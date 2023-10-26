Юридические услуги в Центральном районе Минска
Договорная
Риэлтор, агент по недвижимости
Минск, Первомайский
920.26 р.
Окажу помощь в регистрации граждан в г.Минске
Минск, Октябрьский
2 035 р.
Оформление сделки купли-продажи квартиры
Минск, Советский
100 р.
Юридическая помощь адвоката
Минск, Фрунзенский
Договорная
Снятие с беларуского учета авто
Минск, Октябрьский
Бесплатно
студенческая юридическая консультация
Минск, Партизанский
Бесплатно
юридические услуги
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Регистрация ООО / ИП / ЧУП БЕСПЛАТНО
Минск, Советский
75 р.
Заявление по разделу имущества супругов
Минск, Ленинский
Договорная
Охрана труда для юридических лиц
Минск, Фрунзенский
60 р.
Услуги юриста и медиатора
Минск, Советский
Договорная
Составление иска в суд
Минск, Советский
Услуги из других регионов
Договорная
Регистрации ООО, реорганизации, продажа долей
Брест
Услуга с выездом в регионы
60 р.
Консультация юриста
Брест
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Подготовка заявлений, исков, отзывов на иски в суд
Брест
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Юрист в Бресте и РБ
Брест
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Регистрация ООО,ЧП, иных компаний, ИП
Брест
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Регистрация бизнеса. Подготовка пакета документов.
Брест
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Подготовка договоров, претензий, обращений, жалоб.
Брест
Услуга с выездом в регионы
Договорная
Юридическая консультация
Брест
Услуга с выездом в регионы