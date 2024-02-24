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МебельСтенки, секции, модули

Прочие стенки, секции, модули для гостиных в Центральном районе Минска

Полка стеллаж

60 р.

Полка стеллаж

Минск, Центральный

Шкаф

1 900 р.

Шкаф

Минск, Центральный

Шкаф витрина

20 р.

Шкаф витрина

Минск, Центральный

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Тумба под телевизор с полкой

250 р.

Тумба под телевизор с полкой

Минск, Центральный

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Фасады для шуфлядок

10 р.

Фасады для шуфлядок

Минск, Центральный

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Опора белая глянец новая

100 р.

Опора белая глянец новая

Минск, Центральный

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Мебель: столешница

20 р.

Мебель: столешница

Минск, Центральный

Направляющие для аппаратуры и полок

Договорная

Направляющие для аппаратуры и полок

Минск, Центральный

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Стекла для полок и зеркало

5 р.

Стекла для полок и зеркало

Минск, Центральный

Тумбочка + Стол коллекция: ''ТЕМА white''

120 р.

Тумбочка + Стол коллекция: ''ТЕМА white''

Минск, Центральный

Мебель

330 р.

Мебель

Минск, Центральный

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
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3 р.

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Минск, Первомайский

Полкодержатель для стеклянной полки

5 р.

Полкодержатель для стеклянной полки

Минск, Фрунзенский

Набор мебели - зал/гостиная (5предметов+1бонус)

600 р.

Набор мебели - зал/гостиная (5предметов+1бонус)

Минск, Первомайский

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Дверки в антресоль массив

20 р.

Дверки в антресоль массив

Минск, Заводской

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Полка навесная

40 р.

Полка навесная

Минск, Октябрьский

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Перегородка

540 р.

Перегородка

Минск, Советский

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Перегородка. Кроноспан.Белый жемчуг.

540 р.

Перегородка. Кроноспан.Белый жемчуг.

Минск, Ленинский

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Мебель для дома

180 р.

Мебель для дома

Минск, Заводской

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Мебель для дома

150 р.

Мебель для дома

Минск, Заводской

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Сервант,шкаф

390 р.

Сервант,шкаф

Минск, Московский

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Тумба-секция(стеллаж)

90 р.

Тумба-секция(стеллаж)

Минск, Ленинский

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ЗАКАЗАТЬ МЕБЕЛЬ В ВАННУЮ НА ЗАКАЗ

Договорная

ЗАКАЗАТЬ МЕБЕЛЬ В ВАННУЮ НА ЗАКАЗ

Минск, Фрунзенский

ТУМБЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ НА ЗАКАЗ

Договорная

ТУМБЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ НА ЗАКАЗ

Минск, Фрунзенский

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ ПОД ЗАКАЗ

Договорная

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ ПОД ЗАКАЗ

Минск, Фрунзенский

Доставка
Стекло для полок

3 р.

Стекло для полок

Минск, Московский

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Гарнитур мебельный

1 р.

Гарнитур мебельный

Минск, Московский

Шкаф витрина от секции без стекла

10 р.

Шкаф витрина от секции без стекла

Минск, Фрунзенский

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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА на ЗАКАЗ

Договорная

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА на ЗАКАЗ

Минск, Фрунзенский

Доставка
Мебель, продажа

200 р.

Мебель, продажа

Минск, Фрунзенский

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Мебельные полки, приставки основы

Договорная

Мебельные полки, приставки основы

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Сервант

5 р.

Сервант

Минск, Октябрьский

Корпусная мебель

180 р.

Корпусная мебель

Минск, Фрунзенский

Набор мебели для гостиной.

550 р.

Набор мебели для гостиной.

Минск, Фрунзенский

Мебельный фасад.

30 р.

Мебельный фасад.

Минск, Партизанский

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Мебельные фасады

40 р.

Мебельные фасады

Минск, Партизанский

Комплект кабинетной мебели из массива, 6 пред, б/у

15 900 р.

Комплект кабинетной мебели из массива, 6 пред, б/у

Минск, Советский

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Секция

Бесплатно

Секция

Минск, Московский

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Сервант , актуально до 15.04 БРОНЬ

50 р.

Сервант , актуально до 15.04 БРОНЬ

Минск, Заводской

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Консоль под телевизор, длина 2м с

150 р.

Консоль под телевизор, длина 2м с

Минск, Фрунзенский

Тумба отдам

Договорная

Тумба отдам

Минск, Заводской

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Тумба под ТВ Бримнес Икеа

300 р.

Тумба под ТВ Бримнес Икеа

Минск, Фрунзенский

шкаф-тумба

75 р.

шкаф-тумба

Минск, Ленинский

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Мебельный гарнитур Ютта ГДР

4 600 р.

Мебельный гарнитур Ютта ГДР

Минск, Октябрьский

Сервант

70 р.

Сервант

Минск, Октябрьский

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Шкаф с витриной, сервант

1 800 р.

Шкаф с витриной, сервант

Минск, Советский

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Тумба

130 р.

Тумба

Минск, Фрунзенский

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шкаф тумба

150 р.

шкаф тумба

Минск, Московский

Стеллаж-лесенка

300 р.

Стеллаж-лесенка

Минск, Октябрьский

Шкаф-витрина

95 р.

Шкаф-витрина

Минск, Заводской

Отдам в да р

Договорная

Отдам в да р

Минск, Советский

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фасад для мебели

20 р.

фасад для мебели

Минск, Фрунзенский

Шкаф

350 р.

Шкаф

Минск, Ленинский

Продам мебель для гостинной б.у.

100 р.

Продам мебель для гостинной б.у.

Минск, Заводской

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Зеркало 3400 для шкафа

169 р.

Зеркало 3400 для шкафа

Минск, Партизанский

Корпусная мебель на заказ

Договорная

Корпусная мебель на заказ

Минск, Фрунзенский

Шкаф с витриной

295 р.

Шкаф с витриной

Минск, Октябрьский

Сервант из СССР. Распродажа.

100 р.

Сервант из СССР. Распродажа.

Минск, Ленинский

тумба-подставка гостиная под телевизор TV 2

150 р.

тумба-подставка гостиная под телевизор TV 2

Минск, Московский

Тумба подкатная на колесиках, 2 шт.

66 р.

Тумба подкатная на колесиках, 2 шт.

Минск, Заводской

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Товары с доставкой от магазинов

Мебельные полки, приставки основы

Договорная

Мебельные полки, приставки основы

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Стенка в гостиную Нота 11 (2,8м)

960 р.

Стенка в гостиную Нота 11 (2,8м)

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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