Фрунзенский
25 р.
Снаряжение для альпинизма
Минск, Фрунзенский
150 р.
Коньки BAUER
Минск, Фрунзенский
50 р.
Фитбол
Минск, Фрунзенский
550 р.
Ботинки Salomon
Минск, Фрунзенский
45 р.
Мешочек для заброса. Арбористика
Минск, Заводской
150 р.
Каска PETZL BOREO
Минск, Советский
16 р.
Солнцезащитные очки, для вождения, походов, рыбалк
Минск, Ленинский
150 р.
Скальники скальные туфли
Минск, Октябрьский
70 р.
Каска Camp Rock Star
Минск, Заводской
30 р.
Ледоступы (шипы) Springyard (Швеция) для прогулок
Минск, Московский
190 р.
Скальные туфли женские OCUN STRIKE QC
Минск, Московский
30 р.
Зацеп для скалолазанья, скалодрома
Минск, Первомайский
325 р.
Скальники женские Tarantula W 37,5
Минск, Центральный
Договорная
Edelrid Fuse
Минск, Первомайский
200 р.
Скальники
Минск, Ленинский
39.85 р.
Трость складная
Минск, Советский
36.99 р.
Рюкзак Fjallraven Kanken
Минск, Советский
25 р.
Рюкзак
Минск, Первомайский
20 р.
Штаны утепленные
Минск, Советский
120 р.
Полная обвязка ВЕНТО
Минск, Октябрьский
299 р.
Спусковое устройство Indy Evo с системой ''антипаник'' (KONG) (а.60-010996)
Минск, Ленинский
40 р.
Ремень штангиста
Минск, Заводской
558 р.
Мужской спортивный костюм Jack Wolfskin
Минск, Первомайский
80 р.
Скальники
Минск, Октябрьский
450 р.
Скальные туфли
Минск, Партизанский
400 р.
Велорюкзак Vaude TREMALGO 16.
Минск, Советский
15 р.
Альпинистское снаряжение
Минск, Центральный
1 р.
Карабин 50 мм
Минск, Первомайский
15 р.
Кошки для обуви, с шипами
Минск, Заводской
100 р.
Meindl Горные/треккинговые ботинки р-р 39
Минск, Ленинский
45 р.
Компас Адрианова военный идеальное состояние
Минск, Центральный
35 р.
Палки для ходьбы скандинавской
Минск, Ленинский
30 р.
Снаряжение для промышленного альпинизма
Минск, Первомайский
375 р.
Спальный мешок Deuter Orbit -5
Минск, Советский
180 р.
Рюкзак dakine унисекс 33 литра
Минск, Московский
250 р.
Шведская стенка из массива
Минск, Московский
Договорная
Petzl Rig
Минск, Советский
130 р.
рюкзак Madshus.
Минск, Московский
99 р.
Шлем для скалолазания/альпинизма cassin rock
Минск, Центральный
120 р.
ЖИЛЕТ ТРЕКИНГОВЫЙ ДЕТСКИЙ ОРИГ.
Минск, Центральный
320 р.
EDELRID Eddy страховочно-спусковое устройство
Минск, Московский
35 р.
ШАГОМЕР OMRON HJ-152
Минск, Партизанский
170 р.
Рюкзак REGATTA Survivor III 45 L
Минск, Советский
60 р.
Сиденье ''Промальп''. ''Вертикаль'', Россия.
Минск, Партизанский