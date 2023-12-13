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Товары от Куфар Маркета
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Аксессуары для волос в Фрунзенском районе Минска
15 р.
Ободок для вечерних и свадебных образов
1 р.
Заколки-палочки для пучка
18 р.
Короны для принцесс в ассортименте
30 р.
Украшение для волос , обруч , диадема, повязка
20 р.
Брашинг olivia garden 55 см
9 р.
Обруч для волос.
5 р.
Обруч, резинки для волос, 5 рублей за все на фото,
7 р.
Повязка для волос новая
1 р.
Резинки и крабики
20 р.
Накладной хвост и пряди
3 р.
Резинка-скранч для волос
5 р.
Канекалон
30 р.
Ободок цветок
5 р.
Заколка для волос
20 р.
Винтажная металлическая заколка
40 р.
Веточка в прически
35 р.
Веточка в прически
7 р.
Ушки кошки, неко
10 р.
Набор для волос. Всего 60 шт. Многое новое.
2.50 р.
Новые резинки и заколки
6 р.
Заколки для волос
3 р.
Резинка для волос
5 р.
Стильный обруч ободок из эко кожи
9 р.
Заколки звёздочки
10 р.
Обруч
5 р.
Цветы для прически
2 р.
Заколки
0.60 р.
Заколочки клик-клак
10 р.
Ободок на прическу
90 р.
Зизи косы, синтетический материал, красивый градие
310 р.
Волосы для наращивания
70 р.
Шпилька с мухомором
10 р.
Французский твистер для причесок. 2 штуки.Новые
7 р.
Обручи 2 шт
13 р.
Ободок
7 р.
Заколка для волос
1.50 р.
Заколки женские
25 р.
Ободок с камнями
7 р.
Крабик
30 р.
Веточки в прически
50 р.
Волосы натуральные б/у
20 р.
Заколка, веточка для волос
4 р.